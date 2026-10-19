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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Semua elemen sudah lengkap!” Vitinha lontarkan prediksi menarik jelang Paris Saint-Germain vs Barcelona

Paris Saint-Germain
Vitinha
Luis Enrique
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Barcelona
Champions League

Gelandang Paris Saint-Germain, Vitinha, menegaskan semua unsur yang dibutuhkan untuk menghadirkan duel klasik Liga Champions melawan FC Barcelona sudah tersedia. Dengan dukungan pelatih Luis Enrique, pemain timnas Portugal itu yakin kedua tim yang sama-sama mengutamakan penguasaan bola akan menyajikan pertarungan taktik luar biasa di Parc des Princes.

  • Vitinha antusias menyambut duel kelas berat melawan Barcelona

    Gelandang Paris Saint-Germain, Vitinha, mengungkapkan antusiasme besar menjelang laga pekan ketiga Liga Champions UEFA melawan FC Barcelona di Parc des Princes. Kedua tim besar Eropa itu memasuki pertandingan dengan rekor sempurna di fase liga musim ini.

    PSG menghadapi laga tersebut setelah meraih sejumlah kemenangan mengesankan, termasuk kemenangan 4-2 di kandang Manchester City dan kemenangan 3-1 atas Strasbourg setelah sempat tertinggal.

    Vitinha menegaskan bahwa skuadnya tak sabar menguji kemampuan menghadapi tim besar Eropa lainnya di kandang sendiri.

  • FBL-EUR-C1-PSG-PRESSERAFP

    Bintang Portugal memprediksi duel taktik berintensitas tinggi

    Berbicara menjelang pertandingan, Vitinha menekankan bahwa kedua tim memiliki filosofi sepakbola yang sama, yakni mengutamakan penguasaan bola dan pressing agresif. "Kami telah meraih dua kemenangan besar... Kini ada satu lagi pertandingan besar yang kami semua nantikan. Senang rasanya bisa terlibat," kata Vitinha.

    "Menurut saya, semua faktor sudah terpenuhi untuk menjadikan ini salah satu pertandingan hebat."

    "Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kedua tim memiliki pemain-pemain individu yang luar biasa," tambah sang gelandang. "Kedua tim ingin menguasai bola setiap saat dan akan melakukan pressing ketika tidak menguasainya."

  • Luis Enrique dukung penilaian Vitinha soal 'mesin' PSG

    Pelatih PSG Luis Enrique sependapat dengan Vitinha dan menekankan arti emosional menghadapi mantan klubnya, yang ia antarkan meraih treble bersejarah pada 2015. "Ini akan menjadi pertandingan ketat karena kedua tim memiliki begitu banyak pemain dengan kualitas individu," ujar Luis Enrique.

    "Bermain di kandang memberi kami keuntungan; kami jauh lebih kuat di sini."

    "Kami adalah mesin: itulah yang saya pikirkan saat melihat para pemain kami menekan lawan," tegas pelatih asal Spanyol itu, seraya memuji kerja keras timnya yang tak kenal lelah.

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  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Juara Prancis yang belum terkalahkan bidik laju yang menyamai rekor

    PSG memasuki laga ini tanpa kekalahan dalam 12 pertandingan terakhir mereka di Liga Champions, tinggal satu laga lagi untuk menyamai rekor klub sepanjang masa, yakni 13 pertandingan.

    Kehadiran mantan sosok Barcelona, Ousmane Dembele, Ferran Torres, dan Dro Fernandez, menambah daya tarik tersendiri. Laga di Parc des Princes pun menjanjikan duel sengit.

    Vitinha dan rekan-rekan setimnya membidik tiga poin penting untuk mempertahankan kiprah sempurna mereka di kompetisi Eropa.

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