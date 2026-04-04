2022-World-Cup-Match-Between-USA-And-Iran-in-Qatar

Sebelum Amerika dan Iran... Perang-perang bersejarah yang terjadi di stadion-stadion Piala Dunia

Ada keraguan seputar partisipasi tim nasional Iran di Piala Dunia

Sementara dunia menanti Piala Dunia 2026, krisis seputar partisipasi tim nasional Iran di Amerika Serikat muncul sebagai babak terbaru dari keterkaitan rumit antara olahraga dan permusuhan politik.

Namun, pemandangan ini bukanlah hal baru; sejarah Piala Dunia dipenuhi dengan peristiwa di mana negara tuan rumah terpaksa membuat kompromi kedaulatan, atau di mana negara tamu memberlakukan pengawasan intelijen yang ketat terhadap para pemainnya, untuk memastikan mereka tidak membelot di tanah lawan.  

  • Piala Dunia 1966

    Ingatan kembali ke tahun 1966, ketika Inggris terpaksa menjadi tuan rumah bagi tim nasional Korea Utara yang lolos ke Piala Dunia saat itu, meskipun London belum secara resmi mengakui negara komunis tersebut pasca Perang Korea.

    Kementerian Luar Negeri Inggris sempat mempertimbangkan untuk menolak visa, namun mundur di hadapan ancaman FIFA untuk memindahkan seluruh turnamen dari Inggris, sehingga akhirnya dicapai solusi diplomatik, yang menetapkan penggunaan nama "Korea Utara" alih-alih nama resmi (Republik Demokratik Rakyat Korea), serta melarang pemutaran lagu kebangsaan atau pengibaran bendera di semua pertandingan, kecuali pada pertandingan pembukaan dan final.

    Namun secara mengejutkan, penonton lokal di kota "Middlesbrough" melanggar batasan resmi tersebut, di mana para pendukung Inggris mendukung tim Korea Utara sebagai tim favorit mereka, dan lebih dari 18 ribu penonton berkumpul untuk mendukung mereka dalam pertandingan bersejarah melawan Italia, yang dimenangkan oleh tim Asia tersebut (1-0), menciptakan kejutan besar.

  • Perselisihan antar saudara

    Dalam konteks Perang Dingin, Piala Dunia 1974 menjadi satu-satunya pertemuan antara Jerman Timur dan Jerman Barat di wilayah Jerman Barat, yang dikenal sebagai "Pertarungan Saudara".

    Untuk memastikan tidak ada perpecahan di antara warganya, Jerman Timur melarang para pendukung biasa bepergian, dan hanya mengizinkan sekitar 2.000 "tamu terpilih" yang setia pada rezim untuk bepergian, di bawah pengawasan ketat dari badan keamanan negara "Stasi", agar mereka meneriakkan yel-yel yang seragam dan telah dirancang sebelumnya sepanjang pertandingan.

    Pengawasan juga meluas ke lapangan itu sendiri, di mana para pemain Jerman Timur dilarang bertukar jersey setelah peluit akhir, untuk menghindari segala bentuk simbol kedekatan, sementara stadion dikelilingi oleh polisi bersenjata dan helikopter yang terbang di atas rumput hijau, sebagai antisipasi terhadap kemungkinan insiden keamanan, selama pertandingan yang berakhir dengan kemenangan mengejutkan bagi tim Timur (1-0).

    Inggris dan Argentina

    Adapun pertandingan antara Argentina dan Inggris pada edisi 1986 dan 1998, merupakan kelanjutan dari Perang Falkland melalui arena olahraga; di mana jalan-jalan di Mexico City menjadi saksi bentrokan hebat, yang mengakibatkan para pendukung Inggris dilarikan ke rumah sakit dan bendera mereka dicuri oleh kelompok "Para Bravas" Argentina, pada tahun 1986.

    Pada edisi 1998 di Prancis, pihak berwenang mengerahkan 1.600 polisi untuk menghadapi "Hooligans", sementara badan intelijen bekerja secara rahasia untuk menggagalkan rencana teror yang menargetkan pertandingan tersebut secara khusus, hal yang disembunyikan dari para pemain dan pelatih saat itu, demi memastikan turnamen tidak terhenti.

  • Partisipasi Kuba

    Selain itu, partisipasi Kuba dalam turnamen yang diselenggarakan di Amerika Serikat atau Kanada merupakan mimpi buruk yang menghantui pihak berwenang Kuba, akibat fenomena "pelarian massal"; pada tahun 2002, dua pemain, Rei Martínez dan Alberto Delgado, melarikan diri dari hotel tim di Los Angeles, setelah berpura-pura pergi untuk menelepon.

    Adegan tersebut terulang kembali dengan cara yang lebih tragis pada tahun 2012, ketika Kuba terpaksa menjalani pertandingan penentuan melawan Kanada hanya dengan 11 pemain, tanpa pemain cadangan di bangku cadangan, setelah 4 pemain dan dokter tim melarikan diri secara bersamaan menjelang pertandingan, untuk mencari suaka.

    Pangkalan militer Korea Utara

    Bahkan dalam ajang olahraga regional pun, ketegangan ini tetap terasa; Pada Asian Games di Incheon, Korea Selatan, tahun 2014, delegasi Korea Utara berubah menjadi "markas intelijen" keliling, di mana petugas keamanan terdaftar sebagai "wartawan" untuk memantau para atlet, dengan rasio satu agen untuk setiap sepuluh peserta.

    Para jurnalis Korea Utara diwajibkan mengirimkan laporan mereka melalui "faks" saja, untuk memastikan mereka tidak terpapar internet global, sementara otoritas Korea Selatan terpaksa menghapus bendera semua negara dari jalan-jalan di sekitar stadion, dan hanya mengibarkannya di dalam stadion, karena khawatir kelompok ekstremis akan merobek bendera Korea Utara, dan memicu konflik perbatasan baru.

    Fakta-fakta sejarah ini menegaskan bahwa stadion, pada masa krisis, berubah menjadi wilayah dengan "kedaulatan khusus", di mana hukum biasa ditangguhkan demi protokol keamanan yang luar biasa.