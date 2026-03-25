FC Schalke 04 tampaknya akan mendapatkan hadiah hiburan jika target promosi mereka musim ini pun gagal terwujud. Pasalnya, menurut laporan Sport Bild, pihak Königsblauen meyakini bahwa Edin Dzeko mungkin akan memperpanjang kariernya selama satu tahun lagi jika tetap bertahan di Bundesliga 2.
Schalke 04: Apakah promosi ke Bundesliga akan menimbulkan dampak negatif bagi Dzeko?
Menurut laporan tersebut, pemain asal Bosnia itu berencana mengakhiri kariernya dengan sebuah prestasi – seperti promosi ke divisi atas. Artinya, jika Schalke bermain di divisi dua pada musim 2026/27, peluang untuk mempertahankan Dzeko satu musim lagi akan semakin besar, meskipun saat ini kontrak sang penyerang hanya berlaku hingga akhir musim ini.
Pemain berusia 40 tahun itu bergabung dengan klub asal Gelsenkirchen tersebut pada bursa transfer musim dingin dan dengan cepat menjadi andalan di lini serang tim asuhan pelatih Miron Muslic berkat enam gol dan tiga assist dalam delapan pertandingan.
Pertarungan sengit untuk promosi
Sementara itu, promosi Schalke sama sekali belum pasti. Meskipun Schalke memimpin klasemen dengan 52 poin dari 27 pertandingan, keunggulan mereka atas SV Elversberg di peringkat kedua hanya selisih satu poin. Di belakang mereka, SC Paderborn yang memiliki poin yang sama mengintai di posisi ketiga. Selain itu, setidaknya SV Darmstadt 98 (peringkat ke-4/50 poin) dan Hannover 96 (peringkat ke-5/49 poin) juga masih memiliki peluang.
Sementara itu, Dzeko dapat menatap kembali kariernya yang penuh gejolak dan terutama sukses bersama Schalke, bahkan tanpa promosi. Setelah menembus tim utama di VfL Wolfsburg, ia pindah ke Manchester City pada 2011 dengan biaya transfer 37 juta euro. Ia meninggalkan klub Inggris tersebut pada 2015, awalnya dengan status pinjaman dan kemudian secara permanen, untuk bergabung dengan AS Roma, di mana ia mencetak gol hingga 2021. Setelah Roma, ia pindah ke Inter Milan, sebelum pada 2023 mengikuti panggilan Fenerbahce ke Turki. Musim panas lalu, ia kembali menandatangani kontrak di Italia bersama AC Fiorentina.
Sepanjang kariernya, ia tampil dalam total 864 pertandingan resmi dan mencetak 377 gol serta memberikan 156 assist. Sebagian besar poinnya (173) diraihnya dalam 260 penampilannya bersama AS Roma.
Selain satu gelar juara Bundesliga dan dua gelar juara Liga Inggris, ia juga pernah sekali menjuarai Piala FA dan Piala Liga, serta dua kali menjuarai Coppa Italia.
Statistik Edin Dzeko di Schalke
Permainan
8
Gol
6
Assist
3
Kartu kuning
0
Kartu merah
1