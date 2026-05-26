Satu tahun lagi! Alisson tampaknya akan tetap bertahan di Liverpool meski ada minat transfer dari klub-klub Serie A

Spekulasi mengenai masa depan Alisson semakin memanas setelah musim Liga Premier berakhir, terutama setelah ia kembali dari cedera saat melawan Brentford. Penampilannya itu memicu kekhawatiran di kalangan pendukung Liverpool bahwa itu mungkin saja menjadi pertandingan terakhirnya bersama klub.

Namun, Liverpool kini semakin yakin bahwa pemain internasional Brasil tersebut akan tetap bertahan di Anfield musim depan. Keputusan klub untuk memperpanjang kontraknya awal tahun ini menegaskan niat mereka untuk mempertahankan pemain berusia 33 tahun itu sebagai bagian dari skuad ke depannya.

Minat dari Italia terus berlanjut sepanjang bulan ini, dengan Juventus dilaporkan sedang mencari kiper utama baru. La Gazzetta dello Sport bahkan mengklaim bahwa persyaratan pribadi telah dibahas pada awal Mei, meskipun belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua klub.