Sejarah Piala Dunia Di Depan Mata Inggris Polesan Thomas Tuchel! Tinggal Satu Pertandingan Lagi Rekor Internasional Baru Tercipta
Inggris mengalahkan Serbia dalam pertandingan kualifikasi sebelum yang terakhir
Inggris meraih kemenangan lain saat mereka mengalahkan Serbia 2-0 di Wembley pada hari Kamis, memperpanjang rekor sempurna mereka dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukayo Saka membuka skor pada menit ke-30 dengan tendangan voli yang apik, sebelum Eberechi Eze masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol penutup yang luar biasa di menit akhir dan memastikan kemenangan ketujuh berturut-turut.
Pertandingan mengikuti pola yang sudah biasa dalam siklus kualifikasi ini, dengan Inggris menunjukkan dominasi awal dan memaksa Serbia untuk bertahan dalam-dalam untuk waktu yang lama. Pergerakan Harry Kane, ketajaman Saka, dan kendali Declan Rice memastikan Serbia jarang dapat membangun serangan berkelanjutan, sementara pertahanan Inggris sebagian besar tetap tidak terganggu kecuali serangan balik yang terisolasi.
Cleansheet Inggris juga signifikan, memperpanjang rekor mereka menjadi tujuh pertandingan tanpa kebobolan, yang sudah merupakan pencapaian langka dalam kualifikasi Piala Dunia UEFA. Serbia menciptakan beberapa peluang setengah matang tetapi berhasil dibendung berkat posisi yang waspada dari Jordan Pickford dan pertahanan kuat dari Ezri Konsa dan John Stones. Dengan kemenangan ini, Inggris semakin mendekati sepotong sejarah yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam grup kualifikasi Eropa dari delapan pertandingan.
Tiga Singa mendekati rekor kualifikasi Piala Dunia
Kemenangan ini menempatkan Inggris di ambang pencapaian pertahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang akan menegaskan dampak transformasional yang telah diberikan Tuchel sejak mengambil alih. Jika The Three Lions berhasil tidak kebobolan dalam pertandingan kualifikasi terakhir mereka melawan Albania, mereka akan menjadi negara Eropa pertama yang menyelesaikan kampanye kualifikasi Piala Dunia delapan pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun. Ini akan melampaui bahkan tim hebat Inggris tahun 1990, yang menyelesaikan kampanye enam pertandingan tanpa kebobolan.
Tim asuhan Tuchel mempertahankan kampanye sempurna
Selain dari catatan clean sheet, perjalanan kualifikasi Inggris telah menunjukkan kedalaman dan disiplin yang diperlukan untuk berkembang di bawah standar tinggi Tuchel. Pickford sekarang telah menjaga sepuluh clean sheet berturut-turut di pertandingan kompetitif, didukung oleh lini pertahanan yang tetap tenang di bawah tekanan dan unggul dalam mencegah lawan mendapatkan peluang berharga. Stones, Konsa, dan Rice semuanya memainkan peran penting dalam mempertahankan catatan pertahanan Inggris yang sempurna.
Kampanye ini juga menyoroti penekanan Tuchel pada persaingan tempat, tanpa ada pemain yang dijamin terlepas dari performa atau reputasi klub. Tuchel berulang kali menekankan bahwa fokusnya adalah pada membangun kesatuan kolektif, dan kemampuan Inggris untuk berotasi tanpa kehilangan fluiditas menegaskan betapa dalam skuad telah mengadopsi pendekatannya.
Perjalanan ke Albania terakhir dalam kualifikasi
Inggris sekarang melakukan perjalanan ke Tirana untuk kualifikasi Piala Dunia terakhir mereka melawan Albania, di mana kesempatan untuk membuat sejarah dapat menjadi faktor motivasi utama meskipun pertandingan tersebut tidak menentukan. Posisi teratas di grup sudah diamankan dan Albania terkunci di tempat kedua.
Jika Inggris berhasil mencatatkan clean sheet, mereka akan memasuki Piala Dunia 2026 tidak hanya sebagai pembuat sejarah dalam kualifikasi tetapi juga sebagai salah satu tim yang paling lengkap secara taktis dan tangguh dalam bertahan di turnamen tersebut.
