"Sangat menarik!" - Liam Rosenior memuji rencana transfer Chelsea meski beredar rumor pemecatannya

Sementara itu, spekulasi terus bermunculan mengenai masa depan Enzo Fernandez, Cole Palmer, dan Moises Caicedo, terutama karena klub tersebut belum memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Fernandez baru-baru ini memicu kekhawatiran setelah ia menjawab "kita lihat saja nanti" ketika ditanya mengenai masa depannya dalam jangka panjang di Stamford Bridge.

Namun, Rosenior segera menepis spekulasi tentang kemungkinan eksodus massal. "Dalam percakapan saya dengan pemilik klub dan direktur olahraga, rencana kami tidak hanya bergantung pada apakah kami lolos ke Liga Champions atau tidak," kata Rosenior. "Tapi ada begitu banyak 'jika'. Kami hanya perlu memastikan bahwa 'jika' yang kami ciptakan sebisa mungkin positif, dan kami masih dalam posisi untuk melakukannya."

"Saya memiliki hubungan yang sangat, sangat baik dengan para pemain karena kami selalu berkomunikasi. Bukan hanya soal sepak bola, atau situasi kontrak mereka, tapi juga soal kehidupan mereka, bagaimana keadaan anak-anak mereka, bagaimana sekolahnya. Saya memiliki hubungan yang sangat, sangat dekat dengan Enzo dan para pemain lainnya. Soal kontrak dan di mana mereka ingin berada, tidak ada satu pun pemain di klub ini sejak saya di sini yang mengatakan bahwa dia tidak ingin berada di sini pada musim panas. Faktanya, percakapan lebih banyak tentang bagaimana kita bisa berkembang, apa yang bisa kita lakukan sebagai sebuah tim untuk berkembang, apa yang perlu kita lakukan untuk menang saat ini. Itulah posisi kita saat ini."