Secara resmi... Mantan bintang Arsenal gantung sepatu

Salah satu mantan bintang tim The Gunners mengumumkan pengunduran dirinya secara resmi dari dunia sepak bola, hari Selasa ini.

Aaron Ramsey, yang berusia 35 tahun, memutuskan untuk gantung sepatu setelah beberapa waktu tanpa klub sejak hengkang dari tim Pumas UNAM Meksiko tahun lalu, dan Ramsey diperkirakan akan melanjutkan kariernya di bidang kepelatihan.

Ramsey meninggalkan lapangan sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah Wales, dengan mencetak 21 gol dalam 86 pertandingan internasional, serta mewakili negaranya di tiga turnamen besar.

Gelandang serang ini memainkan peran sentral dalam perjalanan bersejarah Wales menuju semifinal Euro 2016, yang memberinya tempat dalam tim terbaik turnamen tersebut versi Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA).

Ramsey kemudian berpartisipasi dalam Euro 2020 dan Piala Dunia 2022, yang merupakan penampilan pertama Wales di putaran final Piala Dunia setelah 64 tahun.