"Saya berharap dia kembali" - Pep Guardiola memberikan update cedera Erling Haaland setelah striker tersebut absen dalam kemenangan atas Leeds

Kekecewaan Haaland bukanlah satu-satunya hal yang mengganggu pikiran Guardiola, karena manajer City melancarkan serangan pedas terhadap penyelenggara jadwal pertandingan. Pertandingan FA Cup City di Newcastle dijadwalkan kick-off pukul 8 malam, keputusan yang membuat Guardiola marah mengingat kedekatan dengan komitmen Eropa mereka.

"Kami memiliki tiga hari sebelum pertandingan melawan Nottingham Forest," kata Guardiola. "Dan setelah itu di Piala FA, terima kasih banyak karena membiarkan kami bermain pukul 8 malam instead of 3 sore sehingga kami memiliki waktu pemulihan yang lebih sedikit untuk menghadapi Real Madrid. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Inilah yang harus kalian hadapi, tapi kalian harus mengatasinya."

Untuk memperburuk keadaan, kedalaman skuad City diuji lebih lanjut saat Nico O'Reilly terpaksa keluar pada babak kedua kemenangan atas Leeds karena masalah pergelangan kaki. Pemain muda ini telah menjadi penemuan bagi klub musim ini, dan absennya dia menambah daftar cedera yang semakin panjang di Etihad. Guardiola tetap fokus pada gambaran besar, menegaskan bahwa kualifikasi Liga Champions adalah "tujuan utama, utama bagi klub" saat mereka memasuki fase krusial musim ini.