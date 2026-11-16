Pemain sayap kelahiran 2002 itu tampil luar biasa. Ia berulang kali melesat dan berakselerasi, serta tampak leluasa mengambil risiko dalam setiap aksinya. Ia juga dua kali membentur tiang dan mencetak gol pembuka untuk mengubah skor menjadi 1-0, sebuah gol spektakuler hasil perpaduan presisi, kualitas, dan kekuatan. Pada menit ke-41 babak pertama, mantan pemain Hertha Berlin itu mengontrol bola di sisi kiri setelah menerima umpan Kimmich. Ia menghadapi Dumfries, bergerak ke dalam untuk menggunakan kaki kanan, lalu, meski berada di posisi melebar, memilih melepaskan tembakan melengkung ke arah tiang jauh. Bola melesat keras ke sudut atas gawang tanpa bisa dicegah Verbruggen.