"Sudah Ngobrol Sama Van Gaal" - Sadio Mane HAMPIR Gabung Manchester United Sebelum Ke Liverpool
Sadio Mane diburu raksasa-raksasa Liga Inggris
Sadio Mane direkrut Southampton dari Red Bull Salzburg pada 2014 dengan biaya hampir £12 juta, yang menjadi rekor transfer klub saat itu. Ia lantas berhasil mencetak 25 gol dari 75 laga untuk The Saints. Namun pada 2015, sebelum Liverpool meminangnya seharga hingga £36 juta pada Juni 2016, Mane sebenarnya punya peluang pindah ke Manchester United setahun sebelumnya, yang kala itu diasuh Louis van Gaal.
Kendati didekati Setan Merah, Mane ragu akan mendapat kesempatan tampil reguler di tengah keberadaan Wayne Rooney, Robin van Persie, dan Angel Di Maria di Old Trafford. Keputusan menunggu terbukti tepat, karena ia kemudian menjelma menjadi salah satu ikon Liverpool dan membantu mereka meraih gelar Liga Primer Inggris serta Liga Champions selama enam tahun berbakti.
Mane tak percaya dengan janji Van Gaal
Selain Rooney, Van Persie, dan Di Maria, Man United saat itu juga memiliki Memphis Depay dan Anthony Martial, yang membuat Mane semakin ragu.
Kepada ESPN, penyerang yang kini membela Al-Nassr itu berkata: “Manchester United menghubungi saya waktu itu, sudah ngobrol dengan Van Gaal. Rooney ada di sana, Di María ada di sana… Depay ada di sana. Ketika mereka gagal mendapatkan saya, mereka membeli Martial. Van Gaal menelepon saya dan bilang, ‘Mane, apa kabar? Anda sedang apa? Saya ingin Anda datang ke Manchester United.’ Saya bertanya, ‘Benarkah?’ Dia menjawab, 'Iya'. Saya berkata, 'OK, saya akan berbicara dengan agen saya' Van Gaal lalu membalas, 'Kita lihat mana yang terbaik, karena saya tahu Anda pemain bagus dan dapat membantu tim ini, dan kami juga dapat membantu Anda menjadi pemain yang lebih baik'."
"Lalu saya mengatakan, ‘OK, jadi pertanyaan saya: kalian punya Depay, Rooney, Di María, Van Persie… jadi saya akan main di mana?’ Itu pertanyaan saya, karena saya ingin bermain. Dia menjawab, 'Saya tahu Anda berbakat, Anda hebat. Tapi jika berlatih dengan baik, memberikan kesan baik, Anda akan bermain. Tapi kami juga punya pemain lain yang bagus'.”
“Saya tidak yakin dengan penjelasannya. Saya bicara padanya, tapi dia berkata saya akan bermain jika saya bagus... Tapi pada saat itu saya bisa bilang saya belum siap. Saya masih muda, masih butuh seseorang untuk membantu perkembangan saya dan satu atau dua tahun lagi untuk menjadi apa yang saya inginkan. Saya belum konsisten di Southampton. Kemudian kami berkata, "OK, kita lihat nanti'.”
Mane juga nyaris bergabung rival Liverpool yang lain
Mane mengungkap bahwa Tottenham juga mencoba merekrutnya di periode yang sama, bahkan tawaran Spurs justru lebih meyakinkan baginya.
Ia menambahkan: “Saya bertemu dengan Tottenham. Mauricio Pochettino menelepon agen saya dan berkata, 'Saya ingin Sadio datang ke tempat latihan Tottenham'. Seminggu kemudian saya pergi ke tempat latihan Tottenham, melihat fasilitasnya, bertemu sang pelatih, berbicara dengannya, dan dan saya lebih yakin dengan proyek Spurs ketimbang Manchester United. Masalahnya di Man United terlalu banyak pemain besar.”
Selanjutnya untuk Mane
Sejak meninggalkan Liverpool, di mana ia mencetak 120 gol dari 269 pertandingan, Mane sempat bermain untuk Bayern Munich sebelum bergabung dengan Al-Nassr pada 2023. Kini, ia membidik trofi bersama Cristiano Ronaldo.
Ia menutup: “Wajar bermimpi besar karena Al-Nassr adalah salah satu tim terbaik di liga. Gelar, kita tahu [itu sudah pasti jadi target], tak perlu dibahas lagi. Dengan kedatangan pemain baru seperti Kingsley [Coman] dan Joao [Felix], kami sangat senang. Pastinya para penggemar dan klub berharap banyak, dan saya yakin mereka akan memberi kontribusi besar. Ini akan menjadi musim yang sangat menarik, dan kami tak sabar mencapai target kami."
