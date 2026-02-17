Sarina Wiegman yakin bahwa tidak adanya pembaruan mengenai masa depannya di timnas Inggris tidak akan mengganggu fokus Lionesses, seiring dengan pergeseran perhatian ke kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027

Hanya seminggu yang lalu, pelatih kepala tim nasional pria Inggris, Thomas Tuchel, menandatangani perpanjangan kontrak dengan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA), dengan kontrak sebelumnya hanya berlaku hingga akhir Piala Dunia 2026. Pelatih asal Jerman ini kini akan memimpin The Three Lions hingga akhir Euro 2028, meskipun masa jabatannya saat ini hampir mustahil untuk dinilai, mengingat ia belum pernah memimpin tim dalam turnamen besar.

Saat menghadapi media untuk pertama kalinya sejak berita tersebut diumumkan, tidak mengherankan jika Wiegman ditanya tentang masa depannya pada Selasa, saat ia mengumumkan skuad Inggris pertamanya untuk 2026. Pelatih asal Belanda ini menandatangani kontrak empat tahun saat mengambil alih pada September 2021 dan memperpanjangnya pada awal 2024, berlaku hingga 2027, meskipun ia enggan membahas masa depannya saat ditanya setelah Piala Dunia Wanita 2023.

Kini, saatnya kembali membicarakan apakah Wiegman akan melanjutkan siklus berikutnya bersama tim Inggris yang telah membawanya meraih kesuksesan luar biasa, termasuk dua gelar Eropa dan mencapai final Piala Dunia.