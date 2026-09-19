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Portrait taken 08 May 1970 in Italy, of Italian foAFP
Diterjemahkan oleh

Sandro Mazzola meninggal dunia pada usia 83 tahun: kenangan dari Inter dan seluruh sepakbola Italia

Inter
S. Mazzola
Italy
FEATURES
Opini
Serie A

Dunia sepak bola berduka.

Dunia sepak bola berduka atas Sandro Mazzola, yang meninggal dunia pada usia 83 tahun.


Takdir yang terasa seperti lelucon, Sabtu 19 September bertepatan dengan peringatan 100 tahun peresmian stadion San Siro, yang menjadi tuan rumah derby Milan yang dimenangi 6-3 oleh Inter.


Rumahnya seumur hidup, tempat ia bermain selama dua dekade dari 1957 hingga 1977. Dengan mencetak 162 gol dalam 566 pertandingan bersama Inter, satu-satunya seragam yang dikenakannya sepanjang karier.


Pengecualian hanya untuk seragam Timnas Italia, yang bersamanya ia mencetak 22 gol dalam 70 penampilan. Memenangi Piala Eropa pada 1968 dan mencapai final Piala Dunia Meksiko 1970, yang kalah 4-1 dari Brasil setelah semifinal legendaris yang dimenangi 4-3 oleh Italia atas Jerman setelah perpanjangan waktu.


Belum lagi 4 Scudetto, 2 Piala Champions, dan 2 Piala Interkontinental yang dimenangi bersama Inter. Klub itu pada dasarnya mengadopsinya sejak pada usia 6 tahun ia menjadi yatim akibat kematian sang ayah, Valentino Mazzola, sosok simbolik Grande Torino yang meninggal pada usia 30 tahun pada 4 Mei 1949 dalam tragedi udara di Superga.


Setelah gantung sepatu, Sandro Mazzola bekerja untuk Inter milik Massimo Moratti sebagai direktur olahraga (peran yang kemudian juga dijalaninya di Torino), dengan membawa Fenomeno Brasil Ronaldo ke Milan, yang baru saja berusia 50 tahun.


Pada akhirnya, Mazzola juga menjadi komentator teknis di televisi untuk Rai Sport dan TeleMontecarlo.


  • PERNYATAAN RESMI INTER

    FC Internazionale Milano, presidennya Giuseppe Marotta, Wakil Presiden Javier Zanetti, pelatih Cristian Chivu beserta stafnya, para pemain, dan seluruh keluarga besar Inter bergabung dengan duka mendalam atas wafatnya Sandro Mazzola, legenda Inter dan sepak bola dunia, dan dalam mengenangnya, memeluk keluarganya.


    Keinginan untuk mengenang bercampur dengan rasa segan: betapa sulit menemukan kata-kata terbaik untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sosok yang menulis sejarah, benar-benar menulisnya, dengan cara yang tak terhapuskan dan tanpa preseden?


    Lalu segalanya terasa berat, digenggam oleh kesedihan yang sudah hadir dan tak akan meninggalkan kami, karena rasanya kami masih melihatnya di sini, antara kantor pusat dan Appiano, mengenang Puskas, Herrera, Suarez, dan Corso, satu anekdot demi anekdot yang langsung berpadu dengan masa kini, gairah untuk Inter yang menyala di matanya, berbicara tentang Lautaro dan Inter kami, yang sekarang, yang selalu ada.


    Sandro Mazzola adalah salah satu pesepakbola terbesar dalam sejarah. Bukan hanya dalam sejarah Inter. Dia adalah sejarah Inter: masuk ke dalamnya sejak bocah dan tak pernah benar-benar pergi. Di pundaknya ada beban berat, kenangan tentang seorang ayah yang tampak tak terkalahkan. Dalam takdirnya, ada dua legenda Inter yang pada kenyataannya membesarkannya, mendampinginya menapaki jalan sejarah.


    Satu seragam untuk seumur hidup, satu mimpi. Dibangun tanpa seorang ayah, yang hilang dalam tragedi Superga, tragedi Grande Torino. Alessandro berusia enam tahun, lima bulan, dan 23 hari, bagi semua orang dia adalah Sandro, Sandrino. Ia melihat wajah-wajah hancur dari orang-orang yang memeluknya dan mengusap kepalanya, dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sosok Valentino, Sandro kenal lewat kisah epik yang diwariskan dari hari ke hari. Ia mulai memupuknya di Oratorio San Lorenzo di Milan, di Porta Ticinese, dalam pertandingan di seluruh lapangan melawan Adriano Celentano. Bukan satu-satunya penggemar Inter yang menandai pertumbuhannya: Giuseppe Meazza dan Benito Lorenzi. Meazza membesarkannya secara teknis, mengajarinya semua rahasia. Lorenzi datang ke rumah Sandro, di Cassano d’Adda, dengan sepatu dan bola. Pada usia 8 tahun, Mazzola dan saudaranya pada dasarnya adalah maskot Inter: antara lapangan, ruang ganti, dan stadion, sebuah pembentukan Inter seutuhnya.


    Melewati tahapan dengan cepat, menjadi dewasa karena kebutuhan. Sandrino melakukannya dengan cepat, juga berkat berbagai peristiwa. Ia, kelahiran 1942, dilempar ke lapangan bersama tim utama dalam laga ulangan Juventus-Inter yang tersohor, 10 Juni 1961, di Turin. Dari ujian lisan di sekolah ke perjalanan ke ibu kota Piemonte, tempat Moratti dan Herrera menurunkan tim Primavera. Laga berakhir 9-1, untuk Inter gol dicetak oleh seorang anak muda yang kurus dan piawai dalam sentuhan: Sandro Mazzola. Usianya 18 tahun.


    Seorang second striker, begitulah kami akan menyebutnya hari ini. Seorang nomor 8 dan nomor 10, seperti nomor punggung yang ia kenakan di Inter. Gelandang serang atau penyerang tengah? Herrera berhasil membangun peran yang tepat untuknya, demi ledakan yang tak terbendung di dalam pasukan spektakuler bernama Grande Inter. Pengukuhannya? Sangat cepat, disahkan oleh para raksasa sepak bola dunia. Prater, Wina, final Piala Champions, 1964. Saat memasuki lapangan, Suarez-lah yang mendorong Mazzola masuk: Sandro sempat terpaku mengagumi idolanya di luar ruang ganti, Di Stefano, Puskas, dan para juara Real Madrid lainnya. Lalu di lapangan, dua gol. Brace di final Piala Champions, gelar Eropa pertama Inter, sebuah kejayaan tanpa preseden dengan tanda tangan Mazzola dan pujian dari Puskas: “Kamu layak menyandang nama ayahmu Valentino,” kata sang legenda Hungaria itu, sambil menghadiahkan jerseinya.


    Kisah-kisah yang kami hafal di luar kepala, yang kami dengar lagi dan lagi tanpa pernah bosan, setiap kali menemukan detail baru, diceritakan oleh suaranya yang ramah dan selalu terharu ketika mengenang. Sebuah rasa pengabdian dan terima kasih sepenuhnya kepada Inter - “bagi saya seperti seorang ibu” -, yang dibalas dengan tak terhitung aksi, gol, dan keajaiban. Empat Scudetto, dua Piala Champions, 2 Piala Interkontinental, gelar top skor Serie A (pada 1965 dengan 17 gol) dan di Piala Champions (7 gol pada 1964). Runner-up Ballon d'Or 1971 di belakang Johan Cruyff.


    Grande Inter milik Angelo Moratti, Helenio Herrera, Sarti, Burgnich, Facchetti. Mazzola ada di sana, di antara lini tengah dan lini depan, menggambar lintasan dan mencetak gol. Malam-malam Eropa, sore-sore di Meazza. Gol-gol yang sangat penting dan tak terlupakan. Ciri khasnya melawan Independiente di Piala Interkontinental, comeback atas Liverpool yang ditandai dan dirayakan dengan “When the Saints Go Marching In” yang diputar keras melalui pengeras suara San Siro. Lalu lagi: gol di derby setelah 13 detik, gol dalam Inter-Lazio pada 1966 yang menghadirkan Bintang Pertama. Sampai 1977. Di antaranya, Euro bersama Italia, Piala Dunia, estafet dengan Rivera.


    17 musim, 565 pertandingan resmi, 158 gol. Ikatannya dengan Inter tak pernah benar-benar berakhir, dengan karier sebagai eksekutif lalu direktur olahraga. Bahkan di balik meja kerja, instingnya tetap unik. Platini dan Falcao, lalu gagal terwujud. Zenga, dibawa kembali ke Milan dari Sambenedettese. Dan, yang terutama, Ronaldo. Sang Fenomena, datang setelah desakan Moratti dan Mazzola, tepatnya. Ketika R9 diperkenalkan di kantor pusat Inter, di sisinya ada Luis Suarez dan Sandro Mazzola.


    Kunjungannya ke kantor pusat Inter terus berlanjut bahkan dalam beberapa tahun terakhir, dia yang masuk Hall of Fame klub, selalu berbicara tentang ikatan yang unik dan tak terpisahkan dengan warna Inter. Ia juga melakukannya ketika menceritakannya kepada Lautaro dan rekan-rekannya, dalam kunjungan baru-baru ini ke Appiano Gentile. Tempat ia merasa seperti di rumah, tempat ia mengenang pemusatan latihan bersama Herrera, di antara anekdot-anekdot luar biasa dan menghibur.


    Kasih sayang para penggemar Inter juga ia rasakan secara langsung pada Mei 2024, pada hari perayaan Bintang Kedua: dia - bersama Bedin dan Cappellini - berada di lapangan, dirayakan untuk bintang pertama yang datang 58 tahun sebelumnya.


    Ia bersinar di lapangan, dan masih bersinar sekarang, bintang si kumis itu. Yang, seperti kerap ia ceritakan, hanya memiliki satu keinginan terakhir: “Dikenang sebagai orang baik, yang tetap bermain habis-habisan bahkan ketika mustahil untuk menang, seperti dalam laga 9-1 itu.”


    Kami akan melakukannya, Sandro.


    • Iklan

  • LEGA SERIE A

    Sandro Mazzola telah meninggalkan kita pada usia 83 tahun, putra dari Valentino yang legendaris dan pada gilirannya juga seorang juara luar biasa. Sandro adalah seorang "pemain serbabisa", yang kerap dimainkan sebagai penyerang berkat kemampuan mencetak gol dan dribelnya. Kariernya dihabiskan sepenuhnya bersama Inter, menjadi tokoh utama dalam rangkaian kemenangan pada era 1960-an. Bersama Inter, ia bermain selama 17 musim beruntun, sekaligus menorehkan halaman-halaman tak terlupakan juga dengan seragam timnas Italia di Piala Eropa dan Piala Dunia. Dalam lemari trofinya terdapat 4 Scudetto, 2 Piala Champions, 2 Piala Interkontinental, dan gelar Juara Eropa bersama timnas Italia.


    "Sandro Mazzola mewakili salah satu figur paling penting dan paling autentik dalam sejarah sepak bola Italia," kata Ezio Simonelli, Presiden Lega Calcio Serie A. "Saya pertama-tama mengenangnya sebagai seorang juara besar, tokoh utama dari era luar biasa sepak bola kita dan sosok yang mampu meninggalkan jejak tak terhapuskan dengan seragam Inter dan timnas Italia. Kesuksesan dan kualitas tekniknya adalah bagian dari memori kolektif olahraga Italia. Saya juga berkesempatan mengenalnya dan mengapresiasinya dalam peran yang berbeda dari seorang pesepak bola, yakni dalam aktivitas bisnisnya setelah karier berakhir, ketika ia mampu menemukan kembali dirinya dan menunjukkan kemampuan manajerialnya. Dengan kepergiannya, kita kehilangan legenda sejati sepak bola Italia, tetapi juga seorang pribadi yang mampu menjalani dengan kecerdasan dan gairah berbagai fase dalam kehidupan profesionalnya. Atas nama Lega Calcio Serie A dan atas nama pribadi saya, saya menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarganya dan kepada semua orang yang mencintainya."


  • FIGC

    Presiden Giovanni Malagò dan FIGC menyampaikan duka cita bersama keluarga Sandro Mazzola, salah satu juara yang paling dicintai dalam sepak bola kita, yang meninggal dunia pada malam hari di usia 83 tahun. Untuk mengenangnya, satu menit mengheningkan cipta akan dilakukan pada pertandingan di semua kompetisi yang dijadwalkan akhir pekan ini. Bendera dikibarkan setengah tiang di kantor pusat FIGC di Roma dan di Centro Tecnico Federale di Coverciano.


    Putra legenda Torino, Valentino Mazzola, yang meninggal dalam Tragedi Superga, Sandro Mazzola pada gilirannya juga menjadi legenda Inter, mengenakan seragam Inter dari 1961 hingga 1977 dan memenangi empat Scudetto, dua Piala Champions, dan dua Piala Interkontinental. Karier luar biasa yang juga membuatnya berjaya bersama Timnas Italia (70 penampilan dan 22 gol), yang mengantarkannya menjadi Juara Eropa pada 1968, tampil di tiga edisi Piala Dunia dan mencapai final di Meksiko 70, dalam sebuah Piala Dunia yang juga dikenang karena ‘estafet’ terkenalnya dengan Gianni Rivera. Pada 2014 ia masuk ke dalam ‘Hall of Fame Sepak Bola Italia’.


    “Kepergian Sandro Mazzola,” kata presiden federasi Giovanni Malagò, “adalah duka yang mendalam bagi saya dan seluruh sepak bola Italia. Pergi seorang legenda, salah satu sosok yang telah berkontribusi membesarkan sepak bola kita di dunia. Sandro adalah simbol, seorang kapten, seorang juara yang mampu melintasi satu era dan menjadi memori kolektif. Putra Valentino yang mampu mengubah sebuah nama keluarga yang sangat besar menjadi kisah yang sama besarnya, dibangun dengan bakat, kepribadian, keberanian, dan kemanusiaan yang luar biasa. Saya suka berpikir bahwa akhirnya ia kembali bertemu ayahnya dan para juara yang berbagi salah satu halaman terindah dalam sepak bola Italia bersamanya.”


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  • Milan

    Milan menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Sandro Mazzola, rival bersejarah dan loyal, legenda Inter dan Italia, sosok protagonis dalam sejarah sepak bola Italia.


    Seorang juara besar, ikon, sosok yang mewakili era tak terlupakan dalam sepak bola kami.


    AC Milan menyampaikan dukungan kepada keluarga Mazzola dan keluarga Inter pada momen duka ini.


    Selamat jalan, Sandro.


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