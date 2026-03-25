Schalke 04: Apakah promosi ke Bundesliga akan menimbulkan dampak negatif bagi Dzeko?

Sementara itu, promosi Schalke sama sekali belum pasti. Meskipun Schalke memimpin klasemen dengan 52 poin dari 27 pertandingan, keunggulan mereka atas SV Elversberg di peringkat kedua hanya selisih satu poin. Di belakang mereka, SC Paderborn yang memiliki poin yang sama mengintai di posisi ketiga. Selain itu, setidaknya SV Darmstadt 98 (peringkat ke-4/50 poin) dan Hannover 96 (peringkat ke-5/49 poin) juga masih memiliki peluang.

Sementara itu, Dzeko dapat menatap kembali kariernya yang penuh gejolak dan terutama sukses bersama Schalke, bahkan tanpa promosi. Setelah menembus tim utama di VfL Wolfsburg, ia pindah ke Manchester City pada 2011 dengan biaya transfer 37 juta euro. Ia meninggalkan klub Inggris tersebut pada 2015, awalnya dengan status pinjaman dan kemudian secara permanen, untuk bergabung dengan AS Roma, di mana ia mencetak gol hingga 2021. Setelah Roma, ia pindah ke Inter Milan, sebelum pada 2023 mengikuti panggilan Fenerbahce ke Turki. Musim panas lalu, ia kembali menandatangani kontrak di Italia bersama AC Fiorentina.