Belgia menelan kekalahan telak 4-1 dari Prancis di Nations League pada Senin, menandai akhir yang mengecewakan untuk laga internasional terbaru mereka. Tim asuhan Van Bommel pada akhirnya dibalikkan oleh penampilan Prancis yang tanpa ampun, tetapi pelatih kepala itu tetap teguh bersikap positif sesaat setelah hasil tersebut.

Meski kebobolan empat gol melawan Prancis, manajer asal Belanda itu memberikan penilaian yang sangat optimistis terhadap penampilan keseluruhan timnya. Alih-alih berkutat pada rapuhnya pertahanan, pelatih yang baru ditunjuk itu memilih untuk menyoroti tanda-tanda taktis yang menjanjikan yang ditunjukkan skuadnya.