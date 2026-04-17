Sebagaimana ia terkadang melesat dengan lincah di lapangan, Elisa Senß pun dengan percaya diri mengelak dari pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus mengenai masa depannya. "Yang bisa saya katakan mengenai rumor-rumor itu adalah, saya sebenarnya tidak terkejut," jawab pemain yang sering mencetak gol untuk timnas Jerman itu: "Saya menunjukkan performa terbaik saya di klub. Saya juga menunjukkan performa terbaik saya di timnas."
Diterjemahkan oleh
"Sebenarnya aku tidak heran!" Apakah FC Bayern akan berhasil melakukan transfer besar-besaran?
Spekulasi mengenai klausul pelepasan di Eintracht Frankfurt, dugaan ketertarikan dari FC Bayern, atau dari Inggris juga menjadi perbincangan di lingkaran tim nasional. Yang penting baginya adalah bisa bermain di level internasional. "Saya tahu," tegas pemain berusia 28 tahun itu, "bahwa dalam beberapa tahun terakhir saya telah mengalami lompatan besar, dan tentu saja saya selalu ingin tampil di level tertinggi."
Hal ini juga berlaku untuk pertemuan cepat dengan Austria dalam kualifikasi Piala Dunia pada Sabtu di Ried, empat hari setelah kemenangan 5-1 di Nuremberg. Pasalnya, di tengah absennya Lena Oberdorf yang cedera—yang sedang mempersiapkan comeback setelah robekan ligamen silang keduanya—Senß telah lama menjadi pilar utama di lini tengah Jerman.
Namun, perjalanan menuju peran utama bagi wanita bertinggi 1,61 meter ini tergolong tidak biasa. Selama masa baktinya di SGS Essen, Senß bekerja sebagai tenaga medis di samping sepak bola; di bagian bedah trauma Rumah Sakit Universitas Essen, ia mengalami "hal-hal yang cukup berat". Seperti kasus-kasus dari bidang ortopedi tumor, amputasi, dan kecelakaan sepeda motor.
- Getty Images
Elisa Senß tampaknya memang ditakdirkan untuk menjadi pemain Liga Premier
Tugas ganda yang secara substansi "sangat ia nikmati", karena: "Saya sangat suka membantu orang." Namun, baru pada akhir 2023, saat berusia 26 tahun sebagai pemain profesional penuh waktu, ia berhasil masuk ke tim nasional. Setelah 33 penampilan internasional, ia kini menikmati reputasi tertinggi bersama Sjoeke Nüsken - dan menurut laporan media, ia bisa meninggalkan Frankfurt pada musim panas dengan nilai transfer enam digit yang rendah, setahun sebelum kontraknya berakhir.
Inggris juga tampak sebagai opsi yang masuk akal mengingat gaya bermainnya yang agresif. "Saya percaya, dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi dengan sangat cepat," komentar Senß menanggapi rumor yang beredar. Namun, ia menegaskan bahwa fokusnya saat ini tertuju pada sprint akhir musim bersama Eintracht, yang sebagai tim peringkat ketiga Bundesliga masih berjuang untuk kualifikasi Liga Champions, serta pada tim nasional.
Dengan sembilan poin dan selisih gol 14:1, Jerman berada di jalur yang tepat menuju kemenangan grup dan tiket langsung ke perburuan gelar Piala Dunia 2027 di Brasil. Namun, seperti pelatih nasional Christian Wück, Senß juga melihat masih ada potensi peningkatan, terutama dalam permainan ofensif. "Kualitas umpan" dan "permainan di ruang-ruang kosong" harus ditingkatkan, tuntut pemain kelahiran Oldenburg ini.
Meskipun babak pertama berjalan dengan sangat meyakinkan berkat peningkatan performa setelah jeda, Senß sama sekali tidak mengharapkan pertandingan yang mudah dalam duel tetangga di Innkreis ini. "Austria akan mengambil posisi defensif," demikian kekhawatirannya: "Mereka akan menempatkan dua bus di depan pertahanan."