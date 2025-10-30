Getty
Santiago Gimenez Bapuk, AC Milan Targetkan Striker 'Flop' Manchester United Joshua Zirkzee Sebagai Pengganti
Milan mulai tidak sabar di tengah kemarau Gimenez
Nilai seorang penyerang pada akhirnya diukur melalui gol, dan angka-angka Gimenez saat ini menunjukkan hasil yang suram. Dalam sembilan penampilan Serie A musim ini, penyerang Argentina tersebut belum mencetak gol satu kali pun. Ini meskipun dia memperoleh banyak peluang di sepertiga akhir lapangan. Dua gol satu-satunya musim ini tercipta dalam kemenangan Coppa Italia atas Lecce, memberikan sedikit kenyamanan dalam kampanye domestik Milan.
Gimenez bergabung dengan Milan pada Januari 2025 dengan biaya €28,5 juta setelah perjalanan yang luar biasa di Feyenoord, di mana dia mencetak 65 gol dalam 105 pertandingan. Namun, kekakuan taktik dan duel fisik di Serie A telah mengekspos kelemahan dalam posisi dan permainan link-up-nya. Melawan Atalanta, dia tidak mencatatkan satu pun tembakan atau umpan kunci, sementara saat melawan Pisa, dia kalah dalam sebagian besar duelnya dan hanya menyelesaikan 18 operan sukses dalam 75 menit.
Meski pelatih Massimiliano Allegri mendukung dan membela Gimenez dengan menyatakan bahwa dia "memiliki kontribusi besar dalam bertahan", kesabaran Milan mulai menipis. Klub tersebut terlihat bagus di atas kertas tetapi belum dapat mengubah peluang mereka di lapangan, menunjukkan kurangnya ketajaman yang seharusnya diperbaiki oleh Gimenez.
Raksasa Serie A tersebut dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan penyerang United, Zirkzee, pada jendela Januari dan juga memiliki rencana kontingensi untuk merekrut Dovbyk jika situasi berubah tak terduga, menurut Gazzetta dello Sport.
Zirkzee muncul kembali sebagai target Milan
Pencarian penyerang membawa Milan kembali ke nama yang sudah dikenal, Zirkzee. Penyerang asal Belanda ini kesulitan mendapatkan ritme di bawah Ruben Amorim, namun tetap dikagumi di San Siro karena perpaduan teknis ukuran, permainan link-up, dan kreativitasnya. Pemain berusia 24 tahun ini hanya bermain lima pertandingan musim ini untuk Amorim, semuanya sebagai pemain pengganti. Milan juga tertarik membawanya kembali ke liga Italia di jendela musim panas tetapi kesepakatan tidak dapat dicapai dengan pihaknya.
Zirkzee bergabung dengan United untuk €42,5 juta setelah musim terobosan 2023-24 bersama Bologna, di mana ia mencetak 11 gol dan 4 assist dalam 34 pertandingan Serie A membantu Bologna finis di posisi kelima dan kembali ke Eropa. Namun di Old Trafford, dia terpinggirkan, hanya mencetak tiga gol dan mencatatkan dua assist di Premier League dari 32 penampilannya. Alasan utama penurunan performanya di United adalah taktik Amorim yang berorientasi pada serangan cepat dan tidak sesuai dengan gaya permainan Zirkzee yang berbasis ritme dan menahan bola.
Bagi Milan, ketidaksesuaian tersebut bisa menjadi peluang. Pinjaman enam bulan dengan opsi pembelian sedang dibahas secara internal, karena klub percaya pengalaman Zirkzee di Serie A dan kekuatan udaranya menjadikannya solusi ideal di pertengahan musim. Dia dianggap sebagai seseorang yang bisa menciptakan ruang bagi Rafael Leao dan mengubah peluang setengah matang, persis apa yang saat ini kurang dimiliki Gimenez.
Pembicaraan pertukaran dengan Roma dan rencana cadangan
Sementara Zirkzee berada di puncak daftar pendek, Milan belum meninggalkan diskusi paralel dengan Roma mengenai Dovbyk. Pembicaraan antara klub runtuh musim panas lalu terkait ketentuan pinjaman, tetapi mereka dapat dilanjutkan jika United menolak pinjaman untuk Zirkzee. Dovbyk, yang memiliki dua gol dalam delapan pertandingan Serie A musim ini, masih menawarkan profil fisik yang disukai Allegri.
Dewan menjaga opsi tetap fleksibel. Tingkat konversi tembakan tim Milan menyoroti betapa finishing yang boros telah membuat mereka kehilangan setidaknya enam poin. Seorang penyerang yang dapat meningkatkan efisiensi itu bahkan sedikit bisa menggeser jalur musim mereka. Itulah sebabnya direktur olahraga Tare terus memantau situasi di Prancis dan Jerman.
Dovbyk kehilangan tempat di starting line-up Roma terutama karena penampilan yang mengecewakan dan ketidakcocokan taktis di bawah pelatih Gian Piero Gasperini. Awalnya diberikan kesempatan di Liga Europa dan beberapa pertandingan Serie A, Dovbyk berjuang untuk membuat dampak signifikan, dan semakin gagal mencetak gol atau memberikan assist secara konsisten. Keterlibatan gol yang rendah, dikombinasikan dengan kreativitas yang terbatas dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan gaya menyerang Roma, membuat pelatih lebih memilih penyerang lain seperti Paulo Dybala.
Dapatkah Gimenez merebut kembali tempatnya di starting XI Milan?
Terlepas dari kebisingan eksternal, Allegri masih percaya Gimenez bisa mengubah keadaan. Dia tetap menjadi penyerang yang paling sering digunakan Milan, mencatat 627 menit liga. Kontribusi defensifnya membuatnya menjadi pemain andalan pelatih dan memperkuat posisinya sebagai starter, tetapi gol yang menentukan masa depan.
Delapan pertandingan berikutnya, termasuk derby melawan Inter pada 23 November dan bentrokan melawan Roma yang berada di posisi kedua, akan menentukan nasibnya. Jika kekeringan ini berlanjut, prioritas Milan pada Januari sudah jelas: membawa kembali Zirkzee atau mencapai kesepakatan dengan Roma untuk Dovbyk.
