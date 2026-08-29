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Sport-Club Freiburg v Racing Club de Strasbourg Alsace - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Sempat diminati Inter: Guéla Doué menuju Bundesliga, negosiasi dengan Bayer Leverkusen

Transfers
G. Doue
Bayer Leverkusen
Strasbourg
Inter

Masa depan Guéla Doué tidak akan bersama Italia: bek sayap kelahiran 2002 itu, yang berbeda dengan saudaranya Desiré memilih untuk mewakili Pantai Gading, menurut Skysports Deutschalnd sudah memiliki kesepakatan finansial dengan Bayer Leverkusen. Ia menunggu lampu hijau dari Strasbourg untuk terbang ke Jerman menjalani tes medis dan menandatangani kontrak.

  • Disukai Inter

    Menurut media Jerman, Guéla Doué menolak Paris Saint-Germain untuk pindah ke Bayer Leverkusen, yang seharusnya menuntaskan kesepakatan berdasarkan 30 juta euro plus bonus. Sebelumnya, profilnya sempat dipantau AC Milan dan, baru-baru ini, Inter.

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