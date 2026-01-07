Liam Rosenior GFXGOAL
Anugerah Pamuji

'Sang Profesor' Peracik Anak-Anak Muda & Gila Proses: Apa Yang Bisa Diharap Dari Manajer Baru Chelsea Liam Rosenior?

Ada nuansa nostalgia dalam pemecatan mendadak manajer oleh Chelsea dan upaya tergesa-gesa untuk membawa pengganti di tengah musim. Perbedaan kali ini adalah mereka bukan tim yang penuh dengan pemain kelas dunia yang mengejar gelar Liga Premier, melainkan kumpulan pemain muda berbakat dengan sedikit harapan untuk meraih sukses langsung.

Ketika Roman Abramovich mengelola Chelsea, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Tidak ada harga yang tidak akan mereka bayar untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Klub ini masih memiliki pemilik kaya, tetapi bahkan dengan pembatasan yang dipaksakan oleh PSR Liga Premier dan FFP UEFA, ambisi mereka sedikit berbeda.

Semua yang keluar dari Chelsea menunjukkan bahwa mereka membangun untuk jangka panjang, bukan hanya untuk saat ini. Hasil hanya penting sampai batas tertentu daripada menentukan kebijakan. Ini tentang pengembangan dan kemajuan aset mereka yang menjadi kunci.

Itulah sebabnya BlueCo memutuskan untuk mengambil pelatih kepala dari klub kedua mereka, tim Ligue 1 Strasbourg, dan menempatkannya sebagai penanggung jawab anak kesayangan mereka. Liam Rosenior, pria Inggris berusia 41 tahun yang dipekerjakan pada tahun 2024 untuk menggantikan Patrick Vieira, sekarang akan memiliki kesempatan untuk menggantikan Enzo Maresca di Stamford Bridge.

Kebanyakan penggemar sepak bola Inggris yang mengingat Rosenior akan mengenalnya sebagai bek yang menghabiskan karir bermainnya berpindah antara Liga Premier dan Championship, beralih ke dunia komentar sebelum mengambil pekerjaan kepelatihan di tingkat kedua. Tetapi apa yang akan dia bawa ke Chelsea sebagai pelatih kepala yang baru?

  • Huddersfield Town v Derby County - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Persetujuan Rooney

    Ketika Rosenior ditambahkan ke dalam daftar rotasi pakar Sky Sports pada tahun 2018, ia menggabungkannya dengan pekerjaan sebagai asisten manajer untuk tim Brighton Under-23 (karena seberapa baik Chelsea mempekerjakannya di tahun 2026 tanpa melihat pengalaman dengan The Seagulls di CV Anda, bukan? ...). Setahun kemudian, ia diangkat sebagai 'pelatih tim utama spesialis' di staf Phillip Cocu di Derby.

    The Rams menjelaskan kekuatan Rosenior secara detail dalam pernyataan mereka kala mengumumkan kedatangannya: "Posisi Rosenior di staf tim utama, selain bekerja dengan pemain di lapangan latihan dengan penekanan khusus pada pengembangan individu bakat muda yang muncul, akan melihatnya memainkan peran penting dalam analisis oposisi pra-pertandingan dengan departemen pencarian bakat dan analisis. Dia juga akan berada di posisi yang baik untuk memberikan saran dan bimbingan dari karier bermainnya sendiri, yang sebagian besar dimainkan di Premier League dan Championship, untuk membantu mengelola tantangan angka dan penjadwalan yang luas yang dihadapi sepanjang musim."

    Cocu meninggalkan Derby pada tahun 2020, dan kemudian Rosenior bertindak sebagai asisten untuk bos baru Wayne Rooney, yang menggantung sepatu bolanya untuk melangkah pertama kali ke manajemen. Kedua bekerja sama dengan sangat baik, dengan Rooney santai dalam pendekatannya dan Rosenior sering bergerak di tepi area teknis dengan instruksi taktis.

    "Dia telah mengambil peluang, dan semoga itu membuahkan hasil karena saya pikir Liam adalah pelatih yang sebaik yang pernah saya bekerja sama," kata Rooney pada program 'Wayne Rooney Show'BBC pada hari Senin. "Detailnya, bagaimana dia mendekati hari demi hari, dia sebaik yang pernah saya bekerja sama.

    "Liam sangat penting bagi saya. Dia luar biasa dalam kemampuan melatihnya. Saya lebih sebagai manajer dan berurusan dengan pemain dan segalanya. Jadi saya banyak belajar darinya dari sudut pandang itu dan kemudian saya pikir dia telah melakukan pekerjaan dengan baik secara keseluruhan."

    • Iklan
  • Liam Delap Liam RoseniorGetty Images

    Mengembangkan pemuda

    Peran penuh waktu pertama Rosenior sebagai pelatih kepala datang di tim Championship Hull City, yang ia bawa ke posisi ketujuh pada musim 2023/24 dan yang dianggap banyak pihak melebihi ekspektasi mereka. Selama masa itu, ia banyak mengandalkan penggunaan pemain muda, termasuk striker Chelsea saat ini Liam Delap, mantan gelandang Liverpool Tyler Morton dan Fabio Carvalho, serta bek Jacob Greaves, yang dijual ke Ipswich Town pada akhir musim itu dengan nilai awal £15 juta.

    Sejak musim panas 2024, Rosenior telah menjadi pelatih kepala Strasbourg di Ligue 1. Skuad mereka musim ini adalah yang termuda di divisi teratas Prancis, dengan usia rata-rata 22,6 tahun, hampir satu tahun lebih muda dari tim berikutnya di papan peringkat tersebut (Auxerre dengan 23,5 tahun). Meskipun ini adalah bagian dari proyek olahraga yang lebih luas dari BlueCo, dan dilihat di Prancis sebagai aspek yang mendukung Chelsea lebih dari apa pun, mengembangkan pemain muda jelas menjadi bagian dari filosofi Rosenior sendiri juga. Harapannya adalah ia akan membawa tingkat kedewasaan ke ruang ganti yang memiliki masalah disiplin di lapangan yang parah.

    "Apakah saya manajer atau pelatih? Saya keduanya," kata Rosenior kepada ITV. "Melatih adalah mendidik, melatih adalah ingin meningkatkan pemain pada level teknis dan taktis. Manajemen adalah memastikan bahwa Anda memiliki budaya yang kuat, bahwa pemain Anda memiliki aturan dan regulasi, dan Anda mengelola mereka dengan cara yang benar. Dalam bahasa Inggris, 'manage', jika Anda membelah dua kata, adalah 'man' dan 'age'. Pria semakin menua."

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-ANGERSAFP

    Taktik dan formasi apa yang digunakan oleh Rosenior?

    Salah satu kritik utama penggemar Chelsea terhadap Maresca adalah ketidakfleksibelan taktisnya. Mereka biasanya mengatur formasi 4-2-3-1, dengan setidaknya satu bek sayap diubah posisinya untuk menciptakan kelebihan di lini tengah. Kecuali beberapa perubahan kecil di sana-sini, gaya bermain The Blues mudah ditebak dan rentan terhadap penampilan yang lesu melawan blok rendah. Mereka membutuhkan ruang yang cukup di depan mereka untuk menciptakan peluang dan mencetak gol sesuka hati.

    Rosenior, seperti Maresca, ingin timnya bermain dari belakang, terlepas dari lawan dan situasi, dengan pilihan yang hampir selalu tersedia di seluruh lapangan. Dia sering berbicara tentang 'keberanian' dengan bola dan ingin para pemainnya 'all in'. Hal itu dapat mengganggu penonton di Stamford Bridge yang lebih menyukai sepak bola dengan tempo lebih cepat, meskipun itu berarti penguasaan bola lebih sedikit dan harus bertahan dalam beberapa kesempatan. Tidak akan ada banyak kesabaran dalam permainan kandang ini, terutama jika para pemain bertahan Chelsea terus melakukan kesalahan mencolok dengan bola.

    Untuk sebagian besar musim 2025/26, Rosenior, yang dijuluki 'Le Professeur' (Sang Profesor), menempatkan Strasbourg dalam sistem 3-4-3 yang cair, dengan striker setinggi 6'5 yang cepat, Emmanuel Emegha, yang akan bergabung dengan Chelsea musim panas ini, memimpin sebagai kapten saat fit. Mereka memiliki rata-rata penguasaan tertinggi ketujuh di Ligue 1 dengan 52,9 persen, dan mampu membongkar tim baik saat mendominasi maupun bermain dalam transisi. Strasbourg juga dikenal dengan formasi empat bek yang lebih ortodoks, dan tidak ada jaminan Rosenior akan bertahan hanya dengan satu sistem seperti yang dilakukan Ruben Amorim dengan nasib buruknya di Manchester United.

    Terlepas dari usia muda Strasbourg, Rosenior telah mematangkan banyak pemain terbaik mereka. Musim lalu, pemain pinjaman Chelsea, Andrey Santos, muncul sebagai salah satu talenta terbaik di Ligue 1 sebelum kembali ke skuad utama Maresca untuk musim ini. Bahkan dengan klub yang berfungsi sebagai pemasok pemain untuk Chelsea dan protes dari penggemar terhadap hal ini, para pemain dan pelatih kepala Strasbourg telah melampaui semua itu, mengamankan kembalinya ke Eropa untuk musim ini, di mana mereka mengalahkan Crystal Palace dan finis pertama di fase liga Conference League.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-STRASBOURGAFP

    Mengesankan Luis Enrique

    Salah satu pencapaian besar Strasbourg di bawah Rosenior datang kembali pada bulan Oktober ketika mereka menahan juara Eropa Paris Saint-Germain dengan hasil imbang 3-3 di Parc des Princes. Luar biasa, tim tamu sangat bernilai untuk keunggulan 3-1 mereka pada satu titik.

    Selama lebih dari satu jam di ibu kota Prancis, Strasbourg adalah tim yang lebih baik. Mereka berpegang pada prinsip mereka dan mencoba mengungguli tuan rumah, berusaha mengatasi tekanan agresif kapan pun memungkinkan dan mendikte permainan dengan cara mereka sendiri. Hampir saja mereka mendapatkan tiga poin, tetapi mereka harus puas dengan satu poin.

    "Saya terkesan dengan pekerjaan Liam," kata bos PSG Luis Enrique setelah pertandingan tentang Rosenior. "Saya tahu pertandingan ini akan sulit. Kami memulai dengan baik menunjukkan superioritas dengan dan tanpa bola, tetapi akhir babak pertama buruk. Kami membaik setelah jeda dan tahap akhir sangat positif. Kesan pertama saya adalah bahwa Strasbourg adalah salah satu tim terbaik di Ligue 1, dalam cara mereka bermain."

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-LE HAVREAFP

    Kelemahan dan kerugian

    Seperti halnya manajer lainnya, Rosenior memiliki kekurangan dan tidak sempurna. Kritik utama terhadap Strasbourg musim ini adalah kehilangan tenaga di akhir pertandingan, sementara skuad mereka cukup terkuras saat mencapai jeda musim dingin di Prancis.

    Ketika intensitas menekan Strasbourg berhasil, itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Namun ketika lawan dapat mengatasinya, mereka menjadi rentan. Sering kali semangat muda mereka lebih mendominasi, dan kepala yang belum dewasa dibiarkan turun. Strategi andalan biasanya tidak berubah, dengan pers Prancis mempertanyakan apakah Rosenior memiliki 'rencana B' selama pertandingan saat situasi berbalik melawannya.

    Strasbourg di bawah Rosenior cenderung kesulitan di laga tandang tanpa dukungan dari penonton setia di Stade de la Meinau. Sisi keren dari hal itu adalah timnya dapat menjadikan stadion mereka sendiri sebagai benteng, tetapi di klub seperti Chelsea, itu sudah menjadi harapan dasar.

    Hampir pasti akan ada pertandingan yang menampilkan semacam penghinaan dalam memainkan bola dari belakang. Harus ada juga gol tim yang menyenangkan untuk ditonton. Ini adalah sistem risiko-reward yang dipegang oleh Rosenior. Bagaimana ia akan bertahan dalam tekanan di salah satu klub terbesar di dunia masih harus dilihat.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-STRASBOURGAFP

    Kesempatan besar

    Rosenior, lahir di Wandsworth, menjadi pelatih kepala kulit hitam kedua Chelsea, mengikuti jejak Ruud Gullit yang hebat. Pada saat begitu banyak pelatih kulit hitam, apalagi pelatih kulit hitam Inggris, berjuang untuk dipertimbangkan dalam pekerjaan elit di permainan ini, itu adalah sebuah kemenangan bahwa Rosenior berhasil mencapai posisi ini.

    Chelsea sebagai klub memiliki sejarah panjang dan rumit dengan rasisme yang bergesekan beberapa dekade lalu. Dalam beberapa waktu terakhir, mereka aktif berusaha untuk memperbaiki dan membersihkan citra yang pernah menodai mereka. Pada tahun 2023, mereka memesan sebuah film dokumenter berjudul 'Blue Is The Colour', menyelidiki bagaimana para penggemar dari berbagai latar belakang melihat isu tersebut.

    Sejarah modern Chelsea telah ditulis oleh banyak pemain kulit hitam. Xaymaca Awoyungbo, orang di balik film dokumenter tersebut, mengatakan kepada The Athletic: "Saya benar-benar merasa diterima (di Chelsea). Pengalaman orang-orang dalam film dokumenter itu nyata tetapi, seperti salah satu penggemar pada akhir film tersebut mengatakan, kami memiliki pemain seperti (Didier) Drogba, (Michael) Essien, Mikel (John Obi) yang menunjukkan citra Chelsea yang berbeda. Saya tidak pernah merasa seperti, 'Apakah saya termasuk di sini?'. Itu lebih pada sejarah yang membuat saya merasa ragu. Secara pribadi, menonton pertandingan tidak pernah menjadi masalah (dalam arti tersebut)."

    Paul Canoville adalah pemain kulit hitam pertama Chelsea selama tahun 1980-an, dan meskipun ia menerima pelecehan rasial pada saat itu, ia telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk yayasan dengan nama yang sama dan dipandang sebagai suara kunci dalam perjuangan klub melawan diskriminasi. Canoville mengatakan kepada Daily Telegraph: "Yang benar-benar menarik perhatian saya tentang Liam adalah dia tumbuh dan bermain tidak jauh dari sini (Chelsea), dia mengenal komunitas ini. Ayahnya Leroy memiliki MBE atas pekerjaannya menangani diskriminasi dalam olahraga. Itulah yang kami lakukan di The Paul Canoville Foundation, bekerja dengan kaum muda setiap hari. Ada keselarasan nyata di sana, bukan?

    "Ketika anak-anak melihat seseorang seperti Liam yang mengelola klub mereka, seseorang yang terlihat seperti mereka, yang berasal dari tempat mereka, yang berasal dari keluarga yang memperjuangkan apa yang benar... itu luar biasa, kawan. Itu harapan. Itu menunjukkan kepada mereka bahwa jalan itu ada."

  • Chelsea v Liverpool - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Apakah ini akan berarti?

    Peran Chelsea di era BlueCo semakin terlihat tidak stabil. Thomas Tuchel dipecat pada September 2022 sedikit lebih dari 12 bulan setelah memenangkan Liga Champions. Penerusnya yang banyak dicari, Graham Potter, bahkan tidak bertahan sampai akhir musim tersebut. Mauricio Pochettino setidaknya mendapatkan satu tahun penuh sebelum kedua pihak sepakat untuk berpisah. Maresca dikagumi dan dipekerjakan karena campuran mentalitas dan pengetahuan taktisnya, tetapi tampaknya dari luar dia terlalu besar kepala.

    Inilah mengapa klub mengambil kesempatan pada Rosenior. Mereka jelas mengetahui pekerjaannya di Strasbourg, tetapi ini adalah lompatan besar dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Operasi yang lebih masuk akal adalah melihat pool yang sama seperti Manchester United saat ini.

    Jika Rosenior berhasil, dia akan menghadapi risiko yang sama seperti Maresca, diharapkan tetap menjadi bagian dari keseluruhan daripada membiarkan dirinya tumbuh dan mengambil lebih banyak otoritas. Jika dia gagal, maka klub dan direktur olahraganya akan gagal. Penunjukan ini lebih berisiko daripada penunjukan sebelumnya di bawah kepemilikan ini. Mereka harus berhati-hati dengan apa yang mereka inginkan.

