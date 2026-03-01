Getty Images Sport
"Saya tidak merasa baik-baik saja" - Lamine Yamal menjelaskan mengapa dia kembali tersenyum di Barcelona setelah mencetak hat-trick pertamanya melawan Villarreal
Bintang muda Barcelona memecahkan rekor lagi.
Yamal mencetak dua gol di babak pertama dan satu gol setelah jeda untuk menjadi pemain termuda yang mencetak hat-trick pertamanya di kasta tertinggi sepak bola Spanyol (berusia 18 tahun dan 230 hari) di abad ke-21. Prestasi ini juga membuatnya menjadi pemain termuda yang mencetak treble di kasta tertinggi sepak bola Spanyol sejak 1967, semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta terbaik di dunia sepak bola. Hanya dua pemain yang pernah mencetak hat-trick pada usia lebih muda, meskipun harus kembali hampir 100 tahun untuk menemukannya: José Iraragorri pada usia 17 tahun dan 337 hari pada 1930 dan Pablo Pombo pada usia 18 tahun dan 200 hari pada 1934.
Angka-angka di balik musim Yamal tetap mengesankan, meskipun ia mengakui penurunan performa. Tiga golnya melawan Yellow Submarine membawa total golnya musim ini menjadi 18 dalam 34 penampilan di semua kompetisi. Menakjubkan, ini sudah menyamai total golnya dari musim sebelumnya, yang dicapai dalam 21 pertandingan lebih sedikit. Pencapaiannya juga menempatkannya dalam buku sejarah bersama legenda dari hampir satu abad yang lalu, dengan hanya dua pemain yang pernah mencetak hat-trick La Liga pada usia yang lebih muda.
Yamal membagikan pengalamannya tentang perjuangan-perjuangan terbaru dan menemukan ritme yang tepat.
Berbicara kepada Movistar setelah kemenangan, winger tersebut membagikan perjuangan pribadi dan fisik yang telah mengganggu kenikmatannya bermain sepak bola selama musim ini. "Saya tidak merasa baik-baik saja [pada awal musim ini]," kata Yamal kepada Movistar. "Ada masalah [pangkal paha] dan, secara umum, saya tidak bahagia. Itu campuran dari banyak hal. Bisa dilihat." Saya merasa jauh lebih baik dalam seminggu terakhir. Saya tersenyum saat bermain, yang tidak terjadi dalam beberapa waktu, dan saya bahagia di lapangan. Saya mencetak lebih banyak gol setiap saat. Pada usia 16 tahun, orang sudah menginginkan Anda mencetak 100 gol, dan itu sulit. ... Saya juga ingin mencetak lebih banyak gol, tapi tidak selalu mungkin."
Hansi Flick mengidentifikasi hambatan taktis.
Pelatih kepala Barcelona, Hansi Flick, memberikan penjelasan mengenai alasan mengapa bintang mudanya mungkin merasa kehilangan kegembiraan di awal tahun ini. Ketika ditanya tentang masalah yang menghambat Yamal menikmati sepak bolanya musim ini, pelatih Barcelona Hansi Flick menyoroti perubahan dalam cara para bek menandai dirinya.
"Lawannya kadang-kadang memainkan dua atau tiga pemain melawan dia," kata Flick. "Anda bisa merasakan dia tidak memiliki kepercayaan diri pada saat-saat tertentu, dinamika dalam situasi satu lawan satu. Saya senang dengan hari ini, ini harus memberinya kepercayaan diri, dan ketika dia menikmati bermain, itu sempurna baginya dan juga bagi kami."
Sebuah tantangan besar di Copa del Rey
Kemenangan ini memberikan dorongan besar bagi Barcelona, yang kini unggul empat poin dari rival mereka Real Madrid di puncak klasemen liga, menjelang pertandingan Los Blancos melawan Getafe. Namun, perayaan ini tidak akan berlangsung lama, karena Blaugrana harus bersiap menghadapi tugas berat di Copa del Rey. Tim asuhan Flick harus membalikkan defisit besar 4-0 melawan Atletico Madrid di leg kedua semifinal. Manajer yakin bahwa penampilan gemilang Yamal adalah kunci untuk potensi "Remontada" pada Selasa malam.
Membahas pertandingan mendatang dan pengaruh Yamal, Flick memuji dampak wingernya. "Saya pikir semua orang melihat penampilannya hari ini," tambahnya. "Gol pertama yang dia butuhkan untuk masuk ke dalam permainan dan apa yang terjadi setelah itu luar biasa. Lamine di level ini fantastis bagi kami. Kami membutuhkannya di level ini pada Selasa. Inilah yang ingin saya lihat."
