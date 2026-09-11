Watford secara resmi telah mengonfirmasi perekrutan Antonio, dengan penyerang berusia 36 tahun itu tiba di Vicarage Road sebagai agen bebas. Penyerang berpengalaman itu telah mencari tantangan baru setelah meninggalkan klub Qatar Al Sailiya awal tahun ini, di mana ia hanya mencatatkan empat penampilan.

Berbicara kepada media resmi klub setelah kesepakatan itu rampung, Antonio mengungkapkan antusiasmenya untuk bergabung dengan tim asuhan Alessio Dionisi. "Ini kumpulan pemain yang bagus di sini," kata Antonio setelah kepindahannya diumumkan. "Mereka fokus dan siap menunjukkan kemampuan mereka musim ini. Watford adalah klub besar dan semoga saya bisa datang, membawa kesuksesan, dan membantu sebisa mungkin. Saya telah mencetak beberapa gol melawan Watford! Jadi semoga sekarang saya bisa mencetak beberapa gol untuk Watford ketika saya sudah benar-benar dalam kecepatan terbaik."