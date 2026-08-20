Getty Images Sport
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'Saya tak pernah ragu!' - Bernardo Silva ungkap KEBENARAN di balik transfer Real Madrid
Sambutan resmi Madrid
Ciudad Real Madrid menjadi tuan rumah upacara penyambutan resmi untuk Silva pekan ini. Presiden klub Florentino Perez secara langsung menyambut gelandang Portugal itu di ruang rapat untuk menuntaskan transfer yang sangat dinantikan tersebut. Silva menandatangani kontrak berdurasi dua tahun yang akan membuatnya tetap berada di ibu kota Spanyol hingga 30 Juni 2028. Untuk menandai momen spesial itu, sang playmaker diberikan replika stadion dan sebuah jam tangan. Pemain berusia 32 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 20 saat memulai babak barunya di Spanyol.
- Getty Images Sport
Mimpi masa kecil
Berbicara kepada Realmadrid TV setelah seremoni tersebut, Silva tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah bergabung dengan raksasa Eropa itu. Gelandang tersebut mengungkapkan bahwa mengenakan seragam putih ikonik itu selalu menjadi ambisi yang telah lama ia idamkan.
"Saya sangat bahagia," aku Silva. "Ketika Anda datang ke sini, Anda berada di ruangan ini bersama presiden, dan mereka menunjukkan kepada Anda semua trofi. Saya sudah tahu betapa besarnya Real Madrid, tetapi Anda benar-benar merasakannya secara langsung. Saya sangat bahagia bermain untuk klub ini.
"Sejak saya masih kecil, ketika Anda masih belum tahu apakah Anda akan menjadi pemain atau tidak, impian Anda adalah bermain untuk klub seperti Real Madrid. Bisa berada di sini, bermain untuk klub ini, mencoba memenangkan trofi dan mengikuti jalan kemenangan Real Madrid, sangat istimewa."
Tanpa ragu saat Real Madrid memanggil
Gelandang itu juga mengungkapkan bahwa ia tidak membutuhkan bujukan apa pun ketika Real Madrid melakukan pendekatan awal. Ia langsung menerima tawaran untuk pindah ke ibu kota Spanyol tanpa ragu sedikit pun.
"Ketika Real Madrid menghubungi saya, saya tidak ragu," kata Silva. "Saat mereka menelepon dan mengatakan mereka tertarik, saya langsung berkata ya, tanpa berpikir dua kali, karena saya percaya ini adalah pilihan terbaik untuk saya, untuk karier saya, dan untuk keluarga saya. Berada di sini adalah mimpi yang menjadi kenyataan."
- AFP
Debut di La Liga menanti melawan Espanyol
Silva menjalani debut tidak resminya untuk klub dalam kemenangan pramusim 2-1 atas tim Hungaria Ferencvaros. Setelah itu, ia juga tampil dalam laga pemanasan melawan Deportivo La Coruna dan tim Jerman Schalke.
Dengan persiapan pramusim yang telah rampung dan presentasinya yang sudah selesai, fokus penuh sang gelandang kini beralih ke laga kompetitif. Ia kini sudah sepenuhnya menyatu dengan skuad dan siap menorehkan jejak resminya di Spanyol.
Pemain Portugal itu sedang bersiap menjalani debut resmi di Liga untuk Madrid dalam pertandingan liga mereka berikutnya. Real Madrid dijadwalkan bertandang ke RCDE Stadium untuk menghadapi Espanyol.
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