Sassuolo, Aquilani: "Muric? Saya belum akan menarik kesimpulan"

Soal Muric: "Apakah saya akan tetap memberinya kepercayaan? Sulit mengatakannya sekarang. Saya sangat percaya kepadanya dan para pemain saya. Kesalahan bisa terjadi, saya tidak akan buru-buru menarik kesimpulan," seperti dilansir TMW."Tentu saja kami harus memperbaiki diri, tetapi jangan menyalahkan siapa pun."





Soal Berardi: "Apakah dia tetap menjadi sosok sentral bagi Sassuolo ini? Ya, tentu saja. Bagi kami, dia pemain penting yang menjadi penggerak tim dan memahami dinamika tertentu di tim ini."











