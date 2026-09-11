Diao merayakan debut impiannya di Liga Champions dengan mencetak gol dalam kemenangan telak 4-1 Como atas Leipzig. Tim Italia itu menjalani awal sempurna dalam kampanye perdana mereka di kompetisi antarklub elite Eropa.

Martin Baturina, Tasos Douvikas, dan Maxi Perrone juga mencatatkan nama mereka di papan skor dalam penampilan menyerang yang begitu tajam. Como bermain dengan gaya khas mereka dan sama sekali tidak terpengaruh oleh momen bersejarah ini.

Satu-satunya kekecewaan bagi tuan rumah adalah kebobolan lewat gol Andrija Maksimovic. Gol itu tercipta setelah kesalahan langka saat membangun serangan dari lini belakang, tetapi hal itu tidak banyak mengurangi perayaan mereka.