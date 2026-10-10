Samuele Inacio meninggalkan pemusatan latihan Timnas Italia dengan selapis kekecewaan dan, mungkin, juga dengan sedikit rasa marah, karena tidak bermain satu menit pun dalam empat pertandingan yang dijalani Italia asuhan Roberto Mancini melawan Belgia, Turki (dua kali), dan Prancis. Setelah melakoni debut pada Juni melawan Luksemburg dengan Silvio Baldini di bangku pelatih, meski hanya selama satu menit plus injury time, pemain kelahiran 2008 yang lahir di Bergamo itu berharap setidaknya mendapat satu kesempatan juga dalam kasus ini.





Sekembalinya ke Dortmund, Inacio tidak bermain dalam laga yang berakhir imbang 2-2 untuk Dortmund asuhan Nico Kovac pada Jumat malam melawan Werder Bremen: bagi Inacio, 90 menit di bangku cadangan dan catatan penampilan musim ini bersama Dortmund tetap di 3 penampilan dan 2 gol (keduanya di Piala Jerman).