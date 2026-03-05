Goal.com
"Saya merasa ingin menghancurkan semuanya!" - Mauricio Pochettino dikritik habis-habisan oleh mantan bintang Chelsea karena pernyataan kasarnya dalam konferensi pers

Malang Sarr telah angkat bicara mengenai kepergiannya yang penuh gejolak dari Chelsea, dengan memberikan kritik tajam terhadap mantan manajernya, Mauricio Pochettino. Bek tengah Prancis itu merasa sangat marah akibat sikap acuh tak acuh Pochettino yang ditunjukkan secara terbuka terkait kehadirannya dalam skuad selama konferensi pers yang viral pada 2023. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Pochettino tampaknya telah sepenuhnya melupakan bahwa Sarr adalah pemain Chelsea, momen yang menimbulkan kegemparan di kalangan pendukung dan membuat sang bek merasa sangat dihina.

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kemarahan atas penolakan terhadap pria yang terlupakan

    Pada tahun 2023, Pochettino menjadi viral karena responsnya saat ditanya tentang keberadaan Sarr dan kiper Jamie Cumming setelah Chelsea meraih kemenangan melawan Luton Town.

    Ketika nama Sarr disebutkan, Pochettino bertanya kepada wartawan: “Siapa?”

    Wartawan melanjutkan: “Malang Sarr, dan apa yang terjadi dengan Jamie Cummings yang bermain dalam pertandingan melawan Wrexham [pada pra-musim]?”

    Pochettino lalu berkata dalam keadaan bingung, “Oh my goodness. Malana Sarr dan kemudian Jamie? Saya tidak tahu apa yang bisa saya katakan.”

    Menyikapi insiden tersebut dalam podcast Kampo, Sarr mengatakan: “Saya merasa ingin menghancurkan segalanya saat dia mengatakan itu karena saya tahu apa yang terjadi di belakang punggung saya... Dia melakukannya dengan sengaja. Saya tahu dia mengenal saya. Tidak mungkin dia tidak mengenal saya.”

  • Brighton & Hove Albion v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sejarah antara Sarr dan Pochettino

    Sarr mengklaim bahwa penolakan tersebut merupakan tindakan sengaja, dengan mencatat bahwa Pochettino sebelumnya pernah berusaha merekrutnya untuk Tottenham. Bek tersebut mengungkapkan bahwa saat tiba di Chelsea, manajer bahkan mengatakan kepada asistennya: "Lihat siapa yang ada di sini, kami pernah berusaha merekrutnya di Tottenham, dan sekarang kami bekerja bersama di sini!" Sarr mempertanyakan bagaimana seorang pelatih yang pernah mengejarnya bisa tiba-tiba melupakan identitasnya.

  • Penawaran perdamaian yang ditolak dan panggilan yang terlewatkan

    Meskipun Pochettino, yang saat ini menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Amerika Serikat, berusaha memperbaiki situasi tersebut, Sarr tidak bersedia untuk berdamai. "Pochettino tidak siap menghadapi pertanyaan itu. Keesokan harinya atau dua hari kemudian, dia menyadari kesalahannya dan menelepon saya. Saya tidak menjawab," akui Sarr, sambil menambahkan bahwa dia mengetahui komentar dalam konferensi pers tersebut saat sedang berlibur melalui Instagram.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-LENSAFP

    Keluar yang sulit dari Stamford Bridge

    Proses keluarnya sama brutalnya, dengan Sarr mengklaim bahwa hierarki klub mencoba memaksanya melakukan langkah-langkah yang tidak dia inginkan. Dia mengingat perkataannya kepada direktur olahraga: "Saya berusia 23 tahun, saya akan tetap di klub kompetitif di Eropa dan saya akan bermain... Saya menolak, kami mengakhiri pembicaraan di sana. Dia sedikit kesal. Saya juga kesal karena dia mencoba memaksa saya ke tempat yang tidak saya inginkan." Sarr saat ini sedang membangkitkan kembali kariernya di RC Lens, di mana penampilannya yang menonjol terus membuktikan bahwa kualitasnya di lapangan tetap tak terbantahkan.

