Santiago Gimenez Bapuk, AC Milan Targetkan Striker 'Flop' Manchester United Joshua Zirkzee Sebagai Pengganti

Nilai seorang penyerang pada akhirnya diukur melalui gol, dan angka-angka Gimenez saat ini menunjukkan hasil yang suram. Dalam sembilan penampilan Serie A musim ini, penyerang Argentina tersebut belum mencetak gol satu kali pun. Ini meskipun dia memperoleh banyak peluang di sepertiga akhir lapangan. Dua gol satu-satunya musim ini tercipta dalam kemenangan Coppa Italia atas Lecce, memberikan sedikit kenyamanan dalam kampanye domestik Milan.

Gimenez bergabung dengan Milan pada Januari 2025 dengan biaya €28,5 juta setelah perjalanan yang luar biasa di Feyenoord, di mana dia mencetak 65 gol dalam 105 pertandingan. Namun, kekakuan taktik dan duel fisik di Serie A telah mengekspos kelemahan dalam posisi dan permainan link-up-nya. Melawan Atalanta, dia tidak mencatatkan satu pun tembakan atau umpan kunci, sementara saat melawan Pisa, dia kalah dalam sebagian besar duelnya dan hanya menyelesaikan 18 operan sukses dalam 75 menit.

Meski pelatih Massimiliano Allegri mendukung dan membela Gimenez dengan menyatakan bahwa dia "memiliki kontribusi besar dalam bertahan", kesabaran Milan mulai menipis. Klub tersebut terlihat bagus di atas kertas tetapi belum dapat mengubah peluang mereka di lapangan, menunjukkan kurangnya ketajaman yang seharusnya diperbaiki oleh Gimenez.

Raksasa Serie A tersebut dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan penyerang United, Zirkzee, pada jendela Januari dan juga memiliki rencana kontingensi untuk merekrut Dovbyk jika situasi berubah tak terduga, menurut Gazzetta dello Sport.