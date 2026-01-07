'Sang Profesor' Peracik Anak-Anak Muda & Gila Proses: Apa Yang Bisa Diharap Dari Manajer Baru Chelsea Liam Rosenior?

Ketika Roman Abramovich mengelola Chelsea, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Tidak ada harga yang tidak akan mereka bayar untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Klub ini masih memiliki pemilik kaya, tetapi bahkan dengan pembatasan yang dipaksakan oleh PSR Liga Premier dan FFP UEFA, ambisi mereka sedikit berbeda.
Semua yang keluar dari Chelsea menunjukkan bahwa mereka membangun untuk jangka panjang, bukan hanya untuk saat ini. Hasil hanya penting sampai batas tertentu daripada menentukan kebijakan. Ini tentang pengembangan dan kemajuan aset mereka yang menjadi kunci.
Itulah sebabnya BlueCo memutuskan untuk mengambil pelatih kepala dari klub kedua mereka, tim Ligue 1 Strasbourg, dan menempatkannya sebagai penanggung jawab anak kesayangan mereka. Liam Rosenior, pria Inggris berusia 41 tahun yang dipekerjakan pada tahun 2024 untuk menggantikan Patrick Vieira, sekarang akan memiliki kesempatan untuk menggantikan Enzo Maresca di Stamford Bridge.
Kebanyakan penggemar sepak bola Inggris yang mengingat Rosenior akan mengenalnya sebagai bek yang menghabiskan karir bermainnya berpindah antara Liga Premier dan Championship, beralih ke dunia komentar sebelum mengambil pekerjaan kepelatihan di tingkat kedua. Tetapi apa yang akan dia bawa ke Chelsea sebagai pelatih kepala yang baru?