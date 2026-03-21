Sassuolo, Berardi bersikap tegas: "Mereka membicarakan Scansuolo... Kami tidak peduli"

Kapten Sassuolo, Domenico Berardi, berbicara kepada DAZN setelah timnya bermain imbang 1-1 di kandang Juventus, dalam laga yang merupakan bagian dari pekan ke-30 Serie A: "Dalam setiap pertandingan, kami berusaha memberikan yang terbaik. Orang-orang terlalu banyak bicara: Scansuolo... tapi kami tidak peduli. Terkadang kami mencapai hasil yang diinginkan dan terkadang tidak: hari ini kami berhasil dan kami puas dengan penampilan yang kami tunjukkan."
TARGET 50 POIN?
Berardi kemudian menetapkan target untuk sisa musim ini: "Tentu saja. Setiap kali kami turun ke lapangan, kami mengincar tiga poin, baru kemudian memikirkan lawan. Kami ingin mencapai 50 poin, bahkan lebih. Bagaimanapun juga, kami sedang menjalani musim yang sangat bagus."
ITALIA
Terakhir, semoga sukses untuk timnas Italia asuhan Gennaro Gattuso: "Ini akan menjadi dua pertandingan yang tidak mudah, tapi saya yakin para pemain akan berjuang sekuat tenaga untuk lolos ke Piala Dunia. Seragam biru? Itu selalu ada di hati saya dan saya akan selalu memberikan yang terbaik."
