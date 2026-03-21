Sassuolo, Berardi bersikap tegas: "Mereka membicarakan Scansuolo... Kami tidak peduli"

Kapten Sassuolo, Domenico Berardi, berbicara kepada DAZN setelah timnya bermain imbang 1-1 di kandang Juventus, dalam laga yang merupakan bagian dari pekan ke-30 Serie A: "Dalam setiap pertandingan, kami berusaha memberikan yang terbaik. Orang-orang terlalu banyak bicara: Scansuolo... tapi kami tidak peduli. Terkadang kami mencapai hasil yang diinginkan dan terkadang tidak: hari ini kami berhasil dan kami puas dengan penampilan yang kami tunjukkan."