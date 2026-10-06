AFP
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'Saya bangga dengan para pemain saya!' - Mark van Bommel tetap positif setelah Prancis melumat Belgia
Kekalahan telak bagi Belgia
Belgia menelan kekalahan telak 4-1 dari Prancis di Nations League pada Senin, menandai akhir yang mengecewakan untuk laga internasional terbaru mereka. Tim asuhan Van Bommel pada akhirnya dibalikkan oleh penampilan Prancis yang tanpa ampun, tetapi pelatih kepala itu tetap teguh bersikap positif sesaat setelah hasil tersebut.
Meski kebobolan empat gol melawan Prancis, manajer asal Belanda itu memberikan penilaian yang sangat optimistis terhadap penampilan keseluruhan timnya. Alih-alih berkutat pada rapuhnya pertahanan, pelatih yang baru ditunjuk itu memilih untuk menyoroti tanda-tanda taktis yang menjanjikan yang ditunjukkan skuadnya.
- Getty
Van Bommel tetap positif
Van Bommel dengan cepat menyoroti betapa baik timnya mampu bersaing dengan lawan mereka yang bergengsi untuk sebagian besar jalannya pertandingan. Ia merasa para pemainnya menjalankan instruksi taktisnya dengan efektif dan menciptakan masalah besar bagi Prancis sebelum pertandingan lepas dari kendali.
"Untuk waktu yang lama, kami berada di level yang sama dengan semifinalis Piala Dunia terakhir," jelas pria Belanda itu, seperti dikutip dari MaxiFoot. "Sepuluh menit pertama memang rumit, tetapi setelah itu kami bermain lebih baik. Kami menguasai bola, kami terorganisir dengan baik. Kami menunjukkan hal-hal bagus dan mencetak gol yang luar biasa."
Pemain pengganti Prancis terbukti menentukan
Pertandingan pada akhirnya lepas dari genggaman Belgia pada fase akhir, ketika kedalaman skuad Prancis yang lebih unggul serta kekuatan fisik mereka terbukti terlalu sulit dihadapi. Van Bommel secara terbuka mengakui kecepatan dan kualitas teknis lawan yang luar biasa, seraya mencatat bahwa pemain pengganti mereka mengubah jalannya pertandingan.
"Mereka punya kualitas luar biasa, dan para pemain pengganti sangat menentukan," akunya setelah kekalahan itu. "Mereka bergerak begitu cepat. Saya senang dengan apa yang kami tunjukkan, dan saya bangga kepada para pemain saya. Saya baru berada di sini selama dua pekan. Tentu saja, 15 menit terakhir sangat disayangkan. Jika melihat kembali empat pertandingan itu, yang merupakan laga pertama saya bersama Belgia, ada lebih banyak hal positif daripada negatif."
- AFP
Fokus pada hal-hal positif
Meski menelan dua kekalahan dari Prancis selama jeda internasional ini, Belgia telah menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang nyata di bawah kepemimpinan baru mereka. Van Bommel kini telah memimpin empat pertandingan sejak menangani tim nasional, dengan berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Italia dan Turki, masing-masing dengan skor 2-0 dan 3-0.
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