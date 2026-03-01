Yamal mencetak dua gol di babak pertama dan satu gol setelah jeda untuk menjadi pemain termuda yang mencetak hat-trick pertamanya di kasta tertinggi sepak bola Spanyol (berusia 18 tahun dan 230 hari) di abad ke-21. Prestasi ini juga membuatnya menjadi pemain termuda yang mencetak treble di kasta tertinggi sepak bola Spanyol sejak 1967, semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta terbaik di dunia sepak bola. Hanya dua pemain yang pernah mencetak hat-trick pada usia lebih muda, meskipun harus kembali hampir 100 tahun untuk menemukannya: José Iraragorri pada usia 17 tahun dan 337 hari pada 1930 dan Pablo Pombo pada usia 18 tahun dan 200 hari pada 1934.

Angka-angka di balik musim Yamal tetap mengesankan, meskipun ia mengakui penurunan performa. Tiga golnya melawan Yellow Submarine membawa total golnya musim ini menjadi 18 dalam 34 penampilan di semua kompetisi. Menakjubkan, ini sudah menyamai total golnya dari musim sebelumnya, yang dicapai dalam 21 pertandingan lebih sedikit. Pencapaiannya juga menempatkannya dalam buku sejarah bersama legenda dari hampir satu abad yang lalu, dengan hanya dua pemain yang pernah mencetak hat-trick La Liga pada usia yang lebih muda.