"Saya akan berbicara dengannya" - Endrick diprediksi akan mendapat teguran keras dari Paulo Fonseca di Lyon setelah pemain pinjaman Real Madrid tampil buruk dalam kekalahan melawan Strasbourg

Hype yang mengelilingi Endrick sejak kepindahannya yang sensasional dari ibu kota Spanyol ke Groupama Stadium sepenuhnya beralasan selama beberapa pekan pertamanya di Prancis. Ia memulai kariernya di lingkungan baru dengan gemilang, mencetak lima gol yang mengesankan, termasuk hat-trick spektakuler, dan satu assist dalam empat pertandingan pertamanya di semua kompetisi. Namun, sang wonderkid tampak sama sekali tidak bisa mengikuti ritme pertandingan pada Minggu malam. Ditempatkan di sayap kanan, pemain berusia 19 tahun ini kesulitan besar untuk menonjol melawan tim tuan rumah yang bermain dengan intensitas tinggi, dan akhirnya menelan kekalahan telak 3-1 di Stade de la Meinau.

Kembali ke susunan pemain untuk pertama kalinya sejak kartu merah yang mahal melawan Nantes beberapa minggu lalu, Endrick diharapkan dapat memberikan penyelesaian klinis yang sangat dibutuhkan. Namun, ia justru terisolasi di sayap, tidak mampu menembus barisan pertahanan yang disiplin dari tim Gary O'Neil. Intensitas tinggi yang dibawa tuan rumah tampaknya mengalahkan tim tamu, dan penyerang muda itu gagal meniru keajaiban awal yang awalnya meyakinkan Los Blancos untuk mengamankan masa depannya.