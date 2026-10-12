Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Cairo-Egypt-Egypt-Angola-AFCON-QualifierAFP
Diterjemahkan oleh

Salah kapten Trabzonspor? Jurnalis Turki: Perannya lebih besar dari itu

KuPS vs Trabzonspor
KuPS
Trabzonspor
Conference League
Trabzonspor vs Besiktas
Besiktas
Super Lig
M. Salah
Finlandia
Turki
Mesir

"Salah bukanlah kapten konvensional yang memakai ban di lengannya, melainkan suara yang didengar dan kehadiran yang berpengaruh di dalam Trabzonspor"; demikian para analis lokal menggambarkannya, sambil menegaskan bahwa nilainya bagi tim melampaui gol, dan meluas hingga perannya dalam menyatukan rekan-rekannya serta mendukung pelatih kepala Thomas Reis.

Pujian tersebut muncul dalam sebuah diskusi televisi yang membahas ketangguhan Trabzonspor menghadapi Samsunspor meski bermain dengan kekurangan pemain, serta arti semangat tersebut bagi tim dalam persaingan Liga Turki.

Trabzonspor menang dengan tiga gol tanpa balas pada laga itu, Sabtu, di stadion Samsunspor, di mana Salah berkontribusi dengan menciptakan gol ketiga sebelum ditarik keluar pada menit ke-77.

  • Reaksi penting

    Program "Saatnya Olahraga" (Saat Olahraga) yang disiarkan kanal 61saat TV membahas perkembangan terbaru di Trabzonspor. Program tersebut mendiskusikan penampilan tim setelah menyelesaikan sebagian laga melawan Samsunspor hanya dengan sepuluh pemain, sekaligus menyoroti peran bintang Mesir Mohamed Salah di dalam tim serta posisi klub dalam persaingan perebutan gelar.

    Reporter situs 61saat, Cagri Aktas, mengatakan: "Trabzonspor tampak seolah-olah menutupi kekurangan fisik yang mereka miliki, meski bermain dengan sepuluh pemain. Pelatih kepala Thomas Reis berbicara dengan Salah selama dua menit, dan itu adalah pertemuan yang khusus."

    Baca juga: Keputusan sudah dekat, Conte menanti isyarat Manchester United

    Di sisi lain, Serkan Genc, direktur urusan olahraga di kanal lokal Kadirga, menyoroti cara Trabzonspor menangani situasi setelah kalah jumlah pemain. Ia berkata: "Menarik untuk mengetahui bagaimana sebuah tim yang tinggal sepuluh pemain akan bertindak dalam situasi sesulit itu. Tim bisa saja menghadapi situasi serupa lagi. Reaksi mereka terhadap lawan sangat penting, dan kami melihat mereka mampu bertahan menghadapinya."


    Angka yang belum pernah terjadi: Salah menancapkan namanya dalam sejarah Liga Turki

  • Salah lebih dari sekadar seorang pemain

    Mengenai peran Mohamed Salah di Trabzonspor, Genc mengatakan bahwa bintang Mesir itu menonjol bukan hanya karena kontribusi golnya, tetapi juga karena peran kepemimpinannya di lapangan. Ia menambahkan: "Salah di Trabzonspor lebih dari sekadar pemain sepak bola. Selain kontribusinya dalam mencetak gol, ia punya arti besar dalam kerja tim dan dalam membangkitkan semangat rekan-rekannya. Ia menjadi teladan bagi para pemain muda. Ia bukan kapten tim (secara praktis), tetapi ia adalah tangan kanan pelatih di lapangan. Ia adalah aset besar, dan penting untuk memanfaatkan pengalamannya."

    Genc menyinggung bahwa reaksi Salah terhadap Melih Kabasakal setelah kartu merahnya juga mencerminkan kekompakan tim. Ia berkata: "Reaksinya terhadap apa yang terjadi pada Melih menunjukkan hal itu. Ini menandakan bahwa kerja tim sudah mencapai level tertentu."

    Baca juga: Ada Mazraoui, bahaya besar mengancam United di hadapan Atletico

    Genc menegaskan pentingnya menjaga semangat tim pada pekan-pekan mendatang. Ia berkata: Ini sangat-sangat penting dalam beberapa pekan ke depan. Ketika kerja tim dan perjuangan bersama tidak ada, hal itu tidak akan membawamu menuju kesuksesan.

    Berbicara soal perburuan gelar, ia menyatakan: Persaingan terus berlangsung apa pun keadaannya. Dan saat menilai performa tim-tim yang bersaing memperebutkan juara, Trabzonspor adalah salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar."

    Trabzonspor kini menempati peringkat kelima klasemen Liga Turki dengan 13 poin dari 7 pekan, sama dengan Fenerbahce yang berada di posisi keempat, sementara jaraknya hanya 3 poin dari pemuncak klasemen Galatasaray, yang mereka kalahkan 4-0 lewat hat-trick Salah pada pekan keenam, sebelum jeda internasional.

    Baca juga: "Memalukan": Setelah Marcelo dan Javi, kartu merah Vinicius membongkar standar ganda wasit Spanyol

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
KUP

KUP

Conference League

15 Okt 2026

TRS

TRS

TRS

TRS

Super Lig

19 Okt 2026

BJK

BJK