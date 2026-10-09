Pelatih kepala Inter Milan Cristian Chivu menanggapi spekulasi terkait Hakan Calhanoglu setelah laporan media di Turki mempertanyakan ketidakhadirannya dalam tugas tim nasional. Sang playmaker tetap berada di Inter Training Center selama jeda tiga pekan untuk menuntaskan rehabilitasinya.

Chivu mengonfirmasi bahwa Calhanoglu berlatih tanpa pembatasan sepanjang pekan dan tetap sepenuhnya tersedia untuk menghadapi Parma pada Sabtu.

"Saya tahu bahwa laporan itu datang dari Turki, saya ingin memperjelas semuanya," kata Chivu kepada wartawan. "Dia mengalami masalah yang membuatnya tidak bisa dipanggil."