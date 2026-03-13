Kurang dari 72 jam setelah pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Europa yang berakhir imbang melawan Roma, Bologna kembali beraksi di liga saat bertandang ke markas Sassuolo: ini adalah derby Emilia yang juga memperebutkan posisi kedelapan, dengan Rossoblù unggul satu poin atas Neroverdi di klasemen. Meskipun perhatian Italiano akan lebih terfokus pada leg kedua di ajang piala, terutama dalam hal pemilihan susunan pemain, sementara pasukan Grosso berusaha bangkit setelah kekalahan di menit-menit akhir di kandang Lazio pada hari SeninHalaman ini berisi tautan afiliasi. Saat Anda berlangganan melalui tautan ini, kami akan menerima komisi
Sassuolo vs Bologna: di mana menontonnya, saluran TV, streaming, susunan pemain
SASSUOLO VS BOLOGNA: SALURAN TV DAN SIARAN LANGSUNG ONLINE
Pertandingan: Sassuolo vs
BolognaTanggal: Minggu, 15 Maret
2026Waktu: 15.
00Saluran TV: DAZN
Streaming: DAZN
PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI UNTUK SASSUOLO VS BOLOGNA
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Izdes, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Pelatih: Grosso
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Odgaard, Moro, Sohm; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Pelatih: Italiano
BERITA TERBARU TENTANG SUSUNAN PEMAIN
Di lini serang, Grosso kembali diperkuat Pinamonti setelah menjalani skorsing, yang akan berduet dengan Berardi dan Laurientè. Matic juga kemungkinan besar akan kembali menjadi starter setelah Lipani diturunkan sebagai starter di Roma. Di sisi kiri, masih ada keraguan antara Garcia (rekrutan Januari) dan Doig, sementara di sisi kanan Coulibaly dan Walukiewicz akan bersaing memperebutkan posisi. Di Bologna, diperkirakan akan ada banyak rotasi untuk mengelola beban di Liga Europa: di lini belakang, Heggem mungkin kembali ke posisi tengah, mungkin untuk memberi istirahat kepada Lucumi, di sisi kanan Zortea kembali, sementara di sisi kiri ada keraguan antara Miranda (baru saja kembali, tapi akan diskors di Roma) dan Lykogiannis. Di lini tengah, Ferguson absen karena skorsing: tempatnya akan diisi oleh Moro, sementara kemungkinan penempatan Sohm dan juga Odgaard sebagai gelandang sayap masih perlu dievaluasi, meskipun langkah tersebut tidak berjalan baik saat melawan Verona.Di lini depan, Orsolini dipastikan turun, setelah absen karena keputusan teknis di Piala: Dallinga bisa menggantikan Castro (tapi perhatikan juga Odgaard di posisi itu jika diperlukan), sementara di sayap kiri Cambiaghi dan Dominguez bersaing untuk posisi tersebut.
DI MANA MENONTON SASSUOLO VS BOLOGNA DI TV
Ada beberapa cara untuk menonton pertandingan Sassuolo vs Bologna secara langsung di televisi. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung melalui streaming oleh DAZN, yang juga dapat ditonton di smart TV generasi terbaru yang kompatibel dengan aplikasi tersebut, serta, berkat aplikasi tersebut, di televisi yang terhubung ke konsol PlayStation 4/5 atau Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ke TIMVISION BOX, atau ke perangkat Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast.
SASSUOLO VS BOLOGNA: SIARAN LANGSUNG
Untuk menonton siaran langsung Sassuolo vs Bologna, Anda perlu mengunduh aplikasi DAZN di PC, ponsel pintar, atau tablet, atau sebagai alternatif, mengakses situs web DAZN melalui komputer atau laptop dan memilih jendela acara tersebut.
KOMENTATOR
Alberto Santi