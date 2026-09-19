FC Internazionale Milano, presidennya Giuseppe Marotta, Wakil Presiden Javier Zanetti, pelatih Cristian Chivu beserta stafnya, para pemain, dan seluruh keluarga besar Inter bergabung dengan duka mendalam atas wafatnya Sandro Mazzola, legenda Inter dan sepak bola dunia, dan dalam mengenangnya, memeluk keluarganya.





Keinginan untuk mengenang bercampur dengan rasa segan: betapa sulit menemukan kata-kata terbaik untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sosok yang menulis sejarah, benar-benar menulisnya, dengan cara yang tak terhapuskan dan tanpa preseden?





Lalu segalanya terasa berat, digenggam oleh kesedihan yang sudah hadir dan tak akan meninggalkan kami, karena rasanya kami masih melihatnya di sini, antara kantor pusat dan Appiano, mengenang Puskas, Herrera, Suarez, dan Corso, satu anekdot demi anekdot yang langsung berpadu dengan masa kini, gairah untuk Inter yang menyala di matanya, berbicara tentang Lautaro dan Inter kami, yang sekarang, yang selalu ada.





Sandro Mazzola adalah salah satu pesepakbola terbesar dalam sejarah. Bukan hanya dalam sejarah Inter. Dia adalah sejarah Inter: masuk ke dalamnya sejak bocah dan tak pernah benar-benar pergi. Di pundaknya ada beban berat, kenangan tentang seorang ayah yang tampak tak terkalahkan. Dalam takdirnya, ada dua legenda Inter yang pada kenyataannya membesarkannya, mendampinginya menapaki jalan sejarah.





Satu seragam untuk seumur hidup, satu mimpi. Dibangun tanpa seorang ayah, yang hilang dalam tragedi Superga, tragedi Grande Torino. Alessandro berusia enam tahun, lima bulan, dan 23 hari, bagi semua orang dia adalah Sandro, Sandrino. Ia melihat wajah-wajah hancur dari orang-orang yang memeluknya dan mengusap kepalanya, dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sosok Valentino, Sandro kenal lewat kisah epik yang diwariskan dari hari ke hari. Ia mulai memupuknya di Oratorio San Lorenzo di Milan, di Porta Ticinese, dalam pertandingan di seluruh lapangan melawan Adriano Celentano. Bukan satu-satunya penggemar Inter yang menandai pertumbuhannya: Giuseppe Meazza dan Benito Lorenzi. Meazza membesarkannya secara teknis, mengajarinya semua rahasia. Lorenzi datang ke rumah Sandro, di Cassano d’Adda, dengan sepatu dan bola. Pada usia 8 tahun, Mazzola dan saudaranya pada dasarnya adalah maskot Inter: antara lapangan, ruang ganti, dan stadion, sebuah pembentukan Inter seutuhnya.





Melewati tahapan dengan cepat, menjadi dewasa karena kebutuhan. Sandrino melakukannya dengan cepat, juga berkat berbagai peristiwa. Ia, kelahiran 1942, dilempar ke lapangan bersama tim utama dalam laga ulangan Juventus-Inter yang tersohor, 10 Juni 1961, di Turin. Dari ujian lisan di sekolah ke perjalanan ke ibu kota Piemonte, tempat Moratti dan Herrera menurunkan tim Primavera. Laga berakhir 9-1, untuk Inter gol dicetak oleh seorang anak muda yang kurus dan piawai dalam sentuhan: Sandro Mazzola. Usianya 18 tahun.





Seorang second striker, begitulah kami akan menyebutnya hari ini. Seorang nomor 8 dan nomor 10, seperti nomor punggung yang ia kenakan di Inter. Gelandang serang atau penyerang tengah? Herrera berhasil membangun peran yang tepat untuknya, demi ledakan yang tak terbendung di dalam pasukan spektakuler bernama Grande Inter. Pengukuhannya? Sangat cepat, disahkan oleh para raksasa sepak bola dunia. Prater, Wina, final Piala Champions, 1964. Saat memasuki lapangan, Suarez-lah yang mendorong Mazzola masuk: Sandro sempat terpaku mengagumi idolanya di luar ruang ganti, Di Stefano, Puskas, dan para juara Real Madrid lainnya. Lalu di lapangan, dua gol. Brace di final Piala Champions, gelar Eropa pertama Inter, sebuah kejayaan tanpa preseden dengan tanda tangan Mazzola dan pujian dari Puskas: “Kamu layak menyandang nama ayahmu Valentino,” kata sang legenda Hungaria itu, sambil menghadiahkan jerseinya.





Kisah-kisah yang kami hafal di luar kepala, yang kami dengar lagi dan lagi tanpa pernah bosan, setiap kali menemukan detail baru, diceritakan oleh suaranya yang ramah dan selalu terharu ketika mengenang. Sebuah rasa pengabdian dan terima kasih sepenuhnya kepada Inter - “bagi saya seperti seorang ibu” -, yang dibalas dengan tak terhitung aksi, gol, dan keajaiban. Empat Scudetto, dua Piala Champions, 2 Piala Interkontinental, gelar top skor Serie A (pada 1965 dengan 17 gol) dan di Piala Champions (7 gol pada 1964). Runner-up Ballon d'Or 1971 di belakang Johan Cruyff.





Grande Inter milik Angelo Moratti, Helenio Herrera, Sarti, Burgnich, Facchetti. Mazzola ada di sana, di antara lini tengah dan lini depan, menggambar lintasan dan mencetak gol. Malam-malam Eropa, sore-sore di Meazza. Gol-gol yang sangat penting dan tak terlupakan. Ciri khasnya melawan Independiente di Piala Interkontinental, comeback atas Liverpool yang ditandai dan dirayakan dengan “When the Saints Go Marching In” yang diputar keras melalui pengeras suara San Siro. Lalu lagi: gol di derby setelah 13 detik, gol dalam Inter-Lazio pada 1966 yang menghadirkan Bintang Pertama. Sampai 1977. Di antaranya, Euro bersama Italia, Piala Dunia, estafet dengan Rivera.





17 musim, 565 pertandingan resmi, 158 gol. Ikatannya dengan Inter tak pernah benar-benar berakhir, dengan karier sebagai eksekutif lalu direktur olahraga. Bahkan di balik meja kerja, instingnya tetap unik. Platini dan Falcao, lalu gagal terwujud. Zenga, dibawa kembali ke Milan dari Sambenedettese. Dan, yang terutama, Ronaldo. Sang Fenomena, datang setelah desakan Moratti dan Mazzola, tepatnya. Ketika R9 diperkenalkan di kantor pusat Inter, di sisinya ada Luis Suarez dan Sandro Mazzola.





Kunjungannya ke kantor pusat Inter terus berlanjut bahkan dalam beberapa tahun terakhir, dia yang masuk Hall of Fame klub, selalu berbicara tentang ikatan yang unik dan tak terpisahkan dengan warna Inter. Ia juga melakukannya ketika menceritakannya kepada Lautaro dan rekan-rekannya, dalam kunjungan baru-baru ini ke Appiano Gentile. Tempat ia merasa seperti di rumah, tempat ia mengenang pemusatan latihan bersama Herrera, di antara anekdot-anekdot luar biasa dan menghibur.





Kasih sayang para penggemar Inter juga ia rasakan secara langsung pada Mei 2024, pada hari perayaan Bintang Kedua: dia - bersama Bedin dan Cappellini - berada di lapangan, dirayakan untuk bintang pertama yang datang 58 tahun sebelumnya.





Ia bersinar di lapangan, dan masih bersinar sekarang, bintang si kumis itu. Yang, seperti kerap ia ceritakan, hanya memiliki satu keinginan terakhir: “Dikenang sebagai orang baik, yang tetap bermain habis-habisan bahkan ketika mustahil untuk menang, seperti dalam laga 9-1 itu.”





Kami akan melakukannya, Sandro.



