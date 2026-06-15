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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Saling berhadapan... Keberanian para Firaun mengacaukan strategi para setan Belgia

FEATURES
Analysis
Belgium vs Egypt
Belgium
Egypt
World Cup
H. Hassan
E. Ashour
Belgia
Mesir
AS

Penampilan luar biasa dari tim Hossam Hassan melampaui ekspektasi masyarakat Mesir

Ketika menghadapi tim nasional yang menduduki peringkat kesembilan dunia dan diperkuat oleh pemain-pemain sekelas Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Thibaut Courtois, dan Romelu Lukaku, hasil imbang mungkin tampak sebagai hasil yang positif. Namun, penampilan timnas Mesir dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Belgia membuat perasaan berbeda: Mesir meraih satu poin, tetapi mereka hampir saja meraih kemenangan penting.

Skor akhir (1-1) tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang terjadi di lapangan. Dari segi taktik dan organisasi, timnas Mesir menampilkan salah satu penampilan terbaiknya—terutama di babak pertama—dalam beberapa tahun terakhir, dan memaksa Belgia untuk melepaskan banyak kekuatan andalannya, serta mengacaukan strategi mereka.

  • Penampilan Hossam Hassan yang Luar Biasa

    Hossam Hassan memilih menempatkan Zico di sayap kanan dan Imam Ashour di sayap kiri, sementara Mohamed Salah dan Omar Marmoush bergerak di lini depan dengan peran yang saling bergantian.

    Kunci keberhasilan rencana ini bukanlah pada skema taktisnya, melainkan pada pelaksanaannya. Mesir bertahan dengan blok yang relatif tengah dan maju, jauh dari area penalti, yang mencegah Belgia menguasai bola di sepertiga tengah lapangan. 

    De Bruyne maupun Onana tidak mendapatkan waktu dan ruang yang biasa mereka miliki untuk membangun serangan, dan Belgia terpaksa berulang kali mengandalkan sayap atau umpan-umpan langsung. Yang terpenting, timnas Mesir tidak bermain bertahan secara pasif. Saat kehilangan bola, tekanan awal mereka sangat kuat, dan saat merebutnya kembali, transisi serangan berlangsung cepat dan terorganisir melalui Salah, Marmoush, Zico, dan Ashour, yang memberikan Mesir bentuk serangan yang nyata tanpa hanya berlindung di belakang bola.

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  • Imam Ashour... Kunci Terobosan

    Gol pembuka itu bukan sekadar tendangan yang luar biasa. Aksi tersebut merupakan hasil dari ide taktis yang jelas: Imam Ashour masuk ke ruang tengah dan lini belakang Belgia, alih-alih hanya bertahan di garis pertahanan. Gerakan-gerakan ini membingungkan Belgia, dan menghasilkan gol yang dicetak berkat umpan Mohamed Salah pada menit ke-19, dengan tendangan roket yang menggetarkan gawang Setan Merah, sekaligus mengguncang kepercayaan diri Courtois dan rekan-rekannya.

    Di lini pertahanan, Imam juga memainkan peran sentral, karena ia terus-menerus kembali untuk mendukung Ahmed Fathou, hingga terkadang berubah menjadi pemain kelima di barisan belakang saat Belgia melakukan tekanan.

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  • Keberanian, bukan nekat: Keajaiban gerakan tanpa bola

    Salah satu kesan paling penting dari pertandingan ini adalah Mesir tidak bermain dengan mentalitas "bertahan hidup". Tendangan Zico yang berhasil ditepis Courtois, peluang-peluang yang diciptakan Imam Ashour, serta serangan-serangan beruntun dari Salah dan Marmoush, semuanya menegaskan bahwa tim ini memasuki pertandingan dengan tujuan untuk bersaing, bukan sekadar bertahan.

    Banyak tanggapan setelah pertandingan yang menilai bahwa Mesir adalah pihak yang lebih unggul dalam waktu yang lama dan bahwa mereka menyia-nyiakan peluang yang cukup untuk menentukan hasil pertandingan.

    Dan jika ada judul teknis lain untuk pertandingan ini, itu adalah: "Gerakan tanpa bola". Mesir terus menutup sudut-sudut umpan, dan mencegah pemain Belgia berputar bebas di tengah lapangan. Mohamed Hani selalu mendapat dukungan dari Zico di depan Doku, sementara Fathou mendapat perlindungan terus-menerus dari Imam Ashour dan Hamdi Fathi. Disiplin ini membuat Belgia tampak terpecah-pecah selama babak pertama, bahkan tim Eropa itu mengakhiri 45 menit pertama tanpa mampu menguasai permainan seperti biasa atau menciptakan jumlah peluang berbahaya yang diharapkan. Bisa dikatakan bahwa Mesir memainkan babak pertama yang mendekati kesempurnaan taktis.

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  • Dampak langsung... Lukaku mengubah jalannya pertandingan

    Apa yang berhasil dilakukan timnas Mesir pada babak pertama menjadi lebih sulit pada babak kedua. Masuknya Romelu Lukaku memberikan dimensi yang sama sekali berbeda bagi Belgia. Tiba-tiba, tim Belgia memiliki titik tumpu serangan di dalam kotak penalti, dan umpan silang serta umpan terobosan mulai memiliki nilai yang lebih besar. Gol Belgia tercipta kurang dari satu menit setelah ia masuk, ketika tekanan dan kehadirannya secara fisik menyebabkan kekacauan di dalam kotak penalti yang berujung pada gol bunuh diri dari Mohamed Hani. Selain itu, pergerakan De Bruyne dari lini belakang menjadi lebih berpengaruh pada tahap tersebut, dan mulai muncul beberapa ruang yang tidak ada sebelum jeda.

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  • Shubair... Pria di Saat-Saat Penentu

    Jika Hossam Hassan adalah pemain terbaik secara taktis, dan Imam Ashour secara resmi, maka Mustafa Shubair adalah pemain terbaik di lapangan. Kiper Mesir ini menggagalkan beberapa upaya berbahaya pada momen-momen krusial, dan menjaga keseimbangan tim selama periode tekanan dari Belgia. Kehadirannya memberikan kepercayaan diri yang besar bagi barisan pertahanan, terutama ketika intensitas serangan Belgia meningkat pada setengah jam terakhir. 

    Di sisi lain, pergantian pemain yang sukses menjadi poin plus bagi staf teknis karena dilakukan dengan sangat logis dan sesuai dengan alur pertandingan. Penggantian Imam Ashour setelah penurunannya dalam hal stamina, masuknya Rami Rabia saat Lukaku masuk, serta pemberian peran serupa kepada Zizo seperti yang dilakukan Zico secara defensif, semuanya merupakan keputusan yang menjaga keseimbangan tim secara keseluruhan. Bahkan pergantian Salah pada menit ke-75 dapat dimengerti mengingat usaha besar yang dilakukannya, setelah ia berperan sebagai penghubung utama dalam serangan dan membangun permainan di antara lini.

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  • Pesan yang Paling Penting

    Terlepas dari hasilnya, tim nasional Mesir mengirimkan pesan yang sangat penting kepada tim-tim lain di grup ini melalui pertandingan ini. Tim ini tidak hanya mampu bertahan melawan Belgia, tetapi juga bersaing ketat dan mendominasi permainan selama beberapa periode.

    Dalam suhu yang mendekati 31 derajat Celcius, dan di hadapan lebih dari 66 ribu penonton, timnas Mesir bermain setara dengan salah satu tim terkuat di Eropa, dan menciptakan peluang yang cukup untuk mencetak gol kedua yang akan memastikan kemenangan. Oleh karena itu, hasil imbang ini bukan sekadar satu poin di klasemen, melainkan indikator teknis yang penting: Mesir tampil terorganisir, berani, mampu bertahan dan menyerang secara bersamaan, dan yang terpenting, mereka tampil sebagai tim yang tahu apa yang diinginkannya dari pertandingan ini. Dan jika mereka mempertahankan level ini saat menghadapi Iran dan Selandia Baru, pembicaraan tidak hanya akan seputar lolos dari babak pertama, tetapi juga tentang tim yang mampu mengganggu lawan mana pun di babak gugur.

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