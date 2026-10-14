Penyerang Liverpool Bradley Barcola menunjukkan kualitasnya di panggung Eropa bersama Liverpool lewat hat-trick mematikan dalam kemenangan dramatis 6-3 atas LASK di Raiffeisen Arena. Pemain yang didatangkan pada musim panas itu mencetak gol pertamanya untuk klub melalui penampilan individu gemilang di Austria.

Barcola mencetak dua gol pada babak pertama sebelum melengkapi hat-trick-nya selepas jeda untuk menjaga rekor sempurna Liverpool di fase liga Liga Champions.

Penampilan dominannya membuat ia meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan dari Kelompok Pengamat Teknis UEFA berkat penyelesaian akhir yang klinis dan pergerakannya yang menembus lini pertahanan.