"Saya memiliki tujuan yang jelas" - Karim Adeyemi menargetkan "puncak" di tengah rumor transfer yang beredar saat negosiasi kontrak Borussia Dortmund macet
Pertanyaan senilai €60 juta
Pemain internasional Jerman berusia 24 tahun, yang kontraknya dengan Die Schwarzgelben berlaku hingga Juni 2027, kini menjadi sorotan utama setelah munculnya laporan tentang gangguan komunikasi terkait perpanjangan kontrak. Mantan pemain Red Bull Salzburg ini dikabarkan akan hengkang dari Bundesliga, dengan spekulasi bahwa klub mungkin akan memanfaatkan salah satu aset terpentingnya.
Laporan menunjukkan bahwa Dortmund kini serius mempertimbangkan untuk menjualnya selama jendela transfer musim panas mendatang. Langkah tersebut dilaporkan dapat menghasilkan biaya sekitar €60 juta, memberikan Dortmund modal signifikan untuk diinvestasikan kembali ke skuad sambil membebaskan gaji besarnya dari buku keuangan.
"Keputusan itu tidak sepenuhnya ada di tangan saya."
Berbicara kepada Ruhr Nachrichten tentang ketidakpastian seputar masa depannya yang panjang, Adeyemi jujur tentang kompleksitas negosiasi sepak bola modern. Ia mengakui bahwa meskipun ia tetap fokus pada masa kini, situasi tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah kendalinya. “Dalam sepak bola, segalanya bisa berubah dengan sangat cepat. Semua bisa diputuskan dalam satu atau dua bulan – mungkin bahkan dalam beberapa minggu ke depan. Keputusan ini bukan hanya di tangan saya. Banyak faktor yang berperan, termasuk pertimbangan dari klub,” jelasnya.
Adeyemi juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membantah klaim bahwa kehidupan pribadinya menjadi faktor utama dalam keputusannya untuk pindah ke kota besar Eropa. Menanggapi rumor bahwa istrinya mendesak untuk pindah, ia menyatakan: “Apa yang Anda baca di media tidak selalu akurat. Fokus saya ada di sini. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya merasa tidak nyaman atau semacamnya.”
Ia menambahkan: “Tujuan saya selalu untuk bersaing di level tertinggi. Namun, saya tidak akan membuat pernyataan berani tentang tim lain. Kami fokus pada diri sendiri, melakukan hal kami sendiri. Jika pada akhirnya berjalan baik, itu bagus. Kita harus tetap setia pada diri sendiri, tampil baik, menang dalam pertandingan – dan kemudian kita akan melihat di mana posisi kita. Saya memiliki tujuan yang jelas – dan saya akan mengumumkannya lagi setiap tahun selama saya bermain di sini."
Penampilan dalam video musik memicu kegemparan di BVB.
Di luar lapangan, Adeyemi telah menjadi sorotan karena aktivitas di luar lapangan, terutama penampilannya dalam video musik untuk istrinya, rapper Loredana. Penampilan cameo tersebut dilaporkan mengejutkan pejabat klub, menambah lapisan ketegangan pada situasi yang sudah rumit. Dikabarkan bahwa pejabat Borussia Dortmund tidak diberitahu tentang video tersebut sebelumnya, yang menyebabkan ketidakpuasan lebih lanjut di kalangan pejabat Signal Iduna Park.
Waktu rilis video, ditambah dengan liriknya yang membandingkan nilai pasar Adeyemi dengan mantan ikon BVB Erling Haaland, tidak disukai oleh sebagian pendukung. Meskipun pemain berhak atas waktu luangnya, citra situasi ini telah memperumit posisinya di saat konsistensinya di lapangan sedang diawasi ketat. Hierarki klub dilaporkan sedang mempertimbangkan apakah profil di luar lapangan Adeyemi sesuai dengan standar profesional yang diharapkan dari seorang pemain senior.
Musim panas penentuan bagi pemain internasional Jerman
Dengan keterlibatan agen ternama Jorge Mendes, meja perundingan menjadi semakin ramai. Mendes dikenal sebagai negosiator yang tangguh, dan kehadirannya sering kali menandakan bahwa pergerakan besar akan segera terjadi. Dortmund mungkin berada di persimpangan jalan: memilih untuk menuruti tuntutan finansial yang diperlukan untuk mempertahankan winger tersebut dalam jangka panjang atau mencari pemutusan hubungan yang bersih, yang memungkinkan mereka untuk menyegarkan opsi serangan Niko Kovac dengan talenta muda yang lebih stabil.
Seiring mendekati puncak musim Bundesliga, tekanan akan jatuh pada Adeyemi untuk membuktikan bahwa ia tetap sepenuhnya berkomitmen pada Dortmund. Beberapa minggu ke depan bisa menjadi krusial dalam menentukan apakah ia tetap menjadi wajah masa depan serangan klub atau menjadi ekspor ternama berikutnya. Saat ini, pemain internasional Jerman tersebut menegaskan bahwa ia memiliki "tujuan yang jelas" di benaknya, namun apakah tujuan tersebut sejalan dengan visi klub tetap menjadi pertanyaan bernilai jutaan euro yang menggantung di atas Westfalenstadion.
