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US Sassuolo v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Sassuolo, Fedde Leysen alami cedera serius: laporan medis

Sassuolo
F. Leysen
Serie A

Pemain Sassuolo mengalami cedera

Di kubu Sassuolo, Fedde Leysen mengalami cedera serius, seperti disebutkan dalam pernyataan resmi klub: "U.S. Sassuolo Calcio mengumumkan bahwa, setelah mengalami cedera dalam pertandingan Sassuolo melawan AC Milan pada Minggu, 11 Oktober, pemain Fedde Leysen menjalani pemeriksaan diagnostik yang menunjukkan adanya cedera ligamen krusiatum anterior pada kaki kiri. Cedera yang dialami bek tersebut akan dievaluasi kembali dalam beberapa hari mendatang untuk menentukan prosedur operasi dan tahap pemulihan."

  • Operasi rekonstruksi ligamen akan diperlukan, disusul masa absen selama beberapa bulan.

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