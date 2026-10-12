Salah kapten Trabzonspor? Jurnalis Turki: Perannya lebih besar dari itu

Mengenai peran Mohamed Salah di Trabzonspor, Genc mengatakan bahwa bintang Mesir itu menonjol bukan hanya karena kontribusi golnya, tetapi juga karena peran kepemimpinannya di lapangan. Ia menambahkan: "Salah di Trabzonspor lebih dari sekadar pemain sepak bola. Selain kontribusinya dalam mencetak gol, ia punya arti besar dalam kerja tim dan dalam membangkitkan semangat rekan-rekannya. Ia menjadi teladan bagi para pemain muda. Ia bukan kapten tim (secara praktis), tetapi ia adalah tangan kanan pelatih di lapangan. Ia adalah aset besar, dan penting untuk memanfaatkan pengalamannya."

Genc menyinggung bahwa reaksi Salah terhadap Melih Kabasakal setelah kartu merahnya juga mencerminkan kekompakan tim. Ia berkata: "Reaksinya terhadap apa yang terjadi pada Melih menunjukkan hal itu. Ini menandakan bahwa kerja tim sudah mencapai level tertentu."

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Genc menegaskan pentingnya menjaga semangat tim pada pekan-pekan mendatang. Ia berkata: Ini sangat-sangat penting dalam beberapa pekan ke depan. Ketika kerja tim dan perjuangan bersama tidak ada, hal itu tidak akan membawamu menuju kesuksesan.

Berbicara soal perburuan gelar, ia menyatakan: Persaingan terus berlangsung apa pun keadaannya. Dan saat menilai performa tim-tim yang bersaing memperebutkan juara, Trabzonspor adalah salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar."

Trabzonspor kini menempati peringkat kelima klasemen Liga Turki dengan 13 poin dari 7 pekan, sama dengan Fenerbahce yang berada di posisi keempat, sementara jaraknya hanya 3 poin dari pemuncak klasemen Galatasaray, yang mereka kalahkan 4-0 lewat hat-trick Salah pada pekan keenam, sebelum jeda internasional.