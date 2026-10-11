Setelah jeda internasional berakhir, Serie A kembali bergulir bagi Sassuolo dan AC Milan. Keduanya akan berduel mulai pukul 18.00 di Mapei Stadium, Reggio Emilia.

Setelah lima pekan, AC Milan mengoleksi 11 poin, hanya tertinggal tiga poin dari Roma yang ditahan imbang 0-0 di Como. AC Milan juga harus mengimbangi laju Inter, yang menang atas Parma dan melesat ke 16 poin. Sementara itu, jika menang, Sassuolo asuhan Aquilani akan mengimbangi laju Napoli, menyamai perolehan poin Juventus untuk sementara, dan memangkas jarak dari AC Milan menjadi satu poin.







