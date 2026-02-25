Getty Images
"Saya mematikan telepon saya!" - Pierre Kalulu mengabaikan keributan setelah kartu merah kontroversial Inter, sementara bintang Juventus mengabaikan drama skorsing
Bagaimana Kalulu menangani badai derby
Insiden tersebut telah mendominasi panggung sepak bola Italia, memicu permintaan maaf publik dari Bastoni dan bahkan pengakuan kesalahan dari penunjuk wasit Serie A. Mantan pemain, pelatih, dan suporter mengungkapkan kemarahan mereka setelah pertandingan, dengan Bastoni disoroti oleh kepala wasit. Kalulu, di sisi lain, dikritik oleh pelatih Inter Christian Chivu, yang membuat Luciano Spalletti marah.
Kalulu mengungkapkan metodenya dalam menghadapi sorotan media yang intens dan reaksi negatif di media sosial setelah kekalahan timnya dengan skor 3-2. Pemain berusia 24 tahun itu mengakui bahwa ia mengambil langkah drastis untuk menjaga fokus mentalnya, dengan memutuskan untuk sepenuhnya mematikan koneksi dengan dunia luar.
“Saya mematikan ponsel saya agar tidak terpengaruh. Banyak orang berbicara, tetapi pada akhirnya, sanksi tetap berlaku. Lebih baik meninggalkan semuanya di belakang saya. Tapi saya tidak berpikir ini mempengaruhi pertandingan melawan Galatasaray. Sepertinya kita mencari alasan, tapi sebenarnya kita yang salah dalam pertandingan itu,” jelas bek tersebut kepada L'Equipe, menolak menggunakan drama tersebut sebagai pembenaran untuk kekalahan 5-2 Juventus di Liga Champions.
Tanggapan profesional Kalulu terhadap kritik
Hidup di klub sekelas Juventus membawa ekspektasi yang tak henti-hentinya, sesuatu yang Kalulu sadari sepenuhnya. Ia tetap tenang meskipun musim ini penuh dengan pasang surut, di mana Bianconeri harus berjuang di berbagai front sambil pulih dari kekalahan-kekalahan terbaru. Mantan pemain AC Milan ini bertekad untuk membiarkan permainannya berbicara setelah periode di mana catatan disiplinnya menjadi topik utama pembicaraan di kalangan fans dan pakar.
Pemain Prancis ini memandang tekanan sebagai suatu kehormatan rather than beban. “Ini adalah musim yang sibuk, seperti biasa di klub besar, ada harapan besar dan kami dituntut untuk selalu siap. Tapi ini adalah sesuatu yang kami impikan sejak kecil. Kemudian dalam pekerjaan ini ada tujuan-tujuan dan kita akan lihat di akhir musim,” kata Kalulu. Dia juga menyinggung hubungannya dengan pendukung: “Saya juga pernah menjadi penggemar dan tahu bagaimana kritik bekerja. Saat itu ada frustrasi, Anda meluapkannya di media sosial dan kemudian tidur. Bahkan jika mereka mengkritik Anda sebagai pribadi, itu tidak boleh dianggap sebagai hal yang pribadi.”
Pertumbuhan strategis dan catur pertahanan
Sejak tiba di Turin, Kalulu berusaha untuk meneguhkan posisinya sebagai pemimpin di lini belakang, dengan fokus pada nuansa taktis yang diperlukan untuk mengalahkan penyerang-penyerang elit Eropa. Kembalinya dia ke tim setelah menjalani skorsing domestik menjadi pengingat akan pentingnya perannya, meskipun penampilan kolektif tim di Istanbul masih jauh dari memuaskan.
“Saya ingin terus seperti ini. Hanya lapangan yang memberi Anda legitimasi, bahkan di mata rekan setim Anda. Lawan harus dipelajari untuk memaksa mereka melakukan hal yang tidak biasa mereka lakukan. Anda harus tahu cara mengantisipasi mereka dua atau tiga langkah ke depan, sedikit seperti dalam catur. Tujuannya adalah menjadi yang terbaik, bukan hanya bertahan dengan baik,” kata Kalulu. Dia tetap teguh bahwa tim harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka, menyatakan: “Tidak, Anda tidak bisa bersembunyi di balik kelelahan saat menghadapi pertandingan Liga Champions. Malam ini berjalan seperti ini, sangat sulit untuk memahami apa yang terjadi, tetapi kita harus menegakkan kepala dan melakukan yang lebih baik.”
Ambisi Piala Dunia bersama Les Bleus
Di luar kekhawatirannya yang mendesak terkait dengan Juventus, Kalulu telah menargetkan panggung internasional. Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, bek serba bisa ini yakin bahwa penampilannya di Serie A dan Liga Champions merupakan platform yang sempurna untuk mendapatkan tempat permanen dalam rencana Didier Deschamps. Kemampuannya bermain baik di posisi tengah maupun bek kanan menjadikannya aset berharga bagi tim Prancis yang ingin mempertahankan dominasinya.
Motivasi untuk mewakili negaranya tetap menjadi tujuan profesional utama bagi bintang Juventus ini. “Tim nasional adalah puncak bagi seorang pemain, mimpi masa kecil, dan sebuah kehormatan. Saya merasa siap untuk Piala Dunia,” ujarnya.
Setelah melupakan insiden Bastoni dan keributan di media sosial, Kalulu kini fokus untuk menemukan konsistensi yang dibutuhkan untuk menjadi tulang punggung pertahanan Juventus dan memastikan tempatnya di pesawat untuk turnamen global mendatang.
