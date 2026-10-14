Juventus menghadapi Celta Vigo di Balaidos pada laga kedua Liga Europa UEFA, kembali ke tempat salah satu momen tersingkir mereka yang paling membekas di kompetisi Eropa. Kedua klub terakhir bertemu di babak 16 besar Piala UEFA 1999/2000. Saat itu, Celta membalikkan kekalahan 1-0 pada leg pertama dengan menghajar Juventus 4-0 di Spanyol.

Tim asal Italia itu menyambut laga Kamis ini dengan performa yang jauh lebih baik setelah menghancurkan NEC Nijmegen 5-0 pada pertandingan pembuka.

Pemain veteran Celta, Iago Aspas, mengakui bahwa kedatangan Juventus membangkitkan kembali kenangan istimewa di Vigo.