"Sudah Ngobrol Sama Van Gaal" - Sadio Mane HAMPIR Gabung Manchester United Sebelum Ke Liverpool

Selain Rooney, Van Persie, dan Di Maria, Man United saat itu juga memiliki Memphis Depay dan Anthony Martial, yang membuat Mane semakin ragu.

Kepada ESPN, penyerang yang kini membela Al-Nassr itu berkata: “Manchester United menghubungi saya waktu itu, sudah ngobrol dengan Van Gaal. Rooney ada di sana, Di María ada di sana… Depay ada di sana. Ketika mereka gagal mendapatkan saya, mereka membeli Martial. Van Gaal menelepon saya dan bilang, ‘Mane, apa kabar? Anda sedang apa? Saya ingin Anda datang ke Manchester United.’ Saya bertanya, ‘Benarkah?’ Dia menjawab, 'Iya'. Saya berkata, 'OK, saya akan berbicara dengan agen saya' Van Gaal lalu membalas, 'Kita lihat mana yang terbaik, karena saya tahu Anda pemain bagus dan dapat membantu tim ini, dan kami juga dapat membantu Anda menjadi pemain yang lebih baik'."

"Lalu saya mengatakan, ‘OK, jadi pertanyaan saya: kalian punya Depay, Rooney, Di María, Van Persie… jadi saya akan main di mana?’ Itu pertanyaan saya, karena saya ingin bermain. Dia menjawab, 'Saya tahu Anda berbakat, Anda hebat. Tapi jika berlatih dengan baik, memberikan kesan baik, Anda akan bermain. Tapi kami juga punya pemain lain yang bagus'.”

“Saya tidak yakin dengan penjelasannya. Saya bicara padanya, tapi dia berkata saya akan bermain jika saya bagus... Tapi pada saat itu saya bisa bilang saya belum siap. Saya masih muda, masih butuh seseorang untuk membantu perkembangan saya dan satu atau dua tahun lagi untuk menjadi apa yang saya inginkan. Saya belum konsisten di Southampton. Kemudian kami berkata, "OK, kita lihat nanti'.”