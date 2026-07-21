Santos memuji kualitas personal dan teknis sang pemain, dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol "AS" ia berkata: "Sebagai pesepak bola, semua orang sudah mengenalnya. Ia memiliki kualitas yang luar biasa dan melihat sepak bola sebagaimana yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir pemain di dunia. Levelnya sebagai pemain begitu tinggi sampai-sampai sulit untuk mengatakan bahwa ia berada di level yang sama sebagai manusia, tetapi dalam kasusnya itulah kenyataannya. Ia penuh perhatian, sopan, baik hati, dan luar biasa, serta bibirnya selalu menyimpan senyuman. Pada level personal dan kemanusiaan, ia salah satu pemain terbaik yang pernah saya kenal sepanjang karier saya, dan Real Madrid telah mendatangkan sebuah fenomena dalam segala ukuran."

Mengenai kelebihan yang membuat Silva menjadi pemain pembeda di lapangan, Santos menjelaskan: "Kecerdasannya adalah alasan utamanya. Ia pemain yang sangat kuat pada level teknis dan luar biasa pada level taktis. Ia memahami pertandingan dengan baik dan tahu cara membaca setiap situasi dalam pertandingan dengan ketelitian yang sangat tinggi. Ia selalu tahu apa yang harus dilakukan dengan bola dan bagaimana menempatkan diri ketika bola tidak berada di kakinya. Saya pernah menggunakannya sebagai gelandang, playmaker, bahkan sebagai sayap, dan penampilannya sangat baik di semua posisi tersebut."

Ketika ditanya apakah Bernardo Silva masih berada di puncak performanya di usia 31 tahun, mantan pelatih Portugal itu menjawab: "Berdasarkan apa yang saya lihat musim ini bersama Manchester City, saya katakan ya. Saya mengenalnya dengan sangat baik dan saya yakin masih ada beberapa tahun yang luar biasa di depannya. Ia terus berada di puncak kariernya dan akan membuktikannya. Bagi saya, ia masih salah satu pemain terbaik di dunia, dan saya rasa Real Madrid benar-benar tepat mendatangkannya dan ia akan memberikan tambahan yang besar bagi tim."