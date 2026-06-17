"Sangat, sangat sulit untuk diterima": Thomas Müller memiliki dugaan menarik mengenai Thomas Tuchel

Müller juga mengatakan, dalam beberapa percakapan dengan kenalannya di Inggris, ia diberi tahu bahwa bagi sebagian penggemar, bahkan trofi Piala Dunia yang telah lama dinantikan pun akan kehilangan nilainya karena ada seorang warga Jerman yang berdiri di pinggir lapangan.

Padahal, secara statistik, Tuchel sejauh ini hampir tidak memberikan alasan bagi kritik tersebut. Selama babak kualifikasi, ia membawa Three Lions melaju tanpa terkalahkan dan meraih poin penuh.