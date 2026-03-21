"Sangat menarik!" - Liam Rosenior memuji rencana transfer Chelsea meski beredar rumor pemecatannya
Rosenior merencanakan perombakan besar-besaran di Chelsea
Rosenior mengungkapkan bahwa ia sedang melakukan pembicaraan intensif dengan petinggi Chelsea terkait perombakan strategis skuad pemain pada musim panas ini. Di tengah musim yang penuh gejolak dan kegagalan mengecewakan di Liga Champions setelah dikalahkan Paris Saint-Germain, pelatih kepala tersebut bekerja sama dengan direktur olahraga Winstanley dan Stewart untuk mengidentifikasi target-target utama.
Pertandingan di Stamford Bridge
Pelatih kepala menekankan bahwa pembicaraan ini berfokus pada pertumbuhan jangka panjang, dengan tujuan memperbaiki inkonsistensi yang telah mengganggu musim tim utama. Meskipun tekanan dari luar semakin meningkat, fokus internal tetap tertuju pada penguatan area-area tertentu di lapangan untuk memastikan The Blues kembali ke jajaran elit Eropa.
"Kami sedang melakukan pembicaraan yang sangat mendetail tentang area-area yang ingin kami perkuat," jelas Rosenior. "Saya telah melakukan pembicaraan yang sangat baik tentang apa yang menurut saya kami butuhkan. Sebenarnya, kami sangat sejalan dalam hal area mana yang ingin kami perkuat dan bagaimana cara melakukannya, yang sangat menggembirakan.
"Namun, yang paling penting adalah memastikan kami juga menangani situasi saat ini dengan benar. Memang bagus bisa merencanakan masa depan, tapi saya ingin memastikan kami juga berada dalam posisi yang baik. Kami ingin menang. Itulah mengapa saya di sini, dan saya sedang melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan pemilik klub dan direktur olahraga mengenai hal itu."
Menanggapi rumor tentang kepergian
Sementara itu, spekulasi terus bermunculan mengenai masa depan Enzo Fernandez, Cole Palmer, dan Moises Caicedo, terutama karena klub tersebut belum memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Fernandez baru-baru ini memicu kekhawatiran setelah ia menjawab "kita lihat saja nanti" ketika ditanya mengenai masa depannya dalam jangka panjang di Stamford Bridge.
Namun, Rosenior segera menepis spekulasi tentang kemungkinan eksodus massal. "Dalam percakapan saya dengan pemilik klub dan direktur olahraga, rencana kami tidak hanya bergantung pada apakah kami lolos ke Liga Champions atau tidak," kata Rosenior. "Tapi ada begitu banyak 'jika'. Kami hanya perlu memastikan bahwa 'jika' yang kami ciptakan sebisa mungkin positif, dan kami masih dalam posisi untuk melakukannya."
"Saya memiliki hubungan yang sangat, sangat baik dengan para pemain karena kami selalu berkomunikasi. Bukan hanya soal sepak bola, atau situasi kontrak mereka, tapi juga soal kehidupan mereka, bagaimana keadaan anak-anak mereka, bagaimana sekolahnya. Saya memiliki hubungan yang sangat, sangat dekat dengan Enzo dan para pemain lainnya. Soal kontrak dan di mana mereka ingin berada, tidak ada satu pun pemain di klub ini sejak saya di sini yang mengatakan bahwa dia tidak ingin berada di sini pada musim panas. Faktanya, percakapan lebih banyak tentang bagaimana kita bisa berkembang, apa yang bisa kita lakukan sebagai sebuah tim untuk berkembang, apa yang perlu kita lakukan untuk menang saat ini. Itulah posisi kita saat ini."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Chelsea?
Chelsea saat ini berada di peringkat keenam klasemen Liga Premier dengan 48 poin dari 30 pertandingan, tertinggal tiga poin dari Aston Villa di peringkat keempat dan satu poin di belakang Liverpool di peringkat kelima. Dengan delapan pertandingan liga tersisa, The Blues akan berusaha mengumpulkan poin sebanyak mungkin untuk memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Pertandingan Liga Premier mereka berikutnya adalah melawan Everton pada hari Sabtu, sebelum menghadapi Port Vale di perempat final Piala FA setelah jeda internasional.
