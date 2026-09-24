AFP
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'Saya ingin pulang' - Andy Carroll mengakui dirinya sangat ingin gagal dalam tes medis Liverpool
Dipaksa keluar dari St James' Park
Andy Carroll menjadi pesepakbola Britania termahal saat Liverpool merekrutnya seharga £35 juta pada Januari 2011. Namun, seperti dilaporkan oleh Daily Mail, sang striker mengungkap dalam buku barunya, Owning It, bahwa ia sebenarnya tidak pernah ingin meninggalkan Newcastle United.
Carroll mengklaim klub masa kecilnya memaksanya mengambil langkah itu, sehingga klub tetap mempertahankan porsi signifikan dari biaya transfernya. "Newcastle menempatkan saya dalam posisi terjepit, dan belakangan saya mengetahui bahwa pengajuan permintaan transfer dari saya berarti Newcastle bisa mempertahankan 10% dari biaya £35 juta yang seharusnya menjadi milik saya," jelas Carroll.
- AFP
Berharap gagal dalam tes medis
Kenyataan dari transfer senilai £35 juta itu begitu menghancurkan bagi Carroll sehingga dia secara aktif berharap pemeriksaan medisnya menemukan masalah. Sang penyerang mengingat dengan jelas perjalanannya ke Merseyside dan keinginan yang begitu kuat untuk kembali ke North East.
"Setelah mendarat di Liverpool, kami langsung pergi ke Anfield, tempat saya menjalani tes medis," tulisnya. "Saya terus berpikir, 'Tolong saja gagalkan ini dan Anda bisa pulang.' Tetapi saya lolos dengan sangat baik." Bahkan saat diperkenalkan secara resmi bersama Luis Suarez, Carroll mengakui dia kesulitan menyembunyikan emosinya, dengan mengatakan bahwa dia tampak seperti ingin menangis.
Kesulitan dengan kekayaan yang baru didapat
Kenaikan signifikan dalam gajinya juga memicu masalah gaya hidup di luar lapangan bagi penyerang Inggris itu. Carroll mengakui dengan terus terang bahwa peningkatan gajinya mendorong kehidupan sosial yang kacau, yang termasuk sering mengunjungi kasino dan klub tari telanjang.
"Sebelum gaji mingguan saya naik menjadi £2.500 per pekan, saya cukup bijak," kata Carroll. "Tapi tak lama kemudian saya menghabiskan waktu di bar, klub tari telanjang, dan kasino. Jika semua orang ingin satu baki minuman shot, saya akan membelikan satu baki minuman shot." Ia mengakui bahwa pesepakbola ternama yang menghabiskan waktu di tempat-tempat lokal pasti akan mengundang masalah.
- (C)Getty Images
Apa langkah selanjutnya untuk Carroll?
Carroll saat ini bermain untuk Dagenham and Redbridge di National League South, klub yang juga ia miliki bersama YouTuber KSI. Meski masa-masanya di Premier League sudah lama berlalu, rilis autobiografinya yang sangat blak-blakan tanpa diragukan lagi akan memicu perbincangan lebih lanjut.
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