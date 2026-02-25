"Saya mematikan telepon saya!" - Pierre Kalulu mengabaikan keributan setelah kartu merah kontroversial Inter, sementara bintang Juventus mengabaikan drama skorsing

Insiden tersebut telah mendominasi panggung sepak bola Italia, memicu permintaan maaf publik dari Bastoni dan bahkan pengakuan kesalahan dari penunjuk wasit Serie A. Mantan pemain, pelatih, dan suporter mengungkapkan kemarahan mereka setelah pertandingan, dengan Bastoni disoroti oleh kepala wasit. Kalulu, di sisi lain, dikritik oleh pelatih Inter Christian Chivu, yang membuat Luciano Spalletti marah.

Kalulu mengungkapkan metodenya dalam menghadapi sorotan media yang intens dan reaksi negatif di media sosial setelah kekalahan timnya dengan skor 3-2. Pemain berusia 24 tahun itu mengakui bahwa ia mengambil langkah drastis untuk menjaga fokus mentalnya, dengan memutuskan untuk sepenuhnya mematikan koneksi dengan dunia luar.

“Saya mematikan ponsel saya agar tidak terpengaruh. Banyak orang berbicara, tetapi pada akhirnya, sanksi tetap berlaku. Lebih baik meninggalkan semuanya di belakang saya. Tapi saya tidak berpikir ini mempengaruhi pertandingan melawan Galatasaray. Sepertinya kita mencari alasan, tapi sebenarnya kita yang salah dalam pertandingan itu,” jelas bek tersebut kepada L'Equipe, menolak menggunakan drama tersebut sebagai pembenaran untuk kekalahan 5-2 Juventus di Liga Champions.