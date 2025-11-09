Getty Images Sport
Jay Idzes Bikin Blok Penting, Sassuolo BANTAI Atalanta & Endus Zona Eropa Serie A
Sassuolo hajar Atalanta
Dengan penguasaan bola yang hanya mencapai 34 persen di Gewiss Stadium, Sassuolo menunjukkan permainan yang efektif sepanjang laga. Total, Neroverdi melepaskan delapan tembakan ke gawang kawalan Marco Carnesecchi—yang sempat diincar Manchester United menggantikan Andre Onana—dengan empat darinya tepat sasaran dan tiga berbuah gol, dibandingkan 15 tembakan tim tamu dengan hanya dua yang tepat sasaran.
Jalannya pertandingan
Bek Timnas Indonesia Jay Idzes, yang kembali dipercaya pelatih Fabio Grosso menjadi jantung pertahanan, membuka laga dengan gemilang usai melakukan penyelamatan krusial memblokir sepakan penyerang Atalanta Ademola Lookman sebagai pemain terakhir di belakang kipernya. Penyelamatan pada menit kedelapan itu seolah membakar semangat rekan-rekannya, sebelum akhirnya mereka mampu unggul pada menit ke-29 lewat eksekusi penalti Domenico Berardi.
Atalanta yang tertinggal berniat menunjukkan proaktivitas dengan menurunkan Charles De Ketelaere setelah turun minum, tapi Sassuolo justru menambah keunggulan pada menit ke-47 lewat skema serangan balik cepat. Berardi menjadi motor serangan Neroverdi dengan menusuk dari sisi kiri, sebelum meneruskan bola buat diselesaikan Andrea Pinamonti. Pemain yang telah berbaju Sassuolo selama 15 tahun itu lagi-lagi menjadi bintang kemenangan, usai menceploskan gol keduanya pada menit ke-66 dengan memanfaatkan umpan Kristian Thorstvedt.
Jay Idzes endus zona Eropa
Dengan kemenangan ini, tim asuhan Grosso berhasil merangsek naik ke peringkat delapan klasemen sementara Serie A 2025/26. Dengan koleksi 16 poin dari 11 laga, mereka hanya terpaut tiga poin dari Juventus di posisi enam yang merupakan tempat terakhir zona Eropa.
Selanjutnya buat Sassuolo & Jay Idzes
Sassuolo baru akan kembali beraksi pada 25 November mendatang, menjamu sesama tim promosi, Pisa SC, setelah jeda internasional. Periode ini akan menjadi waktu istirahat bagi Jay Idzes, mengingat Timnas Indonesia tersisih dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan lalu dan tak memiliki jadwal tanding November ini.
