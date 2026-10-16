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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Sassuolo, Aquilani: "Muric? Saya belum akan menarik kesimpulan"

A. Aquilani
Sassuolo
Serie A

Pelatih Sassuolo berbicara setelah timnya kalah di markas Frosinone.

Alberto Aquilani, pelatih Sassuolo, berbicara kepada DAZN setelah kekalahan 4-2 di kandang Frosinone dalam laga pembuka pekan ketujuh Serie A pada Jumat: "Ketika Anda melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, semuanya menjadi lebih sulit. Kesalahan adalah bagian dari permainan, tetapi ketika itu berubah menjadi kecerobohan, hal tersebut harus dihentikan karena kesalahan-kesalahan itu bisa dihindari dan setelahnya semuanya menjadi lebih rumit."


  • Soal Muric: "Apakah saya akan tetap memberinya kepercayaan? Sulit mengatakannya sekarang. Saya sangat percaya kepadanya dan para pemain saya. Kesalahan bisa terjadi, saya tidak akan buru-buru menarik kesimpulan," seperti dilansir TMW."Tentu saja kami harus memperbaiki diri, tetapi jangan menyalahkan siapa pun."


    Soal Berardi: "Apakah dia tetap menjadi sosok sentral bagi Sassuolo ini? Ya, tentu saja. Bagi kami, dia pemain penting yang menjadi penggerak tim dan memahami dinamika tertentu di tim ini."




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