'Sang Profesor' Peracik Anak-Anak Muda & Gila Proses: Apa Yang Bisa Diharap Dari Manajer Baru Chelsea Liam Rosenior?

Ketika Rosenior ditambahkan ke dalam daftar rotasi pakar Sky Sports pada tahun 2018, ia menggabungkannya dengan pekerjaan sebagai asisten manajer untuk tim Brighton Under-23 (karena seberapa baik Chelsea mempekerjakannya di tahun 2026 tanpa melihat pengalaman dengan The Seagulls di CV Anda, bukan? ...). Setahun kemudian, ia diangkat sebagai 'pelatih tim utama spesialis' di staf Phillip Cocu di Derby.

The Rams menjelaskan kekuatan Rosenior secara detail dalam pernyataan mereka kala mengumumkan kedatangannya: "Posisi Rosenior di staf tim utama, selain bekerja dengan pemain di lapangan latihan dengan penekanan khusus pada pengembangan individu bakat muda yang muncul, akan melihatnya memainkan peran penting dalam analisis oposisi pra-pertandingan dengan departemen pencarian bakat dan analisis. Dia juga akan berada di posisi yang baik untuk memberikan saran dan bimbingan dari karier bermainnya sendiri, yang sebagian besar dimainkan di Premier League dan Championship, untuk membantu mengelola tantangan angka dan penjadwalan yang luas yang dihadapi sepanjang musim."

Cocu meninggalkan Derby pada tahun 2020, dan kemudian Rosenior bertindak sebagai asisten untuk bos baru Wayne Rooney, yang menggantung sepatu bolanya untuk melangkah pertama kali ke manajemen. Kedua bekerja sama dengan sangat baik, dengan Rooney santai dalam pendekatannya dan Rosenior sering bergerak di tepi area teknis dengan instruksi taktis.

"Dia telah mengambil peluang, dan semoga itu membuahkan hasil karena saya pikir Liam adalah pelatih yang sebaik yang pernah saya bekerja sama," kata Rooney pada program 'Wayne Rooney Show'BBC pada hari Senin. "Detailnya, bagaimana dia mendekati hari demi hari, dia sebaik yang pernah saya bekerja sama.

"Liam sangat penting bagi saya. Dia luar biasa dalam kemampuan melatihnya. Saya lebih sebagai manajer dan berurusan dengan pemain dan segalanya. Jadi saya banyak belajar darinya dari sudut pandang itu dan kemudian saya pikir dia telah melakukan pekerjaan dengan baik secara keseluruhan."