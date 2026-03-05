"Saya merasa ingin menghancurkan semuanya!" - Mauricio Pochettino dikritik habis-habisan oleh mantan bintang Chelsea karena pernyataan kasarnya dalam konferensi pers

Pada tahun 2023, Pochettino menjadi viral karena responsnya saat ditanya tentang keberadaan Sarr dan kiper Jamie Cumming setelah Chelsea meraih kemenangan melawan Luton Town.

Ketika nama Sarr disebutkan, Pochettino bertanya kepada wartawan: “Siapa?”

Wartawan melanjutkan: “Malang Sarr, dan apa yang terjadi dengan Jamie Cummings yang bermain dalam pertandingan melawan Wrexham [pada pra-musim]?”

Pochettino lalu berkata dalam keadaan bingung, “Oh my goodness. Malana Sarr dan kemudian Jamie? Saya tidak tahu apa yang bisa saya katakan.”

Menyikapi insiden tersebut dalam podcast Kampo, Sarr mengatakan: “Saya merasa ingin menghancurkan segalanya saat dia mengatakan itu karena saya tahu apa yang terjadi di belakang punggung saya... Dia melakukannya dengan sengaja. Saya tahu dia mengenal saya. Tidak mungkin dia tidak mengenal saya.”