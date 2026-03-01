AFP
"Saya tidak terlalu bahagia" - Hugo Ekitike tidak puas dengan jumlah golnya di Liverpool meskipun telah mencetak 16 gol dalam musim debutnya
Ekitike masih lapar akan lebih banyak meskipun penampilannya luar biasa.
Pemain berusia 23 tahun, yang bergabung dengan Merseyside dalam transferbesar senilai £79 juta dari Eintracht Frankfurt pada musim panas lalu, membuka skor melawan The Hammers sebelum menjadi kreator bagi rekan setimnya Alexis Mac Allister dan Cody Gakpo. Meskipun meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan, Ekitike berada dalam suasana hati yang reflektif setelah peluit akhir berbunyi. "Jujur saja, saya bisa mencetak lebih banyak gol. Saya tidak terlalu senang! Tapi ini bukan hanya soal gol, tapi juga assist – hari ini saya pikir saya memberikan satu atau dua assist. Selama saya bisa membantu tim dan terlibat, itu yang paling penting. Saya ingin menang, jadi secara pribadi saya senang. Saya menantikan pertandingan-pertandingan mendatang," katanya kepada situs resmi klub.
Semangat yang tak kenal lelah untuk mencapai kesempurnaan
Mantan pemain Paris Saint-Germain ini dengan cepat menjadi favorit penggemar di Anfield, namun komentar terbarunya menunjukkan seorang pemain yang memiliki tekad tak kenal lelah untuk mencapai kesempurnaan. Sebelum kekalahan telak atas West Ham, Ekitike sebenarnya mengalami periode empat pertandingan tanpa mencetak gol, sebuah kekeringan yang jelas memberatkan pundak striker muda tersebut. Meskipun telah mencetak 16 gol dalam 37 penampilan selama musim debutnya, ia menolak untuk berpuas diri saat tim Arne Slot berjuang untuk penutupan musim yang kuat di kompetisi domestik dan Eropa.
"Tentu saja saya bisa berkembang, saya juga bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan terakhir, saya punya peluang bagus. Jadi saya harus terus bekerja keras. Saya ingin menjadi versi terbaik diri saya untuk membantu tim lebih banyak, karena saya tahu saya bisa membantu lebih banyak. Tapi ini selalu tentang belajar dan menjadi lebih baik. Saya akan berusaha di pertandingan-pertandingan mendatang untuk menjadi lebih baik, mencetak lebih banyak gol, dan lebih terlibat," tambah Ekitike, menjelaskan tujuan pribadinya untuk sisa musim ini.
Ketegangan di Anfield mereda berkat penampilan gemilang.
Kemenangan atas West Ham tidak luput dari momen-momen tegang. Meskipun Liverpool mendominasi babak pertama dan memimpin 3-0, tim West Ham yang bangkit kembali mengancam comeback di awal babak kedua melalui Tomas Soucek. Slot sendiri mengakui bahwa ia dapat merasakan "ketegangan" di dalam stadion saat tim tamu mulai menemukan ruang. Namun, Ekitike dan rekan-rekannya di lini serang memastikan poin tetap di Anfield dengan penampilan finishing yang tanpa ampun, yang meredakan kekhawatiran pendukung tuan rumah.
Menyikapi alur pertandingan yang naik-turun, Ekitike mengatakan: "Ya, menurut saya itu kemenangan yang bagus, kerja bagus dari tim. Sangat senang dengan kemenangan ini. Kita harus terus berjuang karena masih panjang jalan hingga akhir liga. Tapi saya sangat senang, saya pikir itu sangat penting hari ini." Dia menambahkan tentang keunggulan awal: "Ketika Anda melewati jenis pertandingan seperti itu dan mencetak gol awal, itu membantu. Itu membantu tim dan para pendukung juga. Anda merasa lebih percaya diri. Dan jelas masuk ke babak pertama dengan skor 3-0 itu menyenangkan. Tapi mereka menunjukkan bahwa itu tidak berarti apa-apa karena mereka bisa kembali ke dalam pertandingan."
Pelajaran yang dipetik di lapangan latihan
Salah satu hal positif utama bagi Liverpool dalam beberapa pekan terakhir adalah keahlian mereka dalam situasi bola mati. The Reds telah mengubah kelemahan sebelumnya menjadi senjata yang mematikan, dengan Ekitike menyoroti upaya kolektif untuk meningkatkan aspek ini dalam permainan mereka.
"Jelas kami mengalami beberapa masalah di awal musim. Kami telah berdiskusi bersama, berlatih di lapangan dalam situasi bola mati. Bagus bahwa hari ini berhasil. Saya pikir kami pantas mendapatkannya karena kami telah mengerahkan banyak energi untuk ini, jadi itu bagus," jelas pemain Prancis tersebut. "Setiap pertandingan sulit, penuh dengan tim-tim hebat dan pemain-pemain hebat. Mereka tidak menyerah hingga akhir pertandingan. Jadi, setiap pertandingan yang kami mainkan selalu sulit, tidak pernah mudah. Tapi kami telah menunjukkan bahwa kami bisa menang dan kami harus terus berjuang."
