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Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

"Saya tidak mendengar kalian, suara kalian tidak terdengar": Lang dihujani siulan ejekan di Stadion Maradona, Napoli

N. Lang
SSC Napoli
SSC Napoli vs Lazio
Lazio
Serie A

Ucapan pria asal Belanda itu disebut-sebut memicu cemoohan para suporter.

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"Saya tidak mendengar kalian, suara kalian tidak terdengar". Kalimat ini, yang menurut reporter tepi lapangan DAZN, Alessio De Giuseppe, diduga diucapkan Noa Lang kepada Curva A Napoli, diduga memicu rentetan siulan ejekan dari penonton di Maradona terhadap pemain Belanda kelahiran 1999 itu.

  • Pada 15 menit terakhir babak pertama laga Napoli-Lazio, saat tim tamu unggul dan Noa Lang tetap menjadi salah satu pemain terbaik di tim asuhan Max Allegri, Lang dicemooh suporter Napoli setiap kali menguasai bola.

    Usai pertandingan, Lang hendak meninggalkan lapangan, tetapi rekan-rekan setimnya membujuknya untuk ikut menyapa suporter di depan Curva B, yang meneriakkan: "Kami pantas mendapatkan lebih". Terdengar pula nyanyian yang ditujukan kepada Lang.

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