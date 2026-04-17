"Sebenarnya aku tidak heran!" Apakah FC Bayern akan berhasil melakukan transfer besar-besaran?

Tugas ganda yang secara substansi "sangat ia nikmati", karena: "Saya sangat suka membantu orang." Namun, baru pada akhir 2023, saat berusia 26 tahun sebagai pemain profesional penuh waktu, ia berhasil masuk ke tim nasional. Setelah 33 penampilan internasional, ia kini menikmati reputasi tertinggi bersama Sjoeke Nüsken - dan menurut laporan media, ia bisa meninggalkan Frankfurt pada musim panas dengan nilai transfer enam digit yang rendah, setahun sebelum kontraknya berakhir.

Inggris juga tampak sebagai opsi yang masuk akal mengingat gaya bermainnya yang agresif. "Saya percaya, dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi dengan sangat cepat," komentar Senß menanggapi rumor yang beredar. Namun, ia menegaskan bahwa fokusnya saat ini tertuju pada sprint akhir musim bersama Eintracht, yang sebagai tim peringkat ketiga Bundesliga masih berjuang untuk kualifikasi Liga Champions, serta pada tim nasional.

Dengan sembilan poin dan selisih gol 14:1, Jerman berada di jalur yang tepat menuju kemenangan grup dan tiket langsung ke perburuan gelar Piala Dunia 2027 di Brasil. Namun, seperti pelatih nasional Christian Wück, Senß juga melihat masih ada potensi peningkatan, terutama dalam permainan ofensif. "Kualitas umpan" dan "permainan di ruang-ruang kosong" harus ditingkatkan, tuntut pemain kelahiran Oldenburg ini.

Meskipun babak pertama berjalan dengan sangat meyakinkan berkat peningkatan performa setelah jeda, Senß sama sekali tidak mengharapkan pertandingan yang mudah dalam duel tetangga di Innkreis ini. "Austria akan mengambil posisi defensif," demikian kekhawatirannya: "Mereka akan menempatkan dua bus di depan pertahanan."