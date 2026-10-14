Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
“Saya berada di tribune!” Iago Aspas peringatkan Juventus jelang malam kompetisi Eropa yang penuh emosi
Juventus kembali ke lokasi kegagalan bersejarah di Eropa
Juventus menghadapi Celta Vigo di Balaidos pada laga kedua Liga Europa UEFA, kembali ke tempat salah satu momen tersingkir mereka yang paling membekas di kompetisi Eropa. Kedua klub terakhir bertemu di babak 16 besar Piala UEFA 1999/2000. Saat itu, Celta membalikkan kekalahan 1-0 pada leg pertama dengan menghajar Juventus 4-0 di Spanyol.
Tim asal Italia itu menyambut laga Kamis ini dengan performa yang jauh lebih baik setelah menghancurkan NEC Nijmegen 5-0 pada pertandingan pembuka.
Pemain veteran Celta, Iago Aspas, mengakui bahwa kedatangan Juventus membangkitkan kembali kenangan istimewa di Vigo.
- Getty Images Sport
Aspas mengenang saat menyaksikan Celta melumat Juventus pada 2000
Berbicara kepada wartawan menjelang pertandingan, Aspas mengungkapkan bahwa semasa kecil ia menyaksikan kemenangan terkenal Celta atas Juventus dari tribune Balaidos. "Ini pertandingan besar, sangat istimewa, tetapi tetap hanya satu dari delapan pertandingan di fase liga," kata Aspas.
"Saya berada di tribune Balaidos hari itu, dan kini bisa berada di lapangan membuatnya semakin istimewa."
"Kami harus mulai meraih tiga poin setiap pertandingan dan memberi para suporter sesuatu untuk dirayakan."
Kontras dominasi penguasaan bola menanti Juventus
Juventus harus mengatasi skema taktik yang membuat Celta mencatatkan akurasi operan 92 persen pada pertandingan pertama, yang tertinggi di kompetisi ini. Mantan bek Fiorentina Marcos Alonso juga memperkuat Celta, meski ia belum pernah mengalahkan Juventus dalam lima pertemuan sebelumnya.
Juventus mengandalkan penguasaan lini tengah dan ketajaman Randal Kolo Muani untuk membongkar pertahanan tuan rumah.
Juventus mengincar dua kemenangan beruntun di Liga Europa untuk pertama kalinya musim ini.
- AgenciaLOF
Poin krusial dipertaruhkan dalam persaingan fase liga
Celta memasuki laga ini dengan tiga kekalahan beruntun di kompetisi Eropa. Namun, rekor tak terkalahkan dalam sembilan laga kandang pembuka mereka di kompetisi Eropa menjadi ujian bagi Juventus.
Hasil positif di Spanyol akan menjaga Juventus tetap di jalur untuk lolos otomatis ke fase gugur.
Pertandingan akan dimulai di Balaidos pada Kamis malam.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami