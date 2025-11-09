Jay Idzes Bikin Blok Penting, Sassuolo BANTAI Atalanta & Endus Zona Eropa Serie A

Bek Timnas Indonesia Jay Idzes, yang kembali dipercaya pelatih Fabio Grosso menjadi jantung pertahanan, membuka laga dengan gemilang usai melakukan penyelamatan krusial memblokir sepakan penyerang Atalanta Ademola Lookman sebagai pemain terakhir di belakang kipernya. Penyelamatan pada menit kedelapan itu seolah membakar semangat rekan-rekannya, sebelum akhirnya mereka mampu unggul pada menit ke-29 lewat eksekusi penalti Domenico Berardi.

Atalanta yang tertinggal berniat menunjukkan proaktivitas dengan menurunkan Charles De Ketelaere setelah turun minum, tapi Sassuolo justru menambah keunggulan pada menit ke-47 lewat skema serangan balik cepat. Berardi menjadi motor serangan Neroverdi dengan menusuk dari sisi kiri, sebelum meneruskan bola buat diselesaikan Andrea Pinamonti. Pemain yang telah berbaju Sassuolo selama 15 tahun itu lagi-lagi menjadi bintang kemenangan, usai menceploskan gol keduanya pada menit ke-66 dengan memanfaatkan umpan Kristian Thorstvedt.