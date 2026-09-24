Andy Carroll menjadi pesepakbola Britania termahal saat Liverpool merekrutnya seharga £35 juta pada Januari 2011. Namun, seperti dilaporkan oleh Daily Mail, sang striker mengungkap dalam buku barunya, Owning It, bahwa ia sebenarnya tidak pernah ingin meninggalkan Newcastle United.

Carroll mengklaim klub masa kecilnya memaksanya mengambil langkah itu, sehingga klub tetap mempertahankan porsi signifikan dari biaya transfernya. "Newcastle menempatkan saya dalam posisi terjepit, dan belakangan saya mengetahui bahwa pengajuan permintaan transfer dari saya berarti Newcastle bisa mempertahankan 10% dari biaya £35 juta yang seharusnya menjadi milik saya," jelas Carroll.