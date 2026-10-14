Di kubu Sassuolo, Fedde Leysen mengalami cedera serius, seperti disebutkan dalam pernyataan resmi klub: "U.S. Sassuolo Calcio mengumumkan bahwa, setelah mengalami cedera dalam pertandingan Sassuolo melawan AC Milan pada Minggu, 11 Oktober, pemain Fedde Leysen menjalani pemeriksaan diagnostik yang menunjukkan adanya cedera ligamen krusiatum anterior pada kaki kiri. Cedera yang dialami bek tersebut akan dievaluasi kembali dalam beberapa hari mendatang untuk menentukan prosedur operasi dan tahap pemulihan."