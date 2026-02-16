"Saya memiliki tujuan yang jelas" - Karim Adeyemi menargetkan "puncak" di tengah rumor transfer yang beredar saat negosiasi kontrak Borussia Dortmund macet

Berbicara kepada Ruhr Nachrichten tentang ketidakpastian seputar masa depannya yang panjang, Adeyemi jujur tentang kompleksitas negosiasi sepak bola modern. Ia mengakui bahwa meskipun ia tetap fokus pada masa kini, situasi tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah kendalinya. “Dalam sepak bola, segalanya bisa berubah dengan sangat cepat. Semua bisa diputuskan dalam satu atau dua bulan – mungkin bahkan dalam beberapa minggu ke depan. Keputusan ini bukan hanya di tangan saya. Banyak faktor yang berperan, termasuk pertimbangan dari klub,” jelasnya.

Adeyemi juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membantah klaim bahwa kehidupan pribadinya menjadi faktor utama dalam keputusannya untuk pindah ke kota besar Eropa. Menanggapi rumor bahwa istrinya mendesak untuk pindah, ia menyatakan: “Apa yang Anda baca di media tidak selalu akurat. Fokus saya ada di sini. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya merasa tidak nyaman atau semacamnya.”

Ia menambahkan: “Tujuan saya selalu untuk bersaing di level tertinggi. Namun, saya tidak akan membuat pernyataan berani tentang tim lain. Kami fokus pada diri sendiri, melakukan hal kami sendiri. Jika pada akhirnya berjalan baik, itu bagus. Kita harus tetap setia pada diri sendiri, tampil baik, menang dalam pertandingan – dan kemudian kita akan melihat di mana posisi kita. Saya memiliki tujuan yang jelas – dan saya akan mengumumkannya lagi setiap tahun selama saya bermain di sini."