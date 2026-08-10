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Diterjemahkan oleh

Scouting Roshn: Kapal Al Ahli Menabrak Tembok Yayyisle dan Sebuah Kebutuhan Mendesak!

FEATURES
Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Saudi Pro League
M. Jaissle
Arab Saudi
Jerman

Apa yang Ditunggu "Si Elegan"?

Kepergian pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, dari Al Ahli Saudi beberapa hari lalu bukan sekadar perubahan teknis biasa, melainkan datang pada waktu yang membuka pintu bagi banyak tanda tanya seputar apa yang terjadi di dalam tubuh "Al Raqi" selama periode bursa transfer musim panas.

Klub bergerak kuat untuk memperkuat skuadnya, dan berhasil sampai batas tertentu mengatasi posisi-posisi yang menjadi sumber kekhawatiran sebelum musim dimulai. Namun, pelatih yang seharusnya memimpin proyek ini justru memutuskan untuk pergi pada saat sebagian besar keping yang dibutuhkan telah tersedia di hadapannya.

Ironisnya, Al Ahli tidak memasuki bursa transfer secara serampangan, melainkan bergerak dengan arah yang jelas untuk mengatasi titik-titik lemah yang muncul selama musim lalu, dan Jaissle merupakan bagian mendasar dalam menentukan prioritas teknis tersebut.

Dengan berakhirnya bursa transfer, pertanyaan terpenting pun muncul: jika sebagian besar kebutuhan sang pelatih telah terpenuhi, lalu mengapa akhir ini datang begitu cepat?

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    Trincao Gantikan Mahrez: Awal dari Pembangunan Kembali

    Kepergian Riyad Mahrez menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Al Ahli sepanjang musim panas, terlebih bintang asal Aljazair itu merupakan elemen kunci dalam sistem serangan tim, sehingga klub membutuhkan pemain yang mampu menggantikan sebagian dari pengaruh teknisnya.

    Perekrutan pemain Portugal, Francisco Trincao, hadir untuk memberikan opsi serangan baru bagi Al Ahli, dengan kemampuan bermain di lebih dari satu posisi dan menciptakan ancaman dari sisi sayap, sehingga menjadikannya salah satu tambahan terpenting bagi tim selama bursa transfer.

    Dengan demikian, salah satu masalah utama yang bisa saja membebani pikiran Jaissle sebelum musim dimulai kini telah memiliki solusi baru. Hal ini membuat kepergiannya semakin memicu kontroversi, terlebih klub tidak membiarkannya tanpa penguatan skuad, melainkan justru berupaya menyediakan elemen-elemen baru yang membantunya menerapkan ide-idenya.

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  • Sebirsteni dan Sidibe: Al Ahly Atasi Masalah Lini Tengah

    Pergerakan Al Ahli tidak berhenti di lini serang, melainkan meluas hingga lini tengah dan lini belakang, dua posisi yang jelas membutuhkan penguatan bagi tim.

    Di lini tengah, perekrutan pemain Armenia Edouard Spertsyan memberikan tambahan teknis penting bagi Al Ahli, terutama karena tim membutuhkan pemain yang mampu menciptakan perbedaan serta memberikan lebih banyak opsi bagi sistem dalam membangun serangan dan transisi ofensif.

    Adapun di lini belakang, Al Ahli merekrut Abou Bakr Sidibe, dalam upaya menambah opsi pertahanan dan meningkatkan tingkat persaingan di dalam tim, di samping Nayef Masoud yang datang untuk memperkuat posisi gelandang bertahan.

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    Melihat seluruh pergerakan ini secara keseluruhan, bisa dikatakan bahwa Al Ahli berhasil menemukan solusi untuk sebagian besar masalah yang mereka hadapi, dan hal inilah yang membuat kepergian Jaissle pada momen ini terasa lebih aneh, karena sang pelatih tidak meninggalkan sebuah proyek yang belum dimulai, melainkan menjauh dari tim yang benar-benar telah mengalami proses penataan ulang yang jelas.


  • Bagian yang hilang: bek kanan

    Namun terlepas dari semua pergerakan ini, tersisa satu posisi yang menjadi krisis paling jelas di dalam tubuh Al Ahly, yaitu posisi bek kanan.

    Posisi ini secara khusus membutuhkan penguatan yang jelas, terlebih karena persaingan di ajang lokal maupun kontinental menuntut skuad yang memiliki beragam solusi di seluruh posisi, dan tidak bergantung pada satu pemain atau satu pilihan tunggal ketika terjadi cedera atau penurunan performa.

    Dengan demikian, posisi bek kanan bisa dianggap sebagai berkas teknis paling menonjol yang perlu dituntaskan sebelum bursa transfer ditutup, namun pada saat yang sama hal ini bukanlah krisis yang membuat tim tak memiliki solusi di lini-lini lainnya.

    Di sinilah muncul paradoks terbesar dalam kisah Yaisle; Al Ahly berhasil mengatasi sebagian besar kebutuhan yang bisa saja menjadi krisis nyata selama musim berlangsung, sementara satu pos tetap membutuhkan penguatan, sebelum sang pelatih memutuskan hengkang dan meninggalkan proyek ini pada fase yang sangat krusial.

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    Al Ahly Atasi Krisis, Yaisle Pergi

    Gambaran akhirnya tampak seperti sebuah paradoks sepak bola; Al Ahly bergerak di bursa transfer untuk mengatasi titik-titik lemah, sementara sang pelatih yang seharusnya memanfaatkan perubahan-perubahan ini dan memimpin tim pada musim baru justru pergi.



    Kini manajemen tak punya pilihan selain menangani konsekuensi keputusan tersebut dengan cepat, karena tantangannya tak lagi sekadar merampungkan transfer, melainkan memilih pelatih yang mampu memahami elemen-elemen baru dan membangun berdasarkan itu, alih-alih kembali ke titik nol.

    Posisi bek kanan tetap menjadi bagian yang belum lengkap dalam lukisan Al Ahly, tetapi pertanyaan terbesar bukan lagi tentang transfer yang belum tuntas, melainkan tentang alasan kepergian Jaissle di saat timnya justru semakin mendekati bentuk yang ia inginkan.

    Jadi, apakah Jaissle melihat bahwa krisisnya lebih besar dari sekadar satu posisi yang membutuhkan pemain baru? Ataukah pelatih asal Jerman itu benar-benar memutuskan untuk melompat dari kapal sebelum perjalanan tersulit dimulai?

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