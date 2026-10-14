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Juventus team groupGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Saya berada di tribune!” Iago Aspas peringatkan Juventus jelang malam kompetisi Eropa yang penuh emosi

Juventus
Celta Vigo
I. Aspas
Celta Vigo vs Juventus
Europa League

Juventus menghadapi ujian mental berat di Spanyol setelah kapten Celta Vigo, Iago Aspas, mengenang saat menyaksikan timnya melumat Juventus 4-0 pada 2000. Aspas mendesak rekan-rekan setimnya mengulangi keajaiban itu di Balaidos pada matchday kedua Liga Europa.

  • Juventus kembali ke lokasi kegagalan bersejarah di Eropa

    Juventus menghadapi Celta Vigo di Balaidos pada laga kedua Liga Europa UEFA, kembali ke tempat salah satu momen tersingkir mereka yang paling membekas di kompetisi Eropa. Kedua klub terakhir bertemu di babak 16 besar Piala UEFA 1999/2000. Saat itu, Celta membalikkan kekalahan 1-0 pada leg pertama dengan menghajar Juventus 4-0 di Spanyol.

    Tim asal Italia itu menyambut laga Kamis ini dengan performa yang jauh lebih baik setelah menghancurkan NEC Nijmegen 5-0 pada pertandingan pembuka.

    Pemain veteran Celta, Iago Aspas, mengakui bahwa kedatangan Juventus membangkitkan kembali kenangan istimewa di Vigo.

  • RC Celta de Vigo v CA Osasuna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Aspas mengenang saat menyaksikan Celta melumat Juventus pada 2000

    Berbicara kepada wartawan menjelang pertandingan, Aspas mengungkapkan bahwa semasa kecil ia menyaksikan kemenangan terkenal Celta atas Juventus dari tribune Balaidos. "Ini pertandingan besar, sangat istimewa, tetapi tetap hanya satu dari delapan pertandingan di fase liga," kata Aspas.

    "Saya berada di tribune Balaidos hari itu, dan kini bisa berada di lapangan membuatnya semakin istimewa."

    "Kami harus mulai meraih tiga poin setiap pertandingan dan memberi para suporter sesuatu untuk dirayakan."

  • Kontras dominasi penguasaan bola menanti Juventus

    Juventus harus mengatasi skema taktik yang membuat Celta mencatatkan akurasi operan 92 persen pada pertandingan pertama, yang tertinggi di kompetisi ini. Mantan bek Fiorentina Marcos Alonso juga memperkuat Celta, meski ia belum pernah mengalahkan Juventus dalam lima pertemuan sebelumnya.

    Juventus mengandalkan penguasaan lini tengah dan ketajaman Randal Kolo Muani untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

    Juventus mengincar dua kemenangan beruntun di Liga Europa untuk pertama kalinya musim ini.

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    Poin krusial dipertaruhkan dalam persaingan fase liga

    Celta memasuki laga ini dengan tiga kekalahan beruntun di kompetisi Eropa. Namun, rekor tak terkalahkan dalam sembilan laga kandang pembuka mereka di kompetisi Eropa menjadi ujian bagi Juventus.

    Hasil positif di Spanyol akan menjaga Juventus tetap di jalur untuk lolos otomatis ke fase gugur.

    Pertandingan akan dimulai di Balaidos pada Kamis malam.

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