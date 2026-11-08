Pada 15 menit terakhir babak pertama laga Napoli-Lazio, saat tim tamu unggul dan Noa Lang tetap menjadi salah satu pemain terbaik di tim asuhan Max Allegri, Lang dicemooh suporter Napoli setiap kali menguasai bola.

Usai pertandingan, Lang hendak meninggalkan lapangan, tetapi rekan-rekan setimnya membujuknya untuk ikut menyapa suporter di depan Curva B, yang meneriakkan: "Kami pantas mendapatkan lebih". Terdengar pula nyanyian yang ditujukan kepada Lang.