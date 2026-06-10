"Saga ini telah berakhir": Kennet Eichhorn dikabarkan telah mengambil keputusan - Transfer sensasional akan segera terjadi

Meskipun Eichhorn masih terikat kontrak dengan Hertha hingga 2029 setelah perpanjangan kontrak musim panas lalu, ia dapat meninggalkan klub ibu kota tersebut lebih awal berkat klausul pelepasan. Ada berbagai laporan mengenai besaran tepat dari biaya transfer yang ditetapkan untuk pemain berusia 16 tahun ini. Menurut Sky, Bayer kini membayar antara delapan hingga sembilan juta euro untuk jasa gelandang tengah tersebut.

Dengan kesepakatan dengan Bayer, tarik-menarik selama berminggu-minggu untuk salah satu talenta terbesar Jerman pun berakhir. Beberapa klub papan atas dari dalam dan luar negeri dilaporkan telah secara konkret berusaha merekrut Eichhorn.

Namun, daftar peminatnya belakangan ini semakin menipis. FC Bayern dilaporkan mundur karena tuntutan uang muka yang terlalu tinggi dari pihak Eichhorn, sementara FC Liverpool tersingkir karena sang remaja lebih memilih untuk tetap tinggal di Jerman. Dalam beberapa hari terakhir, majalah kicker melaporkan bahwa persaingan kini hanya tersisa antara Leverkusen dan RB Leipzig. Sementara itu, Ruhrnachrichten menulis bahwa Borussia Dortmund, yang menjadi runner-up, juga masih ikut serta dalam persaingan ini.