Saling berhadapan... Keberanian para Firaun mengacaukan strategi para setan Belgia

Ketika menghadapi tim nasional yang menduduki peringkat kesembilan dunia dan diperkuat oleh pemain-pemain sekelas Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Thibaut Courtois, dan Romelu Lukaku, hasil imbang mungkin tampak sebagai hasil yang positif. Namun, penampilan timnas Mesir dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Belgia membuat perasaan berbeda: Mesir meraih satu poin, tetapi mereka hampir saja meraih kemenangan penting.
Skor akhir (1-1) tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang terjadi di lapangan. Dari segi taktik dan organisasi, timnas Mesir menampilkan salah satu penampilan terbaiknya—terutama di babak pertama—dalam beberapa tahun terakhir, dan memaksa Belgia untuk melepaskan banyak kekuatan andalannya, serta mengacaukan strategi mereka.