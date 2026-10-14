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“Selalu menjadi ancaman!” Bradley Barcola bereaksi atas penampilan hat-trick sensasional melawan LASK
Barcola bersinar lewat hat-trick pertamanya bersama Liverpool
Penyerang Liverpool Bradley Barcola menunjukkan kualitasnya di panggung Eropa bersama Liverpool lewat hat-trick mematikan dalam kemenangan dramatis 6-3 atas LASK di Raiffeisen Arena. Pemain yang didatangkan pada musim panas itu mencetak gol pertamanya untuk klub melalui penampilan individu gemilang di Austria.
Barcola mencetak dua gol pada babak pertama sebelum melengkapi hat-trick-nya selepas jeda untuk menjaga rekor sempurna Liverpool di fase liga Liga Champions.
Penampilan dominannya membuat ia meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan dari Kelompok Pengamat Teknis UEFA berkat penyelesaian akhir yang klinis dan pergerakannya yang menembus lini pertahanan.
- Propaganda Photo
Iraola gembira dengan kepercayaan diri dan dampak pemain sayap
Berbicara seusai laga yang menghasilkan sembilan gol, pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola memuji ketajaman Barcola dan kerja samanya dengan Florian Wirtz. "Saya sangat senang untuk Bradley karena kemarin kalian bertanya kepada saya soal dia yang belum menghasilkan angka," kata Iraola.
"Menurut saya, keduanya bermain sangat, sangat baik hari ini. Saya pikir mereka membuat perbedaan."
"Terlepas dari hat-trick-nya, Bradley selalu menjadi ancaman dalam situasi satu lawan satu dan lewat pergerakannya ke belakang garis pertahanan. Saya pikir dia harus menikmati momen ini karena mencetak hat-trick di Liga Champions selalu sangat sulit."
Kemenangan tandang bersejarah ditopang energi muda
Hat-trick Barcola menjadi bagian dari malam bersejarah bagi Liverpool, yang menurunkan susunan pemain inti termuda ketiga dalam sejarah Liga Champions mereka, dengan rata-rata usia 24 tahun 186 hari. Kemenangan 6-3 itu menjadi kali ketiga Liverpool mencetak enam gol atau lebih dalam laga tandang di kompetisi Eropa.
Ronald Araújo dan Lewis Koumas juga mencetak gol perdana yang bersejarah, sementara Jeremie Frimpong menyumbang gol lewat sundulan.
Meski LASK mencetak tiga gol dalam babak kedua yang kacau, kualitas serangan Liverpool terbukti terlalu tangguh bagi tuan rumah.
- AFP
Fokus beralih ke jadwal padat di kompetisi domestik dan Eropa
Setelah meraih enam poin dari dua pertandingan di kompetisi kontinental, Barcola dan Liverpool segera kembali mengalihkan fokus ke kompetisi domestik dengan bertandang ke markas Brentford dalam waktu kurang dari tiga hari.
Iraola menekankan pentingnya mengandalkan seluruh pemain dalam skuadnya di tengah jadwal pertandingan yang padat.
Liverpool kembali ke Anfield pada Selasa depan untuk menghadapi ujian lain di kompetisi Eropa melawan klub Spanyol Villarreal, sementara Barcola berupaya mempertahankan performa gemilangnya.
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