Secara resmi... Mantan bintang Arsenal gantung sepatu

Pemain tersebut mengakhiri karier panjangnya di lapangan hijau

Salah satu mantan bintang tim The Gunners mengumumkan pengunduran dirinya secara resmi dari dunia sepak bola, hari Selasa ini.

Aaron Ramsey, yang berusia 35 tahun, memutuskan untuk gantung sepatu setelah beberapa waktu tanpa klub sejak hengkang dari tim Pumas UNAM Meksiko tahun lalu, dan Ramsey diperkirakan akan melanjutkan kariernya di bidang kepelatihan.

Ramsey meninggalkan lapangan sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah Wales, dengan mencetak 21 gol dalam 86 pertandingan internasional, serta mewakili negaranya di tiga turnamen besar.

Gelandang serang ini memainkan peran sentral dalam perjalanan bersejarah Wales menuju semifinal Euro 2016, yang memberinya tempat dalam tim terbaik turnamen tersebut versi Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA).

Ramsey kemudian berpartisipasi dalam Euro 2020 dan Piala Dunia 2022, yang merupakan penampilan pertama Wales di putaran final Piala Dunia setelah 64 tahun.

    Pemain berbakat ini memulai kariernya di Cardiff City sebelum pindah ke Arsenal pada tahun 2008, di mana ia meraih tiga gelar Piala FA, termasuk mencetak gol penentu kemenangan di dua final di antaranya, selama 11 tahun yang dihabiskannya bersama "The Gunners".

    Ramsey kemudian menjalani karier profesionalnya di Juventus dan Nice, lalu kembali untuk periode kedua ke klub asalnya, Cardiff City, di mana ia menjabat sebagai manajer interim untuk waktu singkat pada akhir musim lalu.

    Pemain internasional Wales ini pindah ke klub Meksiko, Pumas, dengan harapan dapat menjaga kebugarannya untuk bermain bersama tim nasional negaranya di Piala Dunia musim panas ini jika lolos.

    Ramsey memutuskan untuk mengakhiri kariernya sebagai pemain setelah gagal menemukan klub baru sejak meninggalkan Meksiko.

    Ramsey mengucapkan terima kasih kepada para penggemar Wales dan klub-klub yang pernah diwakilinya selama kariernya, melalui pengumuman resmi yang diposting di akun media sosialnya.

  Surat Perpisahan

    Ramsey mengatakan dalam pernyataannya: "Keputusan ini tidaklah mudah. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, saya memutuskan untuk pensiun dari sepak bola."

    Dia menambahkan: "Pertama-tama, saya ingin memulai dengan tim nasional Wales. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengenakan seragam Wales dan mengalami begitu banyak momen luar biasa bersamanya. Hal itu tidak mungkin terwujud tanpa kontribusi luar biasa dari semua pelatih yang pernah saya ikuti dan semua staf yang telah membantu saya dalam berbagai cara."

    Dia melanjutkan: "Terima kasih kepada semua klub yang beruntung bisa saya bela. Terima kasih kepada semua pelatih dan staf yang membantu saya mewujudkan impian saya dan bermain di level tertinggi."

    Dia menyimpulkan: "Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada istri, anak-anak, dan seluruh keluarga saya. Tanpa kalian di samping saya sepanjang waktu, semua ini tidak akan mungkin terwujud."

