Berbicara kepada Realmadrid TV setelah seremoni tersebut, Silva tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah bergabung dengan raksasa Eropa itu. Gelandang tersebut mengungkapkan bahwa mengenakan seragam putih ikonik itu selalu menjadi ambisi yang telah lama ia idamkan.

"Saya sangat bahagia," aku Silva. "Ketika Anda datang ke sini, Anda berada di ruangan ini bersama presiden, dan mereka menunjukkan kepada Anda semua trofi. Saya sudah tahu betapa besarnya Real Madrid, tetapi Anda benar-benar merasakannya secara langsung. Saya sangat bahagia bermain untuk klub ini.

"Sejak saya masih kecil, ketika Anda masih belum tahu apakah Anda akan menjadi pemain atau tidak, impian Anda adalah bermain untuk klub seperti Real Madrid. Bisa berada di sini, bermain untuk klub ini, mencoba memenangkan trofi dan mengikuti jalan kemenangan Real Madrid, sangat istimewa."