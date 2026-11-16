Jerman kontra Belanda menjadi laga ketika Jurgen Klopp menunjukkan kepada dunia bahwa, setelah masa adaptasi awal yang singkat, ia telah menemukan formula untuk membawa timnas Jerman kembali ke papan atas. Duet Havertz-Wirtz tetap menjadi poros utama, tetapi dalam kemenangan 5-0 atas Belanda yang mencatatkan rekor negatif bagi tim asuhan Xavi, justru Gruda dan, terutama, Derry Scherhant yang paling bersinar.
Scherhant bersinar bersama Jerman: Mengenal talenta yang tak lagi murah, melejit di bawah Klopp dan diminati Roma
PENAMPILAN LUAR BIASA, GOL SPEKTAKULER!
Pemain sayap kelahiran 2002 itu tampil luar biasa. Ia berulang kali melesat dan berakselerasi, serta tampak leluasa mengambil risiko dalam setiap aksinya. Ia juga dua kali membentur tiang dan mencetak gol pembuka untuk mengubah skor menjadi 1-0, sebuah gol spektakuler hasil perpaduan presisi, kualitas, dan kekuatan. Pada menit ke-41 babak pertama, mantan pemain Hertha Berlin itu mengontrol bola di sisi kiri setelah menerima umpan Kimmich. Ia menghadapi Dumfries, bergerak ke dalam untuk menggunakan kaki kanan, lalu, meski berada di posisi melebar, memilih melepaskan tembakan melengkung ke arah tiang jauh. Bola melesat keras ke sudut atas gawang tanpa bisa dicegah Verbruggen.
MELEJIT DI BAWAH KLOPP
Meski sudah berusia 24 tahun, pemanggilan Scherhant kali ini baru merupakan yang keempat ke timnas senior Jerman. Gol yang dicetaknya hari ini pun menjadi gol resmi pertamanya untuk timnas. Pemanggilan pertamanya datang berkat "eksperimen" yang diumumkan Jurgen Klopp pada September. Klopp memutuskan memperluas daftar pemain yang dipanggil dengan memasukkan Scherhant pada rangkaian pertandingan kedua dalam jeda internasional panjang pada September, lalu memberinya debut sebagai starter melawan Serbia. Sejak saat itu, perkembangannya melesat. Suntikan kepercayaan diri tersebut juga terlihat dalam penampilannya di klub.
4 KLUB BERLIN SEBELUM BERGABUNG DENGAN HERTHA
Mencetak gol pertama untuk timnas di Olympiastadion, stadion yang pernah menjadi kandangnya, tentu terasa istimewa dalam perjalanan karier yang tak biasa. Scherhant membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai sepakbola profesional. Lahir di Berlin, ia sempat berpindah-pindah di antara 5 akademi di kota itu (SCC Berlin, Tennis Borussia Berlin, Fc Viktoria Berlin, Berliner SC, dan Hertha Berlin) sebelum akhirnya mampu meyakinkan Hertha akan kualitasnya.
HANYA 2 JUTA
Di Hertha, ia menjalani debut profesionalnya, tetapi sulit berkembang di tim utama. Pada akhirnya, pada musim panas 2025, ia pindah ke Freiburg dengan biaya hanya sekitar 2 juta euro. Nilai yang dahulu menarik bagi banyak klub itu kini diperkirakan akan meningkat setidaknya sepuluh kali lipat, termasuk bagi Roma dan klub-klub lain yang sudah lama memantaunya.
POSISI DAN KUALITAS
Scherhant adalah pemain sayap berkaki kanan yang gemar beroperasi dari kiri. Ia punya kemampuan mencetak gol, tetapi keunggulan utamanya adalah kelincahan di ruang sempit, yang memungkinkannya mencari ruang untuk mengirim umpan silang kepada rekan setim atau melepaskan tembakan. Musim ini, ia mendapat menit bermain dan kepercayaan dari Klopp serta Julian Schuster, yang memberinya kesempatan tampil secara konsisten. Hasilnya sejauh ini adalah 8 assist dan 3 gol di Bundesliga, Piala Jerman, dan Conference League.
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