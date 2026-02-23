AFP
"Saya akan berbicara dengannya" - Endrick diprediksi akan mendapat teguran keras dari Paulo Fonseca di Lyon setelah pemain pinjaman Real Madrid tampil buruk dalam kekalahan melawan Strasbourg
Awal yang menggemparkan diikuti oleh malam yang sulit.
Hype yang mengelilingi Endrick sejak kepindahannya yang sensasional dari ibu kota Spanyol ke Groupama Stadium sepenuhnya beralasan selama beberapa pekan pertamanya di Prancis. Ia memulai kariernya di lingkungan baru dengan gemilang, mencetak lima gol yang mengesankan, termasuk hat-trick spektakuler, dan satu assist dalam empat pertandingan pertamanya di semua kompetisi. Namun, sang wonderkid tampak sama sekali tidak bisa mengikuti ritme pertandingan pada Minggu malam. Ditempatkan di sayap kanan, pemain berusia 19 tahun ini kesulitan besar untuk menonjol melawan tim tuan rumah yang bermain dengan intensitas tinggi, dan akhirnya menelan kekalahan telak 3-1 di Stade de la Meinau.
Kembali ke susunan pemain untuk pertama kalinya sejak kartu merah yang mahal melawan Nantes beberapa minggu lalu, Endrick diharapkan dapat memberikan penyelesaian klinis yang sangat dibutuhkan. Namun, ia justru terisolasi di sayap, tidak mampu menembus barisan pertahanan yang disiplin dari tim Gary O'Neil. Intensitas tinggi yang dibawa tuan rumah tampaknya mengalahkan tim tamu, dan penyerang muda itu gagal meniru keajaiban awal yang awalnya meyakinkan Los Blancos untuk mengamankan masa depannya.
Fonseca menuntut lebih dari Endrick
Ketika ditanya secara spesifik tentang penampilan pemain internasional Brasil, Fonseca dengan tegas mengungkapkan rencananya untuk melakukan evaluasi. Manajer Lyon itu mengatakan kepada Ligue 1+: "Saya tidak ingin menyoroti siapa pun, semua pemain tidak bermain dengan baik. Saya akan berbicara dengannya, saya perlu melihat apa yang bisa dia perbaiki dalam permainannya, tapi saya melakukan itu setelah setiap pertandingan. Hari ini, semua pemain tampil di level yang sama – level yang berbeda dari apa yang kami tunjukkan sebelumnya."
Tidak mencapai ketinggian historis
Menjelang pertandingan di Alsace, taruhannya sangat tinggi bagi tim tamu. Sebuah kemenangan akan membuat skuad Lyon menyamai prestasi legendaris musim 2006-07. Pada era legendaris Gerard Houllier, Les Gones menjadi kekuatan dominan di kancah domestik, mencetak rekor luar biasa 14 kemenangan beruntun di semua kompetisi antara Agustus dan November 2006.
Alih-alih mencatat sejarah, tim Fonseca langsung kewalahan sejak peluit pertama berbunyi. Pelatih asal Portugal itu mengakui kegagalan taktis yang melanda timnya, mengakui bahwa timnya terpaksa melakukan perubahan struktural mendesak hanya untuk menjaga pertandingan tetap kompetitif. "Kami melakukan penyesuaian di lini pertahanan, karena menit-menit awal sangat rumit," tambah Fonseca. "Mereka menemukan celah di barisan pertahanan dan lini tengah kami. Setelah itu, kami berhasil mengembalikan keseimbangan yang lebih baik, tetapi sulit bermain dengan defisit dua gol. Kami bereaksi dengan baik di babak kedua. Kami memiliki kesempatan untuk menyamakan skor, tetapi kemudian mereka mendapat penalti dan pertandingan berakhir."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Endrick?
Saat mereka menatap jadwal yang berat di depan, tekanan sepenuhnya ada pada pemain pinjaman untuk membuktikan bahwa dia mampu menyerap instruksi taktis dan kembali ke performa mencetak golnya. Lyon akan menghadapi perjalanan krusial ke Stade Velodrome yang menakutkan untuk menghadapi rival abadi Marseille pada Minggu depan, diikuti oleh pertandingan perempat final Coupe de France yang menantang di kandang melawan tim Lens yang sedang dalam performa bagus dan saat ini berada di posisi kedua klasemen liga empat hari kemudian. Apakah staf teknis memutuskan untuk memindahkannya ke posisi tengah alaminya untuk pertandingan-pertandingan besar ini atau tetap dengan eksperimen di sayap, itulah pertanyaan utama. Untuk saat ini, ia harus bersiap untuk percakapan yang sulit dan menegangkan sambil berusaha membuktikan bahwa petualangan di Prancis ini dapat kembali menjadi kesuksesan yang gemilang.
