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Said El Mala dipanggil ke skuad Jerman oleh Jurgen Klopp untuk laga Nations League mendatang
Pemanggilan bersejarah di bawah asuhan Klopp
Menurut BILD, bintang FC Cologne Said El Mala akan menjadi bagian dari era baru DFB di bawah pelatih kepala Jurgen Klopp. Penyerang luar biasa berusia 20 tahun itu telah dipilih untuk pertandingan internasional mendatang, yang membuatnya berpeluang menjadi pemain Cologne pertama yang tampil untuk Jerman sejak Jonas Hector pada 2019. Meski dokumen resmi belum sampai ke kantor klub hingga Selasa sore, El Mala sudah diberi tahu bahwa ia masuk dalam skuad yang diperluas milik Klopp untuk jeda internasional mendatang.
Keputusan itu menjadi langkah berani dari manajer tim nasional yang baru ditunjuk, yang memanfaatkan daftar skuad yang diperluas untuk jadwal padat pada musim gugur.
- Getty Images Sport
Melewati frustrasi internasional sebelumnya
Keputusan Klopp menandai perubahan mencolok dari pendekatan pendahulunya, Julian Nagelsmann, menjelang Piala Dunia 2026. Meski Nagelsmann memberi El Mala panggilan perdana ke tim senior 10 bulan sebelumnya, pada akhirnya ia mencoret pemain muda itu dari skuad hari pertandingan saat menghadapi Luksemburg dan Slovakia sebelum sama sekali tidak memasukkannya ke dalam skuad final Piala Dunia, sebuah keputusan yang menimbulkan frustrasi besar di level klub. Namun, di bawah Klopp, penyerang itu akhirnya memiliki jalan yang jelas untuk menjalani debut internasional yang telah lama dinantikannya.
Jerman menghadapi jadwal berat di UEFA Nations League dengan laga yang akan datang melawan Belanda, Yunani, dan Serbia.
Perjalanan menanjak pesat di sepak bola Jerman
Pemanggilan itu menjadi bab terbaru dalam kisah naik daun bak dongeng bagi seorang pemain yang baru 16 bulan lalu masih bermain untuk Viktoria Köln di 3. Liga. El Mala kemudian membawa FC Cologne bertahan musim lalu dengan 13 gol, memicu ketertarikan besar pada musim panas dari Brighton, Brentford, dan Borussia Dortmund. Pada akhirnya ia memilih bertahan, memperpanjang kontraknya hingga 2031, mewarisi nomor punggung ikonis 10 yang dikenakan legenda klub Lukas Podolski, dan langsung mencetak gol pada laga pembuka melawan Hoffenheim.
Performa domestiknya yang gemilang jelas telah memberikan kesan mendalam kepada staf pelatih baru tim nasional.
- Sportfoto Rudel
Kembali ke aksi klub sebelum tugas internasional
Sebelum bergabung dengan tim nasional senior, El Mala akan berusaha menorehkan pengaruh dalam laga domestik Cologne berikutnya. Setelah pulih dari flu baru-baru ini dan tampil sebagai pemain pengganti dalam hasil imbang 1-1 melawan Werder Bremen, ia diperkirakan kembali ke susunan pemain inti untuk laga tandang ke Hamburg pada Sabtu ini. Mempertahankan performa apiknya di level klub akan menjadi persiapan ideal saat ia melangkah ke panggung internasional di bawah asuhan Klopp.
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