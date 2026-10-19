Gelandang Paris Saint-Germain, Vitinha, mengungkapkan antusiasme besar menjelang laga pekan ketiga Liga Champions UEFA melawan FC Barcelona di Parc des Princes. Kedua tim besar Eropa itu memasuki pertandingan dengan rekor sempurna di fase liga musim ini.

PSG menghadapi laga tersebut setelah meraih sejumlah kemenangan mengesankan, termasuk kemenangan 4-2 di kandang Manchester City dan kemenangan 3-1 atas Strasbourg setelah sempat tertinggal.

Vitinha menegaskan bahwa skuadnya tak sabar menguji kemampuan menghadapi tim besar Eropa lainnya di kandang sendiri.