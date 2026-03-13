Sassuolo vs Bologna: di mana menontonnya, saluran TV, streaming, susunan pemain

Di lini serang, Grosso kembali diperkuat Pinamonti setelah menjalani skorsing, yang akan berduet dengan Berardi dan Laurientè. Matic juga kemungkinan besar akan kembali menjadi starter setelah Lipani diturunkan sebagai starter di Roma. Di sisi kiri, masih ada keraguan antara Garcia (rekrutan Januari) dan Doig, sementara di sisi kanan Coulibaly dan Walukiewicz akan bersaing memperebutkan posisi. Di Bologna, diperkirakan akan ada banyak rotasi untuk mengelola beban di Liga Europa: di lini belakang, Heggem mungkin kembali ke posisi tengah, mungkin untuk memberi istirahat kepada Lucumi, di sisi kanan Zortea kembali, sementara di sisi kiri ada keraguan antara Miranda (baru saja kembali, tapi akan diskors di Roma) dan Lykogiannis. Di lini tengah, Ferguson absen karena skorsing: tempatnya akan diisi oleh Moro, sementara kemungkinan penempatan Sohm dan juga Odgaard sebagai gelandang sayap masih perlu dievaluasi, meskipun langkah tersebut tidak berjalan baik saat melawan Verona.Di lini depan, Orsolini dipastikan turun, setelah absen karena keputusan teknis di Piala: Dallinga bisa menggantikan Castro (tapi perhatikan juga Odgaard di posisi itu jika diperlukan), sementara di sayap kiri Cambiaghi dan Dominguez bersaing untuk posisi tersebut.