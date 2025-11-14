Sejarah Piala Dunia Di Depan Mata Inggris Polesan Thomas Tuchel! Tinggal Satu Pertandingan Lagi Rekor Internasional Baru Tercipta

Inggris meraih kemenangan lain saat mereka mengalahkan Serbia 2-0 di Wembley pada hari Kamis, memperpanjang rekor sempurna mereka dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukayo Saka membuka skor pada menit ke-30 dengan tendangan voli yang apik, sebelum Eberechi Eze masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol penutup yang luar biasa di menit akhir dan memastikan kemenangan ketujuh berturut-turut.

Pertandingan mengikuti pola yang sudah biasa dalam siklus kualifikasi ini, dengan Inggris menunjukkan dominasi awal dan memaksa Serbia untuk bertahan dalam-dalam untuk waktu yang lama. Pergerakan Harry Kane, ketajaman Saka, dan kendali Declan Rice memastikan Serbia jarang dapat membangun serangan berkelanjutan, sementara pertahanan Inggris sebagian besar tetap tidak terganggu kecuali serangan balik yang terisolasi.

Cleansheet Inggris juga signifikan, memperpanjang rekor mereka menjadi tujuh pertandingan tanpa kebobolan, yang sudah merupakan pencapaian langka dalam kualifikasi Piala Dunia UEFA. Serbia menciptakan beberapa peluang setengah matang tetapi berhasil dibendung berkat posisi yang waspada dari Jordan Pickford dan pertahanan kuat dari Ezri Konsa dan John Stones. Dengan kemenangan ini, Inggris semakin mendekati sepotong sejarah yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam grup kualifikasi Eropa dari delapan pertandingan.