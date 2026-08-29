Sempat diminati Inter: Guéla Doué menuju Bundesliga, negosiasi dengan Bayer Leverkusen

Masa depan Guéla Doué tidak akan bersama Italia: bek sayap kelahiran 2002 itu, yang berbeda dengan saudaranya Desiré memilih untuk mewakili Pantai Gading, menurut Skysports Deutschalnd sudah memiliki kesepakatan finansial dengan Bayer Leverkusen. Ia menunggu lampu hijau dari Strasbourg untuk terbang ke Jerman menjalani tes medis dan menandatangani kontrak.