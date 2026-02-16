"Saya sudah melakukannya sepanjang hidup saya" - Jose Mourinho mengakui bahwa Real Madrid yang "terluka" akan menjadi "bahaya", namun manajer Benfica menegaskan bahwa dia "terbiasa" dengan tantangan besar di Liga Champions

Berhadapan dengan media di Estadio da Luz, Mourinho enggan terbawa emosi oleh kenangan kemenangan mengejutkan Benfica di fase liga. Pelatih asal Portugal itu menyadari bahwa kemenangan 4-2, meski bersejarah, hanya berhasil memicu amarah juara Eropa 15 kali. Dengan Real Madrid tiba di Lisbon dengan tekad membara untuk memulihkan reputasi mereka, Mourinho memperingatkan timnya bahwa menghadapi binatang yang terdesak seringkali lebih sulit daripada menghadapi yang percaya diri.

"Mereka terluka. Dan raja yang terluka itu berbahaya," kata Mourinho kepada wartawan. "Kami akan bermain di leg pertama dengan kepala dingin, ambisi, dan kepercayaan diri. Kami tahu apa yang kami lakukan terhadap raja-raja Liga Champions, tetapi kami harus siap menghadapi reaksi mereka."

Kekalahan di Lisbon pada awal musim ini merupakan hasil yang menghancurkan bagi Los Blancos, membuat mereka turun dari peringkat ketiga ke kesembilan di klasemen dan memaksa mereka masuk ke babak playoff yang berbahaya. Malam itu diwarnai oleh sundulan menakjubkan Anatoliy Trubin pada menit ke-98, momen yang Mourinho singgung dengan senyum sinis.

"Trubin tidak akan berada di lini serang di Stadion Luz kali ini," katanya bercanda, meredakan suasana sebelum kembali serius membahas rekam jejaknya di sepak bola knockout. "Saya sangat terbiasa dengan jenis pertandingan seperti ini. Saya telah melakukannya sepanjang hidup saya. Orang sering berpikir Anda membutuhkan hasil tertentu di leg pertama karena alasan ini atau itu. Saya katakan tidak ada hasil yang pasti."