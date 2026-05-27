"Sangat membantu kami" - Deco menegaskan Barcelona "puas" dengan Marcus Rashford saat Man Utd mempertimbangkan penjualan permanen

Rashford telah menghidupkan kembali kariernya di Catalonia, dan Deco dengan cepat memuji profesionalisme serta kontribusi pemain pinjaman dari United tersebut. Meskipun menghadapi persaingan ketat untuk memperebutkan tempat di lini serang asuhan Hansi Flick, Rashford mencetak 14 gol di semua kompetisi, termasuk tendangan bebas yang mengesankan dalam El Clasico yang menjadi sorotan musim ini.

"Marcus telah banyak membantu kami karena ia datang sebagai pemain pinjaman. Tidak mudah bagi pemain sekelasnya untuk datang sebagai pemain pinjaman karena ia adalah pemain top. Ia banyak membantu kami karena ia memiliki tanggung jawab untuk menggantikan Raphinha. Itu tidak mudah, tetapi ia melakukannya dengan sangat baik," kata Deco kepada BBC Sport. Mantan gelandang Portugal itu juga mencatat bagaimana Rashford menghadapi masa-masa di bangku cadangan, dengan menyatakan: "Terkadang dia [berada] di bangku cadangan dan itu tidak mudah, tetapi dia bereaksi dengan sangat baik dan dia melakukan segalanya."