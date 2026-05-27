"Sangat membantu kami" - Deco menegaskan Barcelona "puas" dengan Marcus Rashford saat Man Utd mempertimbangkan penjualan permanen
Barcelona puas dengan kontribusi Rashford
Rashford telah menghidupkan kembali kariernya di Catalonia, dan Deco dengan cepat memuji profesionalisme serta kontribusi pemain pinjaman dari United tersebut. Meskipun menghadapi persaingan ketat untuk memperebutkan tempat di lini serang asuhan Hansi Flick, Rashford mencetak 14 gol di semua kompetisi, termasuk tendangan bebas yang mengesankan dalam El Clasico yang menjadi sorotan musim ini.
"Marcus telah banyak membantu kami karena ia datang sebagai pemain pinjaman. Tidak mudah bagi pemain sekelasnya untuk datang sebagai pemain pinjaman karena ia adalah pemain top. Ia banyak membantu kami karena ia memiliki tanggung jawab untuk menggantikan Raphinha. Itu tidak mudah, tetapi ia melakukannya dengan sangat baik," kata Deco kepada BBC Sport. Mantan gelandang Portugal itu juga mencatat bagaimana Rashford menghadapi masa-masa di bangku cadangan, dengan menyatakan: "Terkadang dia [berada] di bangku cadangan dan itu tidak mudah, tetapi dia bereaksi dengan sangat baik dan dia melakukan segalanya."
Masa depan yang menetap di Camp Nou?
Dengan kabar bahwa Man Utd siap melepas Rashford secara permanen, perhatian kini beralih pada apakah Barcelona akan mengaktifkan opsi pembelian senilai €35 juta (£30 juta). Meskipun sang penyerang telah mengisyaratkan keinginannya untuk tetap di La Liga setelah musim yang produktif, Deco tetap enggan berkomentar mengenai kesepakatan definitif, namun ia dengan jelas mengungkapkan kekagumannya secara pribadi terhadap sang pemain.
Direktur olahraga Barca itu menambahkan mengenai penampilan Rashford musim ini, yang membuatnya mendapat tempat di skuad Inggris, ia berkata: "Musimnya sangat bagus dan kami senang ia memenangkan La Liga bersama kami. Ia pantas mendapatkannya, ia bekerja keras dan berjuang keras untuk berada di sini. Kami senang dengan dia."
Awal era baru
Keberhasilan musim ini telah meyakinkan Deco bahwa Barcelona berada di ambang masa kejayaan di kompetisi domestik maupun Eropa. Dengan bintang-bintang muda seperti Lamine Yamal dan Pau Cubarsi yang memimpin serangan, direktur olahraga tersebut yakin bahwa hasrat skuad untuk meraih gelar juara belum terpuaskan, meskipun mereka telah berhasil merebut gelar liga dua kali berturut-turut di atas Real Madrid.
"Memang benar kami telah memenangkan dua gelar La Liga, tetapi para pemain ini ingin meraih lebih banyak lagi, mereka yakin bahwa mereka bisa meraih lebih banyak lagi," jelas Deco. "Itulah mengapa hal ini penting, karena jika para pemain yakin mereka bisa mencapai hal-hal yang lebih penting, Anda akan melihat bahwa mereka masih ingin melakukan sesuatu yang penting. Saya percaya bahwa bagi saya, tim ini adalah awal dari sebuah era, awal dari sejarah tim ini karena mereka masih sangat muda dan masih ingin meraih sesuatu yang penting."
Revolusi taktis Flick membuahkan hasil
Kedatangan Hansi Flick telah mengubah suasana di Barcelona, dengan pelatih asal Jerman itu membangun tim yang kompak dan sangat mengandalkan pengembangan pemain dari dalam. Deco meyakini bahwa skuad saat ini terstruktur dengan sangat baik sehingga klub tidak perlu melakukan perombakan besar-besaran pada musim panas seperti yang sering terjadi dalam jendela transfer mereka belakangan ini.
Dengan memadukan lulusan La Masia dengan para bintang mapan, Flick telah menciptakan model kesuksesan yang berkelanjutan. "Hansi Flick telah membangun tim yang berarti kami tidak perlu mencari empat hingga lima pemain di bursa transfer," kata Deco.