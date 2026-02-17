Getty Images
Diterjemahkan oleh
Sarina Wiegman yakin bahwa tidak adanya pembaruan mengenai masa depannya di timnas Inggris tidak akan mengganggu fokus Lionesses, seiring dengan pergeseran perhatian ke kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027
Apakah Sarina Wiegman akan menandatangani kontrak baru dengan Lionesses?
Hanya seminggu yang lalu, pelatih kepala tim nasional pria Inggris, Thomas Tuchel, menandatangani perpanjangan kontrak dengan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA), dengan kontrak sebelumnya hanya berlaku hingga akhir Piala Dunia 2026. Pelatih asal Jerman ini kini akan memimpin The Three Lions hingga akhir Euro 2028, meskipun masa jabatannya saat ini hampir mustahil untuk dinilai, mengingat ia belum pernah memimpin tim dalam turnamen besar.
Saat menghadapi media untuk pertama kalinya sejak berita tersebut diumumkan, tidak mengherankan jika Wiegman ditanya tentang masa depannya pada Selasa, saat ia mengumumkan skuad Inggris pertamanya untuk 2026. Pelatih asal Belanda ini menandatangani kontrak empat tahun saat mengambil alih pada September 2021 dan memperpanjangnya pada awal 2024, berlaku hingga 2027, meskipun ia enggan membahas masa depannya saat ditanya setelah Piala Dunia Wanita 2023.
Kini, saatnya kembali membicarakan apakah Wiegman akan melanjutkan siklus berikutnya bersama tim Inggris yang telah membawanya meraih kesuksesan luar biasa, termasuk dua gelar Eropa dan mencapai final Piala Dunia.
- Getty Images
"Tidak ada gangguan" - Wiegman menanggapi spekulasi tentang masa depan Inggris.
Ketika ditanya apakah ada pembaruan mengenai masa depannya dalam konferensi pers pada Selasa, Wiegman mengatakan: "Tidak, tidak ada pembaruan. Piala Dunia masih jauh. Saya sudah mengatakan sebelumnya, kami terus melakukan pembicaraan dan kedua belah pihak masih sangat senang. Saat ini kami benar-benar fokus pada kualifikasi ini. Kami ingin lolos dan cara terbaik untuk melakukannya adalah [dengan memastikan kualifikasi otomatis] pada Juni. Kami mengejar itu dan mari kita lakukan itu terlebih dahulu."
Ketika ditanya lebih lanjut tentang topik ini, Wiegman ditanya bagaimana dia memastikan spekulasi tentang masa depannya dengan Lionesses tidak menjadi gangguan bagi timnya saat mereka fokus untuk lolos ke turnamen di Brasil secepat mungkin. Dia menjawab: "Well, tidak ada gangguan sama sekali. Semua orang benar-benar fokus pada kualifikasi ini. Kami sangat antusias untuk memulai. Juga sangat menyenangkan untuk bermain melawan Ukraina dan Islandia [bulan depan, dalam kualifikasi pertama], dua tim yang belum pernah dihadapi oleh generasi ini. Saya antusias tentang itu, tim juga antusias tentang itu, dan saya belum mendengar ada orang di tim atau staf saya yang sibuk dengan [topik masa depan saya]."
Kampanye kualifikasi Inggris untuk Piala Dunia Wanita 2027 akan segera dimulai.
Upaya Inggris untuk lolos ke Piala Dunia Wanita 2027 dimulai pada awal Maret, dengan tim Lionesses tergabung dalam grup yang sangat berat bersama Spanyol, tim yang mereka kalahkan untuk memenangkan Euro 2025 dan dikalahkan di final Piala Dunia Wanita 2023. Sedikit yang akan membantah bahwa Inggris dan Spanyol adalah dua tim terbaik di benua ini saat ini, jadi pertarungan mereka untuk satu slot kualifikasi otomatis akan sangat menarik.
Ukraina dan Islandia adalah dua tim lainnya di Grup A3, dan dalam urutan tersebut Inggris akan menghadapi mereka pada minggu pertama Maret. The Lionesses akan bertandang ke Turki untuk menghadapi Ukraina, bermain di Antalya pada 3 Maret, sementara City Ground Nottingham Forest akan menjadi tuan rumah pertandingan kandang mereka melawan Islandia. Inggris belum bermain melawan Ukraina sejak 2014, sementara pertandingan melawan Islandia belum terjadi sejak jauh-jauh hari pada 2009.
- Getty Images
Apa yang terjadi jika Inggris tidak lolos sebagai juara grup kualifikasi Piala Dunia?
Jika tim Lionesses gagal menjadi juara grup kualifikasi mereka, maka mereka harus melalui jalur play-off. Hal itu akan mengharuskan juara Eropa tersebut menghadapi tim dengan peringkat lebih rendah dalam dua leg pada Oktober tahun ini, sebelum kemudian menghadapi dua leg play-off lainnya pada jeda internasional terakhir pada 2026. Meskipun demikian, Inggris masih diunggulkan untuk lolos melalui jalur tersebut, mengingat pengalaman dan kualitas juara mereka, namun tentu saja hal itu akan lebih rumit.
Iklan