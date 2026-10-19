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“Semua elemen sudah lengkap!” Vitinha lontarkan prediksi menarik jelang Paris Saint-Germain vs Barcelona
Vitinha antusias menyambut duel kelas berat melawan Barcelona
Gelandang Paris Saint-Germain, Vitinha, mengungkapkan antusiasme besar menjelang laga pekan ketiga Liga Champions UEFA melawan FC Barcelona di Parc des Princes. Kedua tim besar Eropa itu memasuki pertandingan dengan rekor sempurna di fase liga musim ini.
PSG menghadapi laga tersebut setelah meraih sejumlah kemenangan mengesankan, termasuk kemenangan 4-2 di kandang Manchester City dan kemenangan 3-1 atas Strasbourg setelah sempat tertinggal.
Vitinha menegaskan bahwa skuadnya tak sabar menguji kemampuan menghadapi tim besar Eropa lainnya di kandang sendiri.
- AFP
Bintang Portugal memprediksi duel taktik berintensitas tinggi
Berbicara menjelang pertandingan, Vitinha menekankan bahwa kedua tim memiliki filosofi sepakbola yang sama, yakni mengutamakan penguasaan bola dan pressing agresif. "Kami telah meraih dua kemenangan besar... Kini ada satu lagi pertandingan besar yang kami semua nantikan. Senang rasanya bisa terlibat," kata Vitinha.
"Menurut saya, semua faktor sudah terpenuhi untuk menjadikan ini salah satu pertandingan hebat."
"Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kedua tim memiliki pemain-pemain individu yang luar biasa," tambah sang gelandang. "Kedua tim ingin menguasai bola setiap saat dan akan melakukan pressing ketika tidak menguasainya."
Luis Enrique dukung penilaian Vitinha soal 'mesin' PSG
Pelatih PSG Luis Enrique sependapat dengan Vitinha dan menekankan arti emosional menghadapi mantan klubnya, yang ia antarkan meraih treble bersejarah pada 2015. "Ini akan menjadi pertandingan ketat karena kedua tim memiliki begitu banyak pemain dengan kualitas individu," ujar Luis Enrique.
"Bermain di kandang memberi kami keuntungan; kami jauh lebih kuat di sini."
"Kami adalah mesin: itulah yang saya pikirkan saat melihat para pemain kami menekan lawan," tegas pelatih asal Spanyol itu, seraya memuji kerja keras timnya yang tak kenal lelah.
- Getty Images Sport
Juara Prancis yang belum terkalahkan bidik laju yang menyamai rekor
PSG memasuki laga ini tanpa kekalahan dalam 12 pertandingan terakhir mereka di Liga Champions, tinggal satu laga lagi untuk menyamai rekor klub sepanjang masa, yakni 13 pertandingan.
Kehadiran mantan sosok Barcelona, Ousmane Dembele, Ferran Torres, dan Dro Fernandez, menambah daya tarik tersendiri. Laga di Parc des Princes pun menjanjikan duel sengit.
Vitinha dan rekan-rekan setimnya membidik tiga poin penting untuk mempertahankan kiprah sempurna mereka di kompetisi Eropa.
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