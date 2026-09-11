Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Saya bisa membawa kesuksesan!' - Mantan striker West Ham, Michail Antonio, menuntaskan transfer bebas ke Watford
Babak baru di Vicarage Road
Watford secara resmi telah mengonfirmasi perekrutan Antonio, dengan penyerang berusia 36 tahun itu tiba di Vicarage Road sebagai agen bebas. Penyerang berpengalaman itu telah mencari tantangan baru setelah meninggalkan klub Qatar Al Sailiya awal tahun ini, di mana ia hanya mencatatkan empat penampilan.
Berbicara kepada media resmi klub setelah kesepakatan itu rampung, Antonio mengungkapkan antusiasmenya untuk bergabung dengan tim asuhan Alessio Dionisi. "Ini kumpulan pemain yang bagus di sini," kata Antonio setelah kepindahannya diumumkan. "Mereka fokus dan siap menunjukkan kemampuan mereka musim ini. Watford adalah klub besar dan semoga saya bisa datang, membawa kesuksesan, dan membantu sebisa mungkin. Saya telah mencetak beberapa gol melawan Watford! Jadi semoga sekarang saya bisa mencetak beberapa gol untuk Watford ketika saya sudah benar-benar dalam kecepatan terbaik."
- Getty Images Sport
Meneruskan warisan West Ham
Langkah ini menandai kepulangan signifikan ke sepak bola Inggris bagi pemain yang menjadi legenda modern di London Stadium. Antonio menghabiskan satu dekade bersama West Ham United setelah bergabung dengan klub itu pada September 2015, dan memantapkan dirinya sebagai figur kunci dengan catatan 83 gol dan 43 assist dalam 323 penampilan untuk klub tersebut.
Namun, bab terakhirnya di West Ham ternoda oleh insiden mengerikan di luar lapangan. Pada Desember 2024, Antonio terlibat dalam tabrakan serius yang hanya melibatkan satu kendaraan ketika mobilnya menabrak sebuah pohon di Epping Forest. Kecelakaan itu membuat sang penyerang dirawat di rumah sakit selama tiga pekan di pusat kota London, di mana ia harus menjalani operasi akibat patah tulang pada anggota tubuh bagian bawah.
Mengatasi trauma pribadi
Antonio sangat terbuka soal dampak psikologis dan fisik yang ditimbulkan kecelakaan itu terhadap dirinya saat ia berjuang untuk kembali ke sepak bola profesional. Mengenang kecelakaan tersebut pada Maret 2025, ia mengakui dampak emosional besar yang ditimbulkan peristiwa itu terhadap kondisi mentalnya. "Saya tidak ingin terlihat," kata Antonio tentang kecelakaan itu pada Maret 2025. "Saya hampir mati dan itu membuat saya malu karena kondisinya separah itu. Saya pergi melihat mobil itu tiga minggu lalu dan itu memberi saya perasaan aneh di perut. Sulit untuk melihatnya."
Kini sudah sepenuhnya pulih dan bersemangat untuk membuktikan bahwa ia masih memiliki atribut fisik untuk bersaing di level tinggi, Antonio menjadi rekrutan berisiko rendah dengan potensi imbal hasil tinggi bagi Watford. Watford saat ini berada di peringkat ke-12 klasemen Championship, setelah meraih delapan poin dari enam pertandingan pembuka mereka.
- AFP
Penantian panjang untuk reuni West Ham
Meski para penggemar Watford akan sangat ingin melihat rekrutan anyar mereka segera beraksi, mereka harus menunggu cukup lama untuk melihatnya bermain melawan mantan klubnya. Kedua klub sudah bertemu musim ini, dengan bermain imbang 1-1 pada 29 Agustus, yang berarti Antonio tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadapi West Ham sampai laga pertemuan kedua pada April.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami