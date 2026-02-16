Getty Images
"Saya sudah melakukannya sepanjang hidup saya" - Jose Mourinho mengakui bahwa Real Madrid yang "terluka" akan menjadi "bahaya", namun manajer Benfica menegaskan bahwa dia "terbiasa" dengan tantangan besar di Liga Champions
Mourinho: Seorang raja yang terluka itu berbahaya.
Berhadapan dengan media di Estadio da Luz, Mourinho enggan terbawa emosi oleh kenangan kemenangan mengejutkan Benfica di fase liga. Pelatih asal Portugal itu menyadari bahwa kemenangan 4-2, meski bersejarah, hanya berhasil memicu amarah juara Eropa 15 kali. Dengan Real Madrid tiba di Lisbon dengan tekad membara untuk memulihkan reputasi mereka, Mourinho memperingatkan timnya bahwa menghadapi binatang yang terdesak seringkali lebih sulit daripada menghadapi yang percaya diri.
"Mereka terluka. Dan raja yang terluka itu berbahaya," kata Mourinho kepada wartawan. "Kami akan bermain di leg pertama dengan kepala dingin, ambisi, dan kepercayaan diri. Kami tahu apa yang kami lakukan terhadap raja-raja Liga Champions, tetapi kami harus siap menghadapi reaksi mereka."
Kekalahan di Lisbon pada awal musim ini merupakan hasil yang menghancurkan bagi Los Blancos, membuat mereka turun dari peringkat ketiga ke kesembilan di klasemen dan memaksa mereka masuk ke babak playoff yang berbahaya. Malam itu diwarnai oleh sundulan menakjubkan Anatoliy Trubin pada menit ke-98, momen yang Mourinho singgung dengan senyum sinis.
"Trubin tidak akan berada di lini serang di Stadion Luz kali ini," katanya bercanda, meredakan suasana sebelum kembali serius membahas rekam jejaknya di sepak bola knockout. "Saya sangat terbiasa dengan jenis pertandingan seperti ini. Saya telah melakukannya sepanjang hidup saya. Orang sering berpikir Anda membutuhkan hasil tertentu di leg pertama karena alasan ini atau itu. Saya katakan tidak ada hasil yang pasti."
Masalah pemilihan bagi Sang Spesial
Meskipun memiliki keunggulan psikologis dari kemenangan terbaru mereka, Mourinho tengah menghadapi potensi krisis pemilihan pemain terkait barisan pertahanannya. Manajer asal Portugal itu cemas mengenai kondisi kebugaran bek kanan Amar Dedic, yang menjadi pilar penting dalam perjalanan Benfica di kompetisi Eropa musim ini. Bek asal Bosnia itu telah tampil dalam 32 pertandingan di semua kompetisi, namun kondisinya terus dipantau secara ketat.
Mourinho mengakui bahwa menemukan "solusi yang seimbang" untuk pertandingan sepenting ini akan sulit jika pemain berusia 22 tahun itu absen, sambil menekankan bahwa Dedic harus ditangani dengan hati-hati. Situasi ini semakin rumit karena faktor eksternal, karena laporan menunjukkan bahwa puasa Ramadan yang akan dijalani sang bek bisa menjadi pertimbangan dalam manajemen fisiknya.
Namun, ada kabar baik mengenai Fredrik Aursnes. Pemain Norwegia serba bisa ini menjadi perhatian sejak absen dalam perjalanan ke Azores karena cedera otot, namun pemulihannya menunjukkan tren positif, meningkatkan harapan bahwa ia dapat tampil di Estadio da Luz.
Real Madrid mencari pembalasan di Lisbon
Bagi Alvaro Arbeloa dan Real Madrid, kembalinya ke Lisbon merupakan kesempatan untuk melupakan kenangan buruk dari kunjungan terakhir mereka. Tim Spanyol itu melihat dua pemainnya, Raul Asencio dan Rodrygo, diusir dari lapangan pada menit-menit akhir kekalahan 4-2 tersebut - pertandingan yang pada akhirnya membuat mereka kehilangan tempat otomatis di babak 16 besar. Meskipun mengalami kendala di Eropa, mereka tetap menjadi kekuatan yang tangguh di level domestik, memimpin klasemen La Liga dengan selisih dua poin dari Barcelona. Mourinho tidak menipu diri sendiri bahwa klub yang pernah dia kelola akan berusaha untuk mengembalikan dominasi historis mereka.
"Pertandingan ini akan sangat menantang, tanpa ragu," akui Mourinho. Kemenangan bersejarah bulan lalu terasa sangat manis bagi pelatih Benfica, karena itu merupakan kemenangan pertamanya melawan Madrid. Hasil tersebut menjadi katalisator bagi kebangkitan tak terduga The Eagles, yang lolos ke babak gugur meskipun kalah dalam empat pertandingan pertama mereka. Kini, mereka harus membuktikan bahwa hasil tersebut bukan kebetulan saat dua raksasa ini kembali bertarung.
Bobot ekspektasi di Estadio da Luz
Benfica saat ini berada di peringkat ketiga di Liga Primeira Portugal dan sangat berambisi untuk mengubah konsistensi domestik mereka menjadi penampilan yang kuat di kompetisi Eropa. Pengalaman manajer dalam pertandingan knockout dua leg dianggap sebagai aset terbesar klub. Mourinho tetap optimis tentang rekam jejaknya, menegaskan bahwa dia berkembang di bawah tekanan spesifik ini. Dia telah menghabiskan puluhan tahun menguasai seni babak knockout Liga Champions, dan dia mengharapkan para pemainnya untuk menunjukkan ketahanan mental yang sama saat peluit dibunyikan pada Selasa malam.
Leg pertama di Portugal akan menentukan arah pertandingan secara keseluruhan. Status Real Madrid sebagai "raja yang terluka" membuat mereka sulit diprediksi, namun pengetahuan mendalam Mourinho tentang DNA klub tersebut bisa menjadi faktor penentu. Meskipun fokus tetap pada bintang-bintang di lapangan, pertarungan taktik antara bangku cadangan akan menjadi sorotan utama. Seperti yang dikatakan oleh The Special One, tidak ada hasil yang "definitif" dalam leg pertama, tetapi dia pasti akan berusaha memastikan timnya pulang ke Bernabeu dengan sesuatu yang bisa dipertahankan.
