Satu tahun lagi! Alisson tampaknya akan tetap bertahan di Liverpool meski ada minat transfer dari klub-klub Serie A
Liverpool yakin Alisson akan tetap bertahan
Spekulasi mengenai masa depan Alisson semakin memanas setelah musim Liga Premier berakhir, terutama setelah ia kembali dari cedera saat melawan Brentford. Penampilannya itu memicu kekhawatiran di kalangan pendukung Liverpool bahwa itu mungkin saja menjadi pertandingan terakhirnya bersama klub.
Namun, Liverpool kini semakin yakin bahwa pemain internasional Brasil tersebut akan tetap bertahan di Anfield musim depan. Keputusan klub untuk memperpanjang kontraknya awal tahun ini menegaskan niat mereka untuk mempertahankan pemain berusia 33 tahun itu sebagai bagian dari skuad ke depannya.
Minat dari Italia terus berlanjut sepanjang bulan ini, dengan Juventus dilaporkan sedang mencari kiper utama baru. La Gazzetta dello Sport bahkan mengklaim bahwa persyaratan pribadi telah dibahas pada awal Mei, meskipun belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua klub.
Romano mengungkap sikap Liverpool
Pakar transfer Fabrizio Romano memberikan indikasi paling jelas hingga saat ini bahwa Liverpool tidak berencana melepas Alisson pada musim panas ini. Pihak manajemen klub dilaporkan telah menyampaikan rencana mereka secara langsung kepada sang kiper.
Romano menulis di X: "Diketahui bahwa Liverpool telah memberi tahu Alisson mengenai keinginan dan rencana mereka untuk mempertahankannya selama satu tahun lagi. Juventus menawarkan kontrak yang lebih panjang kepada Alisson, tetapi Liverpool bersikeras untuk mempertahankannya. Hanya posisi sang pemain yang bisa mengubah keputusan ini, tetapi Liverpool jelas ingin dia tetap bertahan."
Liverpool bertekad mempertahankan pemain andalannya
Meskipun Juventus dilaporkan siap menawarkan kontrak yang lebih panjang, sikap Liverpool saat ini tampaknya tetap teguh. Setiap kemungkinan transfer kemungkinan besar akan bergantung pada apakah sang pemain mendesak untuk pindah, sementara sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa klub bersedia melepasnya. Kembalinya Alisson dari cedera sebelum akhir musim juga semakin memperkuat perannya bagi tim menjelang musim depan.
Menantikan Piala Dunia bersama Brasil
Perhatian kini akan beralih ke sepak bola internasional, dengan Alisson yang akan bergabung dengan timnas Brasil menjelang Piala Dunia di Amerika Utara. Penampilan gemilang di kancah internasional diperkirakan akan membuat minat terhadap kiper ini tetap tinggi di seluruh Eropa. Untuk saat ini, Liverpool diperkirakan akan memulai persiapan untuk musim baru dengan Alisson yang tetap menjadi kiper utama mereka, meskipun masih ada spekulasi seputar kemungkinan kepindahannya ke Italia.