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Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty
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Sejarah kelam: Mourinho sang "provokator" terbesar melawan Barcelona

FEATURES
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Spanyol

Dari Chelsea dan Inter ke Real Madrid: kisah permusuhan Mourinho dengan Barcelona

Barcelona akan menjamu rival tradisionalnya, Real Madrid, lusa pada hari Minggu, dalam pekan kesepuluh perjalanan Liga Spanyol, di Stadion Spotify Camp Nou.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan dalam sebuah laporan bahwa José Mourinho, pelatih Real Madrid, kembali berdiri menghadang jalan Barcelona, 13 tahun setelah berakhirnya periode sebelumnya bersama Los Blancos.

Pelatih asal Portugal itu meninggikan nada ucapannya selama berpekan-pekan menjelang pertandingan hari Minggu, serupa dengan apa yang biasa ia lakukan di masa lalu.

Telah berlalu 13 tahun sejak berakhirnya periode pertama José Mourinho bersama Real Madrid, yang selama itu klub Los Blancos meraih gelar La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol.

Sebaliknya, Barcelona selama masa keberadaan pelatih asal Portugal itu bersama Real Madrid meraih dua gelar Liga Spanyol, satu gelar Liga Champions Eropa, dua gelar Piala Super Spanyol, satu gelar Copa del Rey, satu gelar Piala Super Eropa, dan satu gelar Piala Dunia Antarklub.

Periode itu lebih menjadi penyebab tertanamnya permusuhan yang kian besar ketimbang menyuguhkan sepak bola. Kini Mourinho kembali dalam situasi yang serupa, setelah klubnya menghabiskan dua tahun tanpa meraih gelar apa pun, di saat tim besutan pelatih Flick meraih dua gelar Liga Spanyol, satu gelar Copa del Rey, dan dua gelar Piala Super Spanyol.

Selama pekan-pekan yang mendahului pertandingan El Clasico pertama musim ini, Mourinho memang sudah mulai memanaskan suasana, serta menyusun narasi yang menggambarkan dirinya dalam posisi sebagai korban.

Tak diragukan lagi bahwa puncak ketegangan antara Mourinho dan Barcelona datang ketika ia menangani Real Madrid, tetapi percikan pertama di antara kedua pihak sudah meletup sebelum itu, yakni selama laga-laga gugur antara Barcelona dan Chelsea, lalu di semifinal Liga Champions Eropa antara Inter Milan dan Barcelona. Laga-laga tersebut dipanaskan oleh pelatih asal Portugal itu, yang selalu memperlakukan kemenangan atas klub Katalan itu sebagai tantangan pribadi.

  • Catatan peristiwa

    Benturan pertama antara Mourinho dan Barcelona terjadi di babak 16 besar Liga Champions Eropa musim 2004-2005. Setelah laga leg pertama berakhir dengan kemenangan Barcelona 2-1, usai mereka membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan setelah Drogba diusir karena menerima dua kartu peringatan, Mourinho muncul di konferensi pers dan menuduh pelatih Frank Rijkaard mendatangi ruang ganti wasit Anders Frisk untuk mengintimidasinya.

    Pada laga leg kedua, Chelsea lolos berkat gol John Terry, setelah Ricardo Carvalho melakukan pelanggaran nyata terhadap kiper Barcelona Victor Valdes. Beberapa bulan kemudian, ancaman dari para suporter Chelsea mendorong wasit Frisk untuk pensiun dari dunia perwasitan.

    Pada musim berikutnya, dan setelah serangkaian tekel keras yang dilakukan Asier del Horno terhadap Lionel Messi, yang berakhir dengan pengusiran pemain asal Basque itu, Mourinho menuduh bintang asal Argentina tersebut melakukan aksi diving kelas tinggi.

  • Mourinho menunggu keputusan di tempat parkir mobil

    Periode Mourinho bersama Inter Milan pun tak kalah menegangkan; sebab laga leg pertama, menurut artikel tersebut, diwarnai kesalahan-kesalahan wasit fatal yang dilakukan rekan senegaranya, Ovidio Boacani Pinquirinsa, sementara sang pelatih merayakan secara berlebihan usai laga leg kedua, sebelum akhirnya Barcelona menghukumnya dengan menyalakan alat penyiram air di Stadion Camp Nou.

    Terlepas dari semua itu, tidak ada yang menandingi peristiwa ketegangan, bahkan terkadang kekerasan, yang terjadi pada periode antara 2010 dan 2013, selama fase pertama Mourinho bersama Real Madrid.

    Daftar peristiwa tersebut begitu panjang hingga sulit dirangkum, mulai dari pembacaan daftar nama wasit yang diklaim berpihak kepada Barcelona, hingga pernyataannya bahwa ia "akan merasa malu jika menang dengan cara yang dilakukan Guardiola", setelah pelatih asal Catalunya itu memberinya pelajaran dalam konferensi pers yang mendahului pertemuan kedua tim di semifinal Liga Champions musim 2010-2011.

    Di antara peristiwa-peristiwa tersebut juga, pemandangan Mourinho yang menanti wasit di terowongan Stadion Camp Nou, selain insiden yang sangat disayangkan ketika ia menancapkan jarinya ke mata Tito Vilanova, yang menjadi puncak dari perilaku-perilaku memalukannya.

  • Adegan kekerasan yang dilakukan para pemain asuhan pelatih Mourinho

    Tak dapat pula diabaikan adegan-adegan kekerasan yang dilakukan para pemain Mourinho, yang justru dibiarkan para wasit, terutama terhadap Messi. Sergio Ramos, Xabi Alonso, Ricardo Carvalho, Alvaro Arbeloa, Marcelo, dan Pepe termasuk pemain-pemain paling menonjol yang terlibat dalam insiden-insiden tersebut.

    Setiap kali, Mourinho selalu menyiapkan jalan untuk merangkai narasi yang membenarkan apa yang terjadi. Kali ini pun ia sudah memulainya, melalui ucapannya tentang "si kucing", serta tentang jadwal pertandingan.

    Ini berarti pelatih Hansi Flick menghadapi tugas tambahan: menjaga pengendalian diri dan tidak terseret pada provokasi.

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