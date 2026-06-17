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Jochen Tittmar

Diterjemahkan oleh

"Sangat, sangat sulit untuk diterima": Thomas Müller memiliki dugaan menarik mengenai Thomas Tuchel

World Cup
England
T. Tuchel

Thomas Tuchel, yang akan menjalani debutnya di Piala Dunia bersama timnas Inggris, sesekali mendapat kritik. Kini, Thomas Müller mengungkapkan keraguannya terkait penerimaan pelatih asal Jerman tersebut di Inggris.

Di sela-sela pertandingan Piala Dunia antara Prancis dan Senegal (3:1), Müller mengatakan kepada Magenta TV mengenai hubungan para penggemar Inggris dengan pelatih tim nasional Jerman mereka: "Saya merasa mereka mengendalikan situasi dengan sangat baik. Mungkin tidak seperti yang dibayangkan oleh setiap orang Inggris. Saya rasa, bagi orang Inggris, sangat, sangat sulit untuk menerima bahwa seorang Jerman duduk di bangku pelatih."

  • Müller juga mengatakan, dalam beberapa percakapan dengan kenalannya di Inggris, ia diberi tahu bahwa bagi sebagian penggemar, bahkan trofi Piala Dunia yang telah lama dinantikan pun akan kehilangan nilainya karena ada seorang warga Jerman yang berdiri di pinggir lapangan. 

    Padahal, secara statistik, Tuchel sejauh ini hampir tidak memberikan alasan bagi kritik tersebut. Selama babak kualifikasi, ia membawa Three Lions melaju tanpa terkalahkan dan meraih poin penuh.

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  • England World Cup 2026 Media ActivityGetty Images Sport

    Müller membela skuad Tuchel

    Terutama penunjukan skuad oleh mantan pelatih Bayern itu memicu perdebatan sengit menjelang turnamen. Tidak dimasukkannya bintang-bintang top seperti Phil Foden atau Trent Alexander-Arnold cukup mengejutkan. 

    Namun, Müller yakin mengetahui alasan di balik hal tersebut dan membela pendekatan mantan pelatihnya: "Sekilas memang terlihat tidak biasa. Intinya di sini adalah untuk bertanding dalam sebuah turnamen. Dan ini juga tentang mempertimbangkan turnamen tersebut serta segala hal yang dibutuhkan untuk itu. Kamu akan memiliki pemain yang tidak banyak mendapat waktu bermain. Kamu juga akan memiliki pemain yang dibutuhkan untuk situasi-situasi khusus."

  • Müller: Tuchel telah belajar dari sejarah

    Menurut Müller, alasan tidak adanya pemain-pemain ternama itu terletak pada kesalahan-kesalahan di masa lalu. Generasi-generasi pemain profesional sebelumnya justru gagal karena hal itu. "Para pemain generasi sebelumnya sendiri sebenarnya sudah dengan sangat jelas mengatakan bahwa itu adalah masalah. Kami tidak bisa bekerja sama, kami semua terlalu sombong, hanya sekumpulan pemimpin kecil," kata pria berusia 37 tahun itu.

    Tuchel telah mengambil pelajaran dari sejarah ini dan, saat menyusun skuad, ia mengutamakan hierarki internal daripada daya tarik individu. “Menurut saya, dia berusaha memilih skuad yang menurutnya bisa menyatukan semua elemen yang dibutuhkan untuk menjadi juara dunia. Bukan sekadar untuk memuaskan mitra sponsor atau memastikan para bintang besar turut serta,” jelas Müller.

  • England MD-1 Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    Gambaran umum skuad Inggris

    Bagian timNama
    GawangJordan Pickford
    KiperDean Henderson
    Penjaga gawangJames Trafford
    BekMarc Guehi
    BekDan Burn
    BekEzri Konsa
    BekReece James
    BekNico O'Reilly
    BekJarell Quansah
    BekTino Livramento
    BekJohn Stones
    BekDjed Spence
    GelandangJude Bellingham
    GelandangDeclan Rice
    GelandangKobbie Mainoo
    GelandangEberechi Eze
    GelandangMorgan Rogers
    GelandangJordan Henderson
    GelandangElliot Anderson
    PenyerangHarry Kane
    PenyerangBukayo Saka
    PenyerangAnthony Gordon
    PenyerangOllie Watkins
    PenyerangMarcus Rashford
    PenyerangNoni Madueke
    PenyerangIvan Toney
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