Fernando Santos, mantan pelatih timnas Portugal, menegaskan bahwa sang bintang Bernardo Silva merupakan "fenomena dalam segala aspek", sembari memuji rekrutan baru Real Madrid tersebut dan menekankan bahwa pemain itu memiliki potensi luar biasa yang menjadikannya salah satu pemain terbaik dunia.
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Santos: Bernardo mirip Modric... dan akan meledak bersama Mbappe serta Vinicius
Puncak penampilannya
Santos memuji kualitas personal dan teknis sang pemain, dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol "AS" ia berkata: "Sebagai pesepak bola, semua orang sudah mengenalnya. Ia memiliki kualitas yang luar biasa dan melihat sepak bola sebagaimana yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir pemain di dunia. Levelnya sebagai pemain begitu tinggi sampai-sampai sulit untuk mengatakan bahwa ia berada di level yang sama sebagai manusia, tetapi dalam kasusnya itulah kenyataannya. Ia penuh perhatian, sopan, baik hati, dan luar biasa, serta bibirnya selalu menyimpan senyuman. Pada level personal dan kemanusiaan, ia salah satu pemain terbaik yang pernah saya kenal sepanjang karier saya, dan Real Madrid telah mendatangkan sebuah fenomena dalam segala ukuran."
Mengenai kelebihan yang membuat Silva menjadi pemain pembeda di lapangan, Santos menjelaskan: "Kecerdasannya adalah alasan utamanya. Ia pemain yang sangat kuat pada level teknis dan luar biasa pada level taktis. Ia memahami pertandingan dengan baik dan tahu cara membaca setiap situasi dalam pertandingan dengan ketelitian yang sangat tinggi. Ia selalu tahu apa yang harus dilakukan dengan bola dan bagaimana menempatkan diri ketika bola tidak berada di kakinya. Saya pernah menggunakannya sebagai gelandang, playmaker, bahkan sebagai sayap, dan penampilannya sangat baik di semua posisi tersebut."
Ketika ditanya apakah Bernardo Silva masih berada di puncak performanya di usia 31 tahun, mantan pelatih Portugal itu menjawab: "Berdasarkan apa yang saya lihat musim ini bersama Manchester City, saya katakan ya. Saya mengenalnya dengan sangat baik dan saya yakin masih ada beberapa tahun yang luar biasa di depannya. Ia terus berada di puncak kariernya dan akan membuktikannya. Bagi saya, ia masih salah satu pemain terbaik di dunia, dan saya rasa Real Madrid benar-benar tepat mendatangkannya dan ia akan memberikan tambahan yang besar bagi tim."
Sistem Real Madrid
Mengenai bagaimana pemain ini akan berpadu dengan trio Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan keberadaan Bellingham, Santos menyatakan: "Para pemain besar tahu bagaimana beradaptasi dengan setiap situasi dan kondisi dalam pertandingan. Bernardo sangat istimewa dalam aspek ini dan tidak akan menghadapi masalah apa pun untuk bermain di posisi mana pun yang diminta darinya. Saya yakin Mourinho sudah memiliki gambaran di benaknya tentang peran yang ingin ia berikan kepadanya, dan Bernardo akan menjalankannya dengan sebaik mungkin."
Terkait persaingan ketat yang diperkirakan terjadi di lini serang Los Blancos, Santos menekankan kemampuan pemain ini untuk membuktikan diri dengan mengatakan: "Ia terbiasa dengan persaingan dan kualitasnya akan membuatnya mengunci tempat di susunan inti. Saya rasa ia dipanggil untuk memainkan peran yang sangat penting, dan itulah sebabnya Mourinho secara khusus memintanya. Mungkin ia bisa bermain lebih dekat ke garis di sayap kanan dan sesekali masuk ke ruang tengah, tetapi di mana pun mereka menempatkannya, ia akan tampil luar biasa berkat kecerdasan taktisnya dan kemampuan membaca permainan. Mourinho adalah pelatih yang cerdas dan sangat menguasai konsep-konsep strategis, dan ia akan menggali yang terbaik darinya."
Mengenai kemungkinan ia turun bermain di posisi yang lebih dalam dekat awal pembangunan serangan, Santos menjelaskan: "Berkat pemahamannya terhadap pertandingan dan kualitasnya yang tinggi, ia bisa melakukan itu tanpa masalah apa pun. Faktanya, kita melihat sekilas saat melawan Uzbekistan bagaimana ia membentuk duet lini tengah poros bersama Bruno Fernandes. Berdampingan dengan seorang gelandang bertipe sentral, ia bisa mengorganisasi permainan tim secara sempurna, tetapi menurut saya manfaat darinya semakin bertambah semakin dekat ia ke gawang lawan."
Mengenai sejauh mana komitmen pemain ini terhadap tugas-tugas bertahan, Santos menegaskan: "Ia telah membuktikannya selama masanya bersama Manchester City. Ia mungkin tampak lemah dari sisi fisik, tetapi di lapangan ia melepaskan energi yang luar biasa dan selalu menempatkan kemampuannya untuk mengabdi kepada tim. Ia tak pernah pelit dalam berlari, dan sering kali memotong umpan lawan berkat kemudahannya dalam menempatkan posisi di lapangan serta kemampuannya mengantisipasi permainan lawan."
Kembaran Modric
Ketika membandingkan Silva dengan bintang Kroasia Luka Modric, Santos berkata: "Saya tidak terlalu suka membandingkan pemain karena setiap pemain memiliki karakteristiknya sendiri, tetapi jelas ada kemiripan di antara keduanya dalam cara bermain. Saya katakan bahwa dua ciri utama yang sama-sama mereka miliki adalah kualitas teknik yang luar biasa dan komitmen penuh terhadap tim."
Santos juga menyinggung tekanan dari suporter yang diperkirakan akan muncul di Stadion Santiago Bernabeu setelah dua musim yang kurang menggembirakan, seraya menjelaskan: "Hal itu sama sekali tidak akan menjadi masalah baginya. Ia memiliki pengalaman yang besar, pernah bermain di klub-klub besar, dan akan tahu bagaimana menghadapi tekanan serta tuntutan tertinggi yang disyaratkan Real Madrid. Bernardo akan benar-benar mampu memikul tanggung jawab itu."
Ia menutup: "Saya benar-benar yakin transfer ini akan sukses. Saya rasa suporter Real Madrid, yang merupakan suporter berpengalaman dan penuh selera yang telah menyaksikan pemain-pemain terbaik dunia di stadion mereka, akan mencintai Bernardo Silva. Saya kira ia tidak akan mengecewakan siapa pun dan akan jauh melampaui ekspektasi yang disematkan padanya. Ia sangat bersemangat karena ia menyukai tantangan, dan tantangan yang ada di hadapannya ini sungguh besar. Ia adalah pemain hebat dan bernilai tinggi, dan ia akan mempertunjukkan semua itu saat mengenakan kostum putih."
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