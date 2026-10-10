Samuele Inacio meninggalkan pemusatan latihan tim nasional dengan selimut kekecewaan dan, mungkin, juga dengan sedikit rasa marah karena tidak bermain satu menit pun dalam empat laga yang dijalani Italia asuhan Roberto Mancini melawan Belgia, Turki (dua kali), dan Prancis. Setelah menjalani debut pada Juni melawan Luksemburg dengan Silvio Baldini di bangku cadangan, meski hanya selama satu menit plus injury time, pemain kelahiran 2008 yang lahir di Bergamo itu berharap setidaknya mendapat satu kesempatan juga dalam kesempatan ini.





Setelah kembali ke Dortmund, Inacio tidak bermain dalam laga yang berakhir imbang 2-2 untuk Dortmund yang dilatih Nico Kovac pada Jumat malam melawan Werder Bremen: untuk Inacio, 90 menit di bangku cadangan dan catatan penampilannya musim ini bersama Dortmund tetap di angka 3 penampilan dan 2 gol (keduanya di Piala Jerman).