Talenta muda yang banyak diburu itu dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Kota Warna pada musim panas ini, sementara semua pihak lain yang tertarik telah diberi tahu mengenai keputusan Eichhorn.
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"Saga ini telah berakhir": Kennet Eichhorn dikabarkan telah mengambil keputusan - Transfer sensasional akan segera terjadi
Meskipun Eichhorn masih terikat kontrak dengan Hertha hingga 2029 setelah perpanjangan kontrak musim panas lalu, ia dapat meninggalkan klub ibu kota tersebut lebih awal berkat klausul pelepasan. Ada berbagai laporan mengenai besaran tepat dari biaya transfer yang ditetapkan untuk pemain berusia 16 tahun ini. Menurut Sky, Bayer kini membayar antara delapan hingga sembilan juta euro untuk jasa gelandang tengah tersebut.
Dengan kesepakatan dengan Bayer, tarik-menarik selama berminggu-minggu untuk salah satu talenta terbesar Jerman pun berakhir. Beberapa klub papan atas dari dalam dan luar negeri dilaporkan telah secara konkret berusaha merekrut Eichhorn.
Namun, daftar peminatnya belakangan ini semakin menipis. FC Bayern dilaporkan mundur karena tuntutan uang muka yang terlalu tinggi dari pihak Eichhorn, sementara FC Liverpool tersingkir karena sang remaja lebih memilih untuk tetap tinggal di Jerman. Dalam beberapa hari terakhir, majalah kicker melaporkan bahwa persaingan kini hanya tersisa antara Leverkusen dan RB Leipzig. Sementara itu, Ruhrnachrichten menulis bahwa Borussia Dortmund, yang menjadi runner-up, juga masih ikut serta dalam persaingan ini.
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Kennet Eichhorn menunggu keputusan mengenai pelatih baru Bayer Leverkusen
Bayer sempat dianggap sebagai kandidat yang menjanjikan. Kini, menurut Sky, Eichhorn akan segera menjalani pemeriksaan medis dan kemudian menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2031. "Saga ini telah berakhir," demikian kabar yang beredar.
Kepastian mengenai pelatih di klub tersebut pada akhir pekan lalu dilaporkan telah menghilangkan keraguan terakhir Eichhorn. Pemain berusia 16 tahun itu dilaporkan telah menunggu dengan sabar untuk mengetahui siapa yang akan menggantikan Kasper Hjulmand di bawah bendera Bayer. Komitmen semacam itu tentu saja dapat dianggap sebagai indikasi akan adanya perpindahan yang akan segera terjadi. Dia dilaporkan telah melakukan pertukaran pendapat secara pribadi dengan pelatih baru B04, Carles Martinez.
Martinez memiliki reputasi yang sangat baik sebagai pembina talenta, yang juga memiliki kesamaan dengan mantan pelatih sukses Bayer, Xabi Alonso. Gaya permainannya yang berorientasi pada penguasaan bola juga akan menguntungkan Eichhorn, yang memiliki kekuatan besar di lini tengah bertahan.
Pada musim lalu, kapten timnas U-17 ini hanya terhambat oleh cedera ligamen sindesmosis yang parah selama hampir tiga bulan dan kemudian skorsing akibat kartu merah. Di bawah asuhan pelatih Stefan Leitl, ia tetap menjadi pemain inti di tim ibu kota dan menjadi sorotan positif meskipun tim kembali gagal promosi.
Statistik Kennet Eichhorn selama bermain untuk tim utama Hertha BSC
Penampilan 19 Penampilan selama lebih dari 90 menit 2 Gol 2 Assist 0 Kartu kuning 7 Kartu merah 1