Said El Mala dipanggil ke skuad Jerman oleh Jurgen Klopp untuk laga Nations League mendatang

Menurut BILD, bintang FC Cologne Said El Mala akan menjadi bagian dari era baru DFB di bawah pelatih kepala Jurgen Klopp. Penyerang luar biasa berusia 20 tahun itu telah dipilih untuk pertandingan internasional mendatang, yang membuatnya berpeluang menjadi pemain Cologne pertama yang tampil untuk Jerman sejak Jonas Hector pada 2019. Meski dokumen resmi belum sampai ke kantor klub hingga Selasa sore, El Mala sudah diberi tahu bahwa ia masuk dalam skuad yang diperluas milik Klopp untuk jeda internasional mendatang.

Keputusan itu menjadi langkah berani dari manajer tim nasional yang baru ditunjuk, yang memanfaatkan daftar skuad yang diperluas untuk jadwal padat pada musim gugur.