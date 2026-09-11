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'Saya memimpikan momen ini!' - Assane Diao buka suara setelah debut ajaib di Liga Champions bersama Como
Como menghancurkan Leipzig pada debutnya
Diao merayakan debut impiannya di Liga Champions dengan mencetak gol dalam kemenangan telak 4-1 Como atas Leipzig. Tim Italia itu menjalani awal sempurna dalam kampanye perdana mereka di kompetisi antarklub elite Eropa.
Martin Baturina, Tasos Douvikas, dan Maxi Perrone juga mencatatkan nama mereka di papan skor dalam penampilan menyerang yang begitu tajam. Como bermain dengan gaya khas mereka dan sama sekali tidak terpengaruh oleh momen bersejarah ini.
Satu-satunya kekecewaan bagi tuan rumah adalah kebobolan lewat gol Andrija Maksimovic. Gol itu tercipta setelah kesalahan langka saat membangun serangan dari lini belakang, tetapi hal itu tidak banyak mengurangi perayaan mereka.
- Getty Images Sport
Diao mewujudkan mimpi masa kecilnya di Eropa
Bagi Diao, melangkah ke lapangan dan mencetak gol menjadi puncak dari ambisi seumur hidupnya. Penyerang muda itu mengakui bahwa ia sudah sangat menantikan momen tersebut sejak kemenangan domestik sebelumnya atas Genoa.
"Ini adalah mimpi semua anak-anak, saya menonton pertandingan Liga Champions sepanjang hidup saya," kata Diao kepada Sky Sport Italia. "Setelah kemenangan atas Genoa, saya membayangkan mendengarkan musik temanya, dan itu luar biasa ketika hal itu terjadi hari ini. Kita semua harus bermimpi, itu adalah hal terbesar dalam hidup. Saya memimpikan momen ini dan itu menjadi kenyataan."
Hadiah ulang tahun yang sempurna untuk Diao
Gol berkesan itu menjadi hadiah ulang tahun yang terlambat bagi Diao, yang baru berusia 21 tahun pada Senin. Perjalanannya menuju momen ini penuh tantangan sejak bergabung dengan klub pada 2025.
Penyerang itu sebelumnya kesulitan mendapatkan waktu bermain setelah mengalami patah tulang kaki dan kemudian cedera paha. Namun, ketekunannya terbayar dengan cara yang luar biasa di panggung Eropa.
"Kemenangan di laga pertama Liga Champions, kami tidak bisa meminta lebih," tambahnya. "Kami semua senang dengan hasil ini, tetapi juga dengan performa dan kegembiraan para suporter kami."
- Getty Images Sport
Como kibarkan bendera untuk Italia
Kemenangan luar biasa Como membuat mereka menjadi satu-satunya tim Italia yang meraih tiga poin pada matchday 1 Liga Champions. Rival mereka di Serie A kesulitan, dengan Inter dan Napoli sama-sama menelan kekalahan yang mengecewakan.
Sementara itu, Roma hanya mampu bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Fenerbahce. Kemenangan impresif 4-1 itu menjadi penanda kuat untuk kampanye mereka di Eropa. Como kini akan berupaya membawa momentum ini saat bersiap menghadapi jadwal domestik dan kontinental mereka berikutnya.
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