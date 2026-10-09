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"Saya yang tidak memberinya libur sehari!" - Cristian Chivu menanggapi rumor Turki soal Hakan Calhanoglu
Chivu angkat bicara soal kontroversi internasional Calhanoglu
Pelatih kepala Inter Milan Cristian Chivu menanggapi spekulasi terkait Hakan Calhanoglu setelah laporan media di Turki mempertanyakan ketidakhadirannya dalam tugas tim nasional. Sang playmaker tetap berada di Inter Training Center selama jeda tiga pekan untuk menuntaskan rehabilitasinya.
Chivu mengonfirmasi bahwa Calhanoglu berlatih tanpa pembatasan sepanjang pekan dan tetap sepenuhnya tersedia untuk menghadapi Parma pada Sabtu.
"Saya tahu bahwa laporan itu datang dari Turki, saya ingin memperjelas semuanya," kata Chivu kepada wartawan. "Dia mengalami masalah yang membuatnya tidak bisa dipanggil."
- Anadolu Agency
Manajer mengambil keputusan untuk mempertahankan gelandang
Pelatih asal Rumania itu menjelaskan bahwa ia secara pribadi meminta Calhanoglu tetap di Milan untuk menyelesaikan program latihannya alih-alih bepergian untuk menyaksikan rekan-rekannya di tim nasional. "Saya yang tidak memberinya libur sehari, karena saya ingin dia tetap bersama grup untuk berlatih," ungkap Chivu.
"Dia penting bagi kami dengan kualitas yang dimilikinya. Kami selesai terlambat dan tidak ada cara baginya untuk mencapai rekan-rekannya di tim nasional."
"Dia sudah berlatih tanpa batasan selama sepekan dan tersedia."
Spence kembali masuk dalam persaingan setelah pemulihan panjang
Chivu juga menyampaikan kabar positif terkait bek sayap Djed Spence, yang menuntaskan sepekan penuh latihan tanpa pembatasan setelah absen dua bulan karena cedera dan pemulihan pascaturnamen.
"Djed sudah menjalani lima sesi yang bagus. Kami tidak boleh melupakan masa rehabilitasi dan liburannya," kata Chivu.
"Sekarang dia sudah tersedia dan akan dipanggil. Kami senang dia kembali, kami akhirnya bisa melihat senyum dan kualitasnya lagi."
- Getty Images Sport
Mengelola beban skuad untuk jadwal yang melelahkan
Dengan Inter menghadapi jadwal pertandingan setiap tiga hari hingga jeda internasional berikutnya, Chivu menekankan perlunya melindungi para pemain internasional kunci. Juara bertahan Serie A itu menjamu Parma di San Siro dengan target mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di kompetisi domestik.
Chivu juga mengisyaratkan potensi rotasi penjaga gawang, dengan Ivan Provedel mendorong untuk masuk dalam pilihan.
Inter berupaya menampilkan performa meyakinkan di hadapan para pendukung tuan rumah mereka.
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