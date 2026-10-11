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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Sassuolo-Milan LIVE

AC Milan
Sassuolo
Serie A
Sassuolo vs AC Milan

Setelah jeda internasional berakhir, Serie A kembali bergulir bagi Sassuolo dan AC Milan. Keduanya akan berduel mulai pukul 18.00 di Mapei Stadium, Reggio Emilia.

Setelah lima pekan, AC Milan mengoleksi 11 poin, hanya tertinggal tiga poin dari Roma yang ditahan imbang 0-0 di Como. AC Milan juga harus mengimbangi laju Inter, yang menang atas Parma dan melesat ke 16 poin. Sementara itu, jika menang, Sassuolo asuhan Aquilani akan mengimbangi laju Napoli, menyamai perolehan poin Juventus untuk sementara, dan memangkas jarak dari AC Milan menjadi satu poin.



  • Sassuolo vs AC Milan: Perkiraan Susunan Pemain dan Laporan Pertandingan

    Sassuolo-Milan


    Pencetak gol: -


    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente.

    Pelatih: Aquilani.


    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; Ramos.

    Pelatih: Amorim


    Wasit: Fourneau

    Kartu kuning: -

    Kartu merah: -

  • Gol dan aksi-aksi penting

    0' Kick-off pukul 18.00 di Mapei Stadium, Reggio Emilia


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