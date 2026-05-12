Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Saya berada di tempat yang tepat" - Hansi Flick menegaskan akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan Barcelona
Pelatih Barcelona menegaskan komitmen jangka panjangnya
Flick telah mengonfirmasi bahwa ia akan memperpanjang kontraknya bersama Barcelona hingga 2028 menyusul keberhasilan klub tersebut meraih gelar juara liga. Pengumuman ini muncul tak lama setelah Barca memastikan gelar juara dengan kemenangan 2–0 atas Real Madrid. Perpanjangan kontrak ini merupakan penghargaan bagi Flick atas dua musim yang sukses di Catalonia, di mana mantan pelatih Bayern Munich tersebut telah memimpin musim yang gemilang yang membuahkan gelar domestik dan mengembalikan stabilitas di klub.
- Getty Images Sport
Flick menjelaskan keputusannya dan memaparkan ambisinya
Saat berbicara mengenai perjanjian baru tersebut, Flick mengakui bahwa situasinya berkembang dengan cepat, namun ia mengatakan bahwa ia bersyukur atas kepercayaan yang diberikan klub.
"Apakah ini sudah diumumkan? Maaf, tapi saya sedang banyak pikiran," katanya kepada wartawan. "Saya sangat berterima kasih kepada klub atas kesempatan untuk melatih hingga 2028. Klub memiliki hak untuk mengakhiri kontrak ini, dan saya pun demikian."
"Kami akan membahas tahun opsional itu nanti. Dalam beberapa hari terakhir, saya menyadari bahwa saya berada di tempat yang tepat. Sekarang saatnya untuk terus menang dan mencoba lagi untuk memenangkan Liga Champions. Saya sangat berterima kasih kepada klub atas kepercayaan mereka."
Berusaha mencapai angka 100
Meskipun gelar juara sudah di tangan dengan keunggulan 14 poin, Flick tidak mau membiarkan timnya lengah dalam tiga pertandingan terakhir musim ini. Menjelang laga tandang melawan Alaves, sang manajer menegaskan bahwa memecahkan rekor tetap menjadi prioritas bagi Blaugrana.
"Tujuan kami sekarang adalah mencapai 100 poin, dan untuk itu kami harus memenangkan tiga pertandingan tersisa dan bermain dengan baik," katanya.
Pemimpin ruang ganti dan masalah cedera
Saat merefleksikan musim yang diwarnai oleh kesuksesan sekaligus rintangan, Flick juga memuji kualitas kepemimpinan para pemainnya. Ia secara khusus menyoroti peran penting Gavi dan Pedri dalam meningkatkan standar tim.
Flick menjelaskan: "Kami memiliki berbagai jenis pemimpin. Ada Gavi, yang sejak kembali berlatih telah meningkatkan level sesi latihan kami; ia adalah jantung tim. Ada Pedri, seorang pemimpin saat menguasai bola. Eric [Garcia] juga demikian. Dan para kapten, seperti Frenkie [de Jong], Ronald [Araujo], Raphinha," kata sang pelatih.
Mengenai pemain yang cedera, ia berkata: "Hal pertama yang harus kami lakukan adalah membuat orang-orang bahagia. Dan saya bangga akan hal itu, dan saya telah mengatakan kepada para pemain bahwa ini adalah musim yang sulit karena cedera. Ada pemain kunci yang kadang-kadang tidak bisa bermain, seperti Lamine [Yamal], Pedri, Raphinha, Frenkie. Dan luar biasa musim yang kita jalani serta bagaimana kita meningkat dalam dua bulan terakhir baik dalam serangan maupun pertahanan. Kita kebobolan gol paling sedikit, dan tidak ada yang mengira itu."