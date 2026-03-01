"Saya tidak terlalu bahagia" - Hugo Ekitike tidak puas dengan jumlah golnya di Liverpool meskipun telah mencetak 16 gol dalam musim debutnya

Mantan pemain Paris Saint-Germain ini dengan cepat menjadi favorit penggemar di Anfield, namun komentar terbarunya menunjukkan seorang pemain yang memiliki tekad tak kenal lelah untuk mencapai kesempurnaan. Sebelum kekalahan telak atas West Ham, Ekitike sebenarnya mengalami periode empat pertandingan tanpa mencetak gol, sebuah kekeringan yang jelas memberatkan pundak striker muda tersebut. Meskipun telah mencetak 16 gol dalam 37 penampilan selama musim debutnya, ia menolak untuk berpuas diri saat tim Arne Slot berjuang untuk penutupan musim yang kuat di kompetisi domestik dan Eropa.

"Tentu saja saya bisa berkembang, saya juga bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan terakhir, saya punya peluang bagus. Jadi saya harus terus bekerja keras. Saya ingin menjadi versi terbaik diri saya untuk membantu tim lebih banyak, karena saya tahu saya bisa membantu lebih banyak. Tapi ini selalu tentang belajar dan menjadi lebih baik. Saya akan berusaha di pertandingan-pertandingan mendatang untuk menjadi lebih baik, mencetak lebih banyak gol, dan lebih terlibat," tambah Ekitike, menjelaskan tujuan pribadinya untuk sisa musim ini.