Kepergian pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, dari Al Ahli Saudi beberapa hari lalu bukan sekadar perubahan teknis biasa, melainkan datang pada waktu yang membuka pintu bagi banyak tanda tanya seputar apa yang terjadi di dalam tubuh "Al Raqi" selama periode bursa transfer musim panas.

Klub bergerak kuat untuk memperkuat skuadnya, dan berhasil sampai batas tertentu mengatasi posisi-posisi yang menjadi sumber kekhawatiran sebelum musim dimulai. Namun, pelatih yang seharusnya memimpin proyek ini justru memutuskan untuk pergi pada saat sebagian besar keping yang dibutuhkan telah tersedia di hadapannya.

Ironisnya, Al Ahli tidak memasuki bursa transfer secara serampangan, melainkan bergerak dengan arah yang jelas untuk mengatasi titik-titik lemah yang muncul selama musim lalu, dan Jaissle merupakan bagian mendasar dalam menentukan prioritas teknis tersebut.

Dengan berakhirnya bursa transfer, pertanyaan terpenting pun muncul: jika sebagian besar kebutuhan sang pelatih telah terpenuhi, lalu mengapa akhir ini datang begitu cepat?